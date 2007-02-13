Женский бог ПМС

Если бы у женщин существовал свой собственный пантеон богов, то одно из верховных мест в нем занимало бы грозное божество с суровым ликом. Имя его — предменструальный синдром, сокращенно — ПМС. Согласно современным мифам о здоровье, не только сама женщина, но и ее близкие должны уважать и почитать этого сурового бога.

Достаточно сказать: «У меня ПМС», и подруга с сочувствующей улыбкой закажет для тебя второй десерт, муж простит разбитую в праведном гневе тарелку, а начальница отпустит домой пораньше. За неуважение этот грозный бог наказывает строго: режущими болями в животе, тянущими — в пояснице, приступами отчаянной мигрени, ощущением непроходящей усталости, раздражительностью и беспричинной слезливостью. На лице появляются противные прыщики, настроение отвратительное…

Тему эту женщины готовы обсуждать бесконечно. Как бы ни были болезненны твои собственные месячные, обязательно найдутся страдалицы, которые мучаются и сильнее, и дольше. Подруги снабдят тебя тысячью «проверенных» рецептов облегчения болей — от классической грелки на живот до экзотического массажа лодыжки. С детства родители, врачи-гинекологи и научно-популярная литература о женском здоровье убеждают нас, что болезненные ощущения в период менструации — норма, крест, который полагается нести женщине, по возможности облегчая его теми или иными медицинскими препаратами. Но так ли это?

Природа, создавая человека, задумала его максимально приспособленным для выживания в суровых условиях первобытных тропических джунглей. Как выжили бы наши пещерные предки, если бы пещерная мама и жена раз в месяц укладывалась бы на шкуре мамонта, положив на живот нагретый на костре камень, а в перерывах рычала бы на близких и громила глиняную посуду? Вероятно, в таком случае предков давно бы съели саблезубые тигры.

По-научному болезненные ощущения перед началом и в период месячных именуются «альгодисменорея». Согласно статистике, это одна из самых распространенных жалоб на приеме у гинекологов и эндокринологов, одна из самых часто встречающихся причин плохого самочувствия и неработоспособности женщин, более того, альгодисменорея — один из факторов неблагоприятного эмоционального фона в семье. На фоне ПМС нередки ссоры, скандалы, женщины ссорятся с мужьями и даже, случается, поднимают руку на них или на детей.

Официальная медицина свидетельствует: причина болезненных месячных до сих пор не установлена. Предполагают, что таковой может быть изменение гормонального фона в организме перед началом нового цикла. Тем не менее замеры уровня гормонов в крови женщин, госпитализированных с тяжелой формой альгодисменореи, не показали сколько-нибудь значительного отличия от нормы. На практике это означает, что прием гормональных препаратов для облегчения менструальных болей (обычно для этой цели прописывают оральные контрацептивы) — вещь бесполезная.

Другая распространенная теория, которую разделяют многие современные медики, состоит в том, что предменструальный синдром имеет психологическую природу. По известному выражению одного знаменитого психотерапевта, «менструация есть не что иное, как слезы разочарованной матки». Само наличие месячных означает потенциальную возможность для женщины забеременеть, выносить и родить ребенка, реализовать основную женскую функцию. Чем больше внутреннего отторжения вызывает у женщины эта «обязанность» (а это, к сожалению, не редкость в нашем мире перепутанных половых ролей, где представительницы слабого пола зачастую вынуждены наряду с мужчинами делать карьеру и зарабатывать деньги), чем значительнее внутренний конфликт между тем, что предписывает делать природа, и требованиями реальности, тем сильнее выражен предменструальный синдром, тем болезненнее проходят сами месячные.

Справедлива эта точка зрения или нет, однако то, что стрессы и переживания значительно усиливают ПМС — факт доказанный. Календарь своих циклов стоит вести хотя бы потому, чтобы на период, предшествующий началу нового, не планировать важных деловых встреч или встречу с нелюбимой свекровью.

Дело в бактериях?

Независимые исследования последних лет, проводимые как у нас в стране, так и за рубежом, открыли еще одну небезынтересную страницу истории грозного женского бога. Некоторые официальные и альтернативные медицинские источники связывают ПМС с наличием внутренних паразитарных инфекций, причем как минимум двух типов.

«Если сильными болями сопровождается период, предшествующий менструации, и самые первые дни цикла, то речь, вероятно, идет о скрытом хламидиозе. Хламидии — крошечные бактерии-паразиты. Мы привыкли думать о хламидиозе как о венерическом, то есть передающимся половым путем заболевании, однако это не совсем так: хламидии живут в жидкостной среде и легко передаются при поцелуях, в бассейне, при пользовании общим полотенцем», — рассказывает руководитель медицинского гомеопатического центра «Филикс» В. В. Дворянчиков.

Другой тип боли возникает во второй половине месячных и вызывается другим типом бактерий — микоплазмой. Эти болевые синдромы могут накладываться друг на друга, вызывая ощущения непрерывно болезненного процесса. Возможно, что боль возникает потому, что инфекции тазовых органов приводят к фиброзу — изменению структуры слизистой матки. Когда начинаются месячные, часть слизистой матки отторгается. Пораженная фиброзом ткань отделяется с трудом и вызывает чрезвычайно болезненные ощущения.

Любопытно, что к схожим выводам пришли специалисты Королевского института хирургии в Ирландии, осуществляющие сейчас масштабную исследовательскую программу хламидийных инфекций мочеполовой и генитальной сферы у молодых мужчин и женщин.

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

Существует целый ряд как медикаментозных, так и народных методов, предположительно облегчающих неприятное состояние ежемесячного страха.

1. Обезболивающие. К сожалению, анальгетики — препараты, снимающие болевой синдром, — заняли прочное место в наших домашних аптечках. Их можно приобрести без рецепта, и ежевечерний просмотр ТВ убеждает нас в том, что нет ничего проще, чем «нанести боли ответный удар». Стоит подчеркнуть, что этот удар вы наносите… собственному организму. Бессистемный прием анальгетиков негативно отражается на состоянии крови и иммунной системы. Боль — важная информация для организма, и пытаться при малейших признаках ее «отменить» — значит, в итоге разрушать собственное здоровье. Во всяком случае, принимай анальгетики как крайнее средство — тогда, когда ты уже перепробовала множество других методов и ничего не помогло.

2. Гормональные контрацептивы. Излюбленное средство некоторых врачей-гинекологов, полагающих, что оно как по мановению волшебной палочки решит все проблемы с ПМС. Повторим еще раз: научные исследования не сумели доказать эффективность применения гормонов для лечения альгодисменореи. Зато известно другое: женщины, принимающие оральные контрацептивы, значительно чаще оказываются зараженными инфекциями, передающимися половым путем. Почему так происходит? «Прием гормонов создает в репродуктивной зоне женщины местный иммунодефицит, то есть попросту «замазывает» тревожные симптомы, указывающие на наличие воспалительного процесса», — подчеркивают специалисты гомеопатического центра «Филикс». В таком «блаженном неведении» женщина может прожить долго, и даже после отмены гормонов организм некоторое время «молчит», не демонстрируя тревожной симптоматики.

3. Витамины и биологически активные добавки . Эффективность приема различных БАДов при ПМС обычно очевидна только продавцам этих БАДов. Дополнительные витамины, травы и минералы могут сыграть только роль плацебо — давать психологический эффект улучшения самочувствия, поскольку принят дорогой препарат.

4. Высокоуглеводная диета . Чрезвычайно популярное средство коррекции ПМС в Великобритании. Английские медики оговариваются, что специальная диета не приводит к полному исцелению от альгодисменореи, но существенно облегчает ее течение. Основные правила «антиПМСного питания» чрезвычайно просты: никакого алкоголя, кофе, шоколада, сладостей — всего, что стимулирует организм и вызывает изменения текущего гормонального фона. Как можно меньше животных белков — мяса, масла. Основу питания в период наступления месячных должны составлять цельнозерновые каши, рис, макароны, хлеб — продукты, содержащие так называемые «медленные» углеводы.