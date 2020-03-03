ВПЧ (вирус папилломы человека). Что это и чем опасен?

4 марта - Всемирный день борьбы с ВПЧ (вирусом папилломы человека). Чем опасен, как передается, действительно ли рак шайки матки напрямую зависит от присутствия в организме ВПЧ, поможет ли прививка от ВПЧ - на эти вопросы ответила нам доктор медицинских наук, сотрудник НИИ ОММ Ирина Николаевна Кононова.

- Чем опасен ВПЧ?

- Вирус папилломы человека опасен тем, что на его фоне может развиться онкологическое заболевание. Это опасно как для женщин, так и для мужчин. У женщин ВПЧ может спровоцировать рак шейки матки, влагалища, гортани, прямой кишки, у мужчин - рак гортани, прямой кишки и полового члена.

- Как обычный человек может заподозрить у себя вирус папилломы человека?

- Никак. Для того, чтобы выявить у себя ВПЧ, надо проходить скрининги - комплекс медицинских исследований, который направлен на выявление скрытых форм заболеваний, которые вообще себя никак не проявляют. Скрининги разных органов проводят в разное время. Скриниг на рак шейки матки показан с 21 года. Жидкостная цитология, которая позволяет на ранних стадиях исследовать и диагностировать предраковые состояния и злокачественные изменения в шейке матки проводится ежегодно.

- Может ли наличие папиллом на теле человека говорить о наличии в организме ВПЧ?

- Существует заблуждение, что папилломы на теле - это проявление вируса папилломы человека. Наличие папиллом не всегда говорит о том, что ты заражен ВПЧ. ВПЧ надо выявлять по ДНК, смотреть ДНК в половых путях или в тех местах, где может жить вирус. У человека на теле могут быть папилломы по другой причине. ВПЧ нужно обязательно подтверждать лабораторным методом. Мы можем предполагать, но подтверждают - дерматовенерологи.

- Как чаще всего люди заражаются ВПЧ?

- Половым путем, через слизистые оболочки. Сейчас ещё изучают внутриутробный путь, но пока нет большого количества доказательств этой версии.

- А можно ли заразиться ВПЧ через средства гигиены или одежду человека, у которого выявлен вирус?

- Можно, так как вирус может проникнуть в ваш организм через поврежденную кожу (ранки, ссадины).

- А правда ли, что если у тебя на теле есть папиломы, то моясь одной и той же мочалкой, ты можешь "разнести" их по всему телу?

- Вирусы, конечно, слабо сохраняются в горячей воде. Но через поврежденную кожу слизистых оболочек это возможно.

- Есть ли прививки от ВПЧ?

- Конечно. Детей рекомендовано прививать с 9 лет. Но можно делать вакцинацию в любом возрасте. Чем старше женщина, тем сложнее ей образовывать антитела, которые образуются в ответ на введение вакцины, но во многих странах идет вакцинация именно взрослого населения наряду с детьми.

- Кого прививают чаще? Девочек или мальчиков?

- Девочек, так как рак шейки матки наиболее часто встречающееся заболевание, чем рак полового члена. Но многие страны используют гендерно-нейтральный подход – вакцинируют и девочек, и мальчиков, чтобы остановить распространение вируса.

- Нужно ли удалять папилломы?

- Да, конечно. Если вы их травмируете, то вирус будет разноситься по всему организму. Если у вас папилломы на шее, то не рекомендовано ношение цепочек, которые увеличивают риск травмирования.

- Как удаляют папилломы?

- Самый простой и достаточно безболезненный метод - это удаление жидким азотом. Но существуют и другие, более современные методы – например, лазерная хирургия.