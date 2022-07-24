Эрозия и другие поражения шейки матки: варианты изменений, причины, признаки и онкологические риски

Касательно эрозии шейки матки и других поражений шейки матки «ходит» немало домыслов и заблуждений. Женщины по-разному реагируют на выявление у них таких изменений: одних одолевает растерянность, страх или сомнения, другие же относятся несерьезно.

Мы не будем развенчивать мифы или утверждать, что в 100% случаев поражений развивается рак шейки матки (РШМ). Не наша эта задача.

Подойдем к проблеме с медицинской точки зрения: поговорим о возможных вариантах изменений на шейке матки, причинах, проявлениях и онкорисках.

Внесем для начала ясность в некоторые медицинские термины — по мере раскрытия темы будем ими пользоваться.

Шейка матки: что нужно знать?

По форме шейка матки напоминает цилиндр, имеет внутреннее отверстие — цервикальный канал. Наружное отверстие или наружный зев цервикального канала открывается во влагалище, внутреннее отверстие или внутренний зев — в полость матки.

Шейка матки покрыта разными типами эпителия (клетками слизистой) — они отличаются по виду, функциям и расположению.

* Поверхность шейки матки (наружная часть) прокрыта несколькими слоями эпителия разной степени зрелости — многослойный плоский эпителий.

Верхний его слой постоянно слущивается — вместе с ним удаляются и прикрепившиеся болезнетворные микроорганизмы (вирусы/бактерии) — выполняется защитная функция.

* Цервикальный канал изнутри покрыт однослойным цилиндрическим эпителием, продуцирующим слизь — призвана препятствовать проникновению вирусов/бактерий в верхние отделы (матку, маточные трубы).

Многослойный плоский и цилиндрический эпителий стыкуются в норме между собой в области наружного отверстия цервикального канала — при этом образуется зона стыка или зона трансформации (синонимы). По статистике предраковые состояния развиваются именно из зоны трансформации.

Итак, мы переходим к обсуждению некоторых состояний, наблюдающихся при поражении шейки матки.

Эктропион шейки матки

Ни что иное, как выворот цервикального канала: эпителий из цервикального канала перемещается на влагалищную часть шейки матки. Бывает врожденным или приобретенным (например, после травматичного аборта/родов).

Признаки: чаще проявлений нет, но изредка могут отмечаться патологические выделения из половых путей (например, при присоединении инфекции и/или кровомазание после полового контакта).

Истинная эрозия шейки матки

Нечасто встречается. Представляет собой участок поврежденного эпителиального слоя на влагалищной части шейки матки с четкими краями — обнажаются глубокие слои с формированием раневой поверхности (располагается ниже уровня многослойного плоского эпителия).

Причины: развивается из-за нарушения целостности эпителия поверхности шейки матки — например, травма после выскабливания, грубого полового акта, применения вагинальных тампонов/свечей и др.

Признаки: обычно ничем себя не проявляет, но иногда могут наблюдаться кровянистые выделения из половых путей (после воздействия причинного фактора).

На заметку! Какие-либо другие изменения на шейке матки к эрозии не относятся. Путаница возникает из-за того, что любые состояния, сопровождающиеся какими-либо трансформациями на шейке матки, ошибочно называют эрозией (например, эктопию).

Эктопия шейки матки (эндоцервикоз)

Чаще встречается у девушек и женщин до 40-45 лет, в более старшем возрасте — несколько реже.

При эктопии цилиндрический эпителий выходит за пределы цервикального канала и вытесняет собой многослойный плоский эпителий — зона трансформации смещается в сторону влагалищной части шейки матки.

Эктопия может быть обнаружена визуально во время гинекологического осмотра: образование в виде красного кольца с четкими краями, опоясывающего наружный зев.

Причины

1. Гормональные

Цилиндрический эпителий чувствителен к воздействию гормонов, под их влиянием может смещаться наружу — физиологическая эктопия. Со временем многослойный эпителий вновь нарастает — как-бы «заползает» на цилиндрический, «закрывая» его собой. Состояние считается нормой, но требует наблюдения.

Физиологическая эктопия может наблюдаться при использовании гормональных контрацептивов, у женщин до 25 лет, во время беременности, в периоде новорожденности и полового созревания. Развитие эктопии возможно при гормональном дисбалансе (на фоне повышенного уровня эстрогенов).

2. Травмы шейки матки: использование барьерной контрацепции (химической/механической), после травматичных абортов/родов и др.

3. Инфекционные — играют наибольшую роль

* Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП): бактерии (гонококки, трихомонады, микоплазма гениталиум, хламидия трахоматис и др.) и вирусы (вирус папилломы человека, герпес-вирус и др.). Из ИППП наиболее опасен вирус папилломы человека (ВПЧ). Проникая в незрелые делящиеся клетки нижнего эпителиального слоя слизистой шейки матки, ВПЧ заставляет их работать на себя: ВПЧ размножается, используя в качестве строительного материала белки клеток эпителия.

* Условно-патогенные микроорганизмы (УПМ): кишечная палочка, стафилококки, стрептококки, гарднерелла, грибы, микоплазма хоминис, уреаплазма и др. УПМ — наша естественная микрофлора (находятся в нашем организме в небольшом количестве), их рост в норме сдерживается иммунной системой (не представляют опасности, не нуждаются лечении).

При инфицировании ИППП и/или нарушении местного/системного иммунитета, УПМ активизируется и начинает активно размножаться и может нанести вред (показана терапия по назначению врача).

Что происходит при поражении эпителиальных клеток вирусами/бактериями? Где кроется опасность?

Инфекционный агент повреждает многослойный плоский эпителий (особенно способствуют этому ИППП и ВПЧ), что приводит к некорректному восстановлению эпителия шейки матки → запускается каскад изменений, способных вызвать развитие эктопии/дисплазии шейки матки или онкологические процессы.

Признаки

Чаще проявления отсутствуют. Иногда при воспалении в канале шейки матки (цервиците) отмечаются патологические выделения из влагалища (от желтого-зеленого до коричневатого цвета). Возможны контактные кровотечения (кровянистые выделения из половых путей) после полового контакта или сам половой акт болезненный.

Цервикальная интраэпителиальная неоплазия (сокращенно — CIN) или дисплазия шейки матки (предраковое состояние)

Возникает патологический процесс в виде атипичных изменений внутри клеток эпителия шейки матки (неправильное строение клеток/несоответствие норме).

Нарушается созревание, дифференцировка (клетки не приобретают предназначенные свои физиологичные черты/не выполняют свои функции) и деление (ускоряется) многослойного плоского эпителия шейки матки.

Наибольшее значение в развитии дисплазии шейки матки играет инфекционный фактор

Поражая клетку/клетки слизистой шейки матки, болезнетворный микроорганизм (вирус/бактерия) может нарушать структуру и функцию нормальных клеток эпителия шейки матки → постепенно приобретают опухолевые черты → развивается дисплазия шейки матки.

ВПЧ и онкориски

Существует около 100 типов ВПЧ, из них 1/3 типов передаются половым путем. Исследования показали, что в развитии онкологических процессов в урогенитальной и аногенетальной зонах у обоих полов ведущую роль играет ВПЧ высокого онкогенного риска (является пусковым фактором в 80-90% случаев). Большинство пациенток инфицированы несколькими типами ВПЧ.

Считается, что ВПЧ в большинстве случаев самостоятельно выводится (элиминируется) из организма в течение двух лет — при хорошем иммунном ответе. Однако в случае присоединения любой другой инфекции (особенно ИППП) или ослабленном иммунитете, этот процесс нарушается и ВПЧ остается в организме на долгие годы. Онкориски значительно возрастают при хронической ВПЧ-инфекции.

Чем длительнее нелеченый или плохо пролеченный инфекционный/воспалительный процесс на шейке матки, тем выше риск развития цервикальной интраэпителиальной неоплазии (различают несколько степеней тяжестей дисплазии в зависимости от глубины поражения эпителиального слоя).

Признаки

Патология часто не проявляется годами, и женщина даже не подозревает о своем заболевании. Насторожить должны кровомазание после полового акта и/или болезненность во время полового акта (наиболее часто встречается), возможны патологические выделения из половых путей (при наличии инфекции) и/или тянущие боли/дискомфорт внизу живота.

Нередко дисплазия выявляется случайно на приеме у гинеколога при обращении по совершенно иной причине или во время профилактического онкологического осмотра.

Регулярный осмотр у гинеколога (раз в полгода) помогает выявить и предотвратить наличие серьезных заболеваний у женщин!

Заключение

* На практике чаще всего встречается эктопия и эктропион — состояния не представляют опасности и при бессимптомном течении в терапии не нуждаются. Однако на их фоне при определенных условиях существует риск формирования дисплазии шейки матки или РШМ.

* По статистике в мире заболеваемость РШМ находится на 4 месте среди женских онкологических заболеваний, в РФ — на 5. В РФ ежегодно регистрируется около 17 000 новых случаев РШМ, из них — около 30% выявляется на поздних стадиях (снижается выживаемость среди этой категории пациенток, до 50% случаев заканчивается смертельным исходом).

* При развитии эктопии и дисплазии/онкологических процессов на шейки матки несколько факторов сочетается, требуя комплексного подхода к решению проблемы.

Итак, на что обратить внимание и как действовать, чтобы избежать неблагоприятно исхода? Об этом и многом другом (расшифровке мазка на онкоцитологию и вариантах лечения дисплазии) читайте в нашем следующем материале.

Автор: Корецкая Валентина Петровна, педиатр,

врач-ординатор детского отделения

Фото: www.pexels.com