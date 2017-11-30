УЗИ органов малого таза у женщин: кому, когда, зачем?

Одно из наиболее часто назначаемых женщине обследований — УЗИ органов малого таза, что вполне объяснимо. «Сердце» женского здоровья — репродуктивная система, оказывающая влияние на течение многих процессов, происходящих в организме. Даже незначительный сбой на этом уровне может привести к довольно серьезным проблемам. Тогда как УЗИ органов малого таза во многих случаях помогает своевременно обнаружить «поломку» и выбрать наиболее оптимальный вариант лечения.

УЗИ: в чём суть метода?

Датчик УЗИ-аппарата (доктор водит им по исследуемой области) отправляет звуковую волну, которая доходит до органов или тканей, имеющих различную плотность.

От достигнутой цели ультразвук отражается по-разному , а принимающий датчик фиксирует изменения, переводя их в изображение. Полученная «картинка» перенаправляется на экран монитора и даёт представление о том, что происходит внутри.

УЗИ — метод с «широкими полномочиями»

При помощи ультразвука исследуются почки, поджелудочная железа, матка, яичники, сердце, щитовидная железа и многие другие органы.

Обследование помогает выявить большинство заболеваний на ранних стадиях — когда больного ничего не беспокоит и изменения незначительные. При хорошем и грамотном подходе к проведению исследования достоверность данных приближается почти к 100%.

Информативность метода расширяется при использовании современных ультразвуковых систем (УЗИ 3D и 4D). Большое значение имеет квалификация, специализация и опыт врача, проводящего диагностическую процедуру.

Опасно ли УЗИ?

Нет. Ультразвук не подвергает пациента лучевой нагрузке и считается безвредным. При необходимости исследование выполняется неограниченное количество раз (иногда даже несколько раз в течение одного дня).

Можно всем или нельзя?

УЗИ — простой, доступный и не имеющий противопоказаний метод.

Временные и условные ограничения:

* УЗИ тазовых органов во время менструации, но при острой необходимости обследование проводится;

* исследование трудновыполнимо или малоинформативно при наличии послеоперационных рубцов, наложенных повязок, ожирения, выраженного вздутия живота.

УЗИ органов малого таза: что нужно знать?

Процедуру УЗИ проводит врач ультразвуковой диагностики со специальной подготовкой.

Идеально, если заключение выдаёт не сонолог общего профиля, а гинеколог или акушер-гинеколог с дополнительной специализацией по ультразвуковой диагностике.

Методы

Трансабдоминальный: тазовые органы исследуются датчиком через переднюю брюшную стенку. Перед диагностической процедурой рекомендуется выпить в большое количество жидкости и наполнить мочевой пузырь до состояния «больше не могу терпеть».

Трансвагинальный: специальный датчик с предварительно надетым на него презервативом вводится во влагалище. Перед исследованием мочевой пузырь, наоборот, опорожняется.

При УЗИ во время беременности строгих рекомендаций к подготовке нет, если доктор не дал каких-то специальных указаний.

Общие правила подготовки

За несколько дней:

* при склонности к образованию газов или возникновению запоров рекомендуется принимать такие препараты как «Мезим форте», «Эспумизан» или активированный уголь;

* не употреблять продукты, увеличивающие газообразование: бобовые, содержащие грубую клетчатку овощи, кисломолочные.

УЗИ в гинекологии

Выполняется как трансвагинальным, так и трансабдоминальным методом — решение принимает доктор индивидуально в зависимости от ситуации.

Позволяет оценить структуру, положение и размеры органов малого таза:

* яичников с фолликулами;

* матки (эндометрий — внутренний слой, миометрий — мышечный слой) и шейки матки;

* мочевого пузыря, части мочеточников, прямой кишки, позадиматочного пространства;

* фаллопиевых/маточных труб при изменениях (в норме не видны во время исследования).

Кому и когда показано исследование?

Обследование должен назначить доктор. Однако каким бы опытным ни был врач, он не сможет вам помочь, если вы не расскажете о себе и том, что вас беспокоит. Будьте внимательны и прислушивайтесь к себе. Даже небольшой «пустяк» может служить сигналом довольно серьёзного заболевания.

Тревожные симптомы:

* жалобы на боли в нижней части живота (острые/ноющие) связанные или несвязанные с менструальным циклом;

* болезненность полового акта;

* нарушения менструального цикла: задержка, укорочение, межменструальные кровотечения (даже незначительные типа «мазни»);

* менструация длиться меньше трёх и более семи дней;

* маточные кровотечения, обильные менструации;

* частое и/или болезненное мочеиспускание;

* недержание мочи или потеря мочи при напряжении (чихании, кашле);

* появление любых кровянистых выделений из влагалища (от «мазни» до кровотечений) у женщин, находящихся в периоде постменопаузы.

Также УЗИ тазовых органов назначается:

* для контроля над положением внутриматочной спирали;

* при планировании беременности или бесплодии ( в т. ч. фолликулометрия — оценка работы яичников и состояния эндометрия);

* для диагностики беременности на ранних сроках, в т. ч. , внематочной;

* для контроля после перенесенных оперативных вмешательств.

Что помогает выявить?

Многие недуги и состояния: кисты яичников, воспалительные процессы, эндометриоз (разрастание слизистой матки на других участках), опухоли матки и яичников, полипы эндометрия, миому, жидкость в позадиматочном пространстве, врожденные аномалии развития и другие.

Когда проводится?

У менструирующих женщин день УЗИ определяется доктором — зависимости от предполагаемых нарушений и диагноза. Сроки могут сдвигаться у каждой конкретной женщины, что обусловлено длиной цикла.

Обычно УЗИ рекомендуется проводить в первую фазу цикла — на 5–7 день от начала последней менструации. После получения результатов доктор принимает решение о необходимости и времени выполнения следующих исследований. Иногда фаза цикла не учитывается, а диагностическая процедура проводится при обращении пациентки к врачу — например, при острых и сильных болях или маточном кровотечении.

У женщин, находящихся в периоде постменопаузе, день исследования не имеет значения.

УЗИ во время беременности

Каждая будущая мама проходит несколько УЗ исследований на разных сроках — осуществляется контроль над течением беременности и внутриутробным развитием малыша.

Также проводится допплерография — измерение скорости кровотока в сосудах плаценты и матки (начиная с 32 недели).

И УЗИ, и доплерометрия могут назначаться довольно часто (исследования безвредны) при наличии показаний (вне скрининга). Например, со стороны малыша — задержка в развитии или недостаточное поступление кислорода (гипоксии плода), будущей матери — гестоз беременных или преждевременная отслойка плаценты.

УЗИ лонного сочленения

Во время беременности под воздействием некоторых факторов и гормона релаксина расслабляются связки лонного сочленения (область лобка) — кости таза готовятся к родам.

При этом иногда местно возникает воспаление, отёк и размягчение, сочленение излишне «разбалтывается» и кости расходятся — развивается симфизит.

Насторожить должно:

* появление стреляющей и тянущей боли в области лобка, боли во время полового акта;

* усиление боли во время движения, особенно при отведении бедра в сторону;

* уменьшение или исчезновение боли в покое;

* изменение походки — «утиная» или «вразвалочку».

Проводится УЗИ лонного сочленения как во время беременности, так и после родов.

Профилактика: УЗИ для раннего выявления недугов

Показано каждой женщине, следящей за своим здоровьем. Общая рекомендация — один раз в год.

Женщины от 40 до 50–55 лет должны внимательнее относиться к себе. В этом возрасте происходит естественная гормональная перестройка организма. На этом фоне может возникать собой в делении клеток, что ведёт к развитию злокачественных опухолей — например, матки или яичников.

Можно ли самостоятельно себе «назначить» УЗИ без консультации с врачом?

Нежелательно, даже если ничего не беспокоит, но вы решили обследоваться «для себя». Лучше вначале наведайтесь к доктору.

Во-первых , врач вас осмотрит и определит чёткую задачу для сонолога. Во-вторых , если вы пройдете исследование, на котором выявятся изменения, вам понадобится консультация грамотного врача-клинициста . Самостоятельно вы с проблемой не справитесь.

Дорогие женщины и девушки, обращайтесь к докторам своевременно. Отнеситесь бережно к своему здоровью!

Автор: Корецкая Валентина Петровна,

педиатр, врач-ординатор детского отделения