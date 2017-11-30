УЗИ органов малого таза у женщин: кому, когда, зачем?
Одно из наиболее часто назначаемых женщине обследований — УЗИ органов малого таза, что вполне объяснимо. «Сердце» женского здоровья — репродуктивная система, оказывающая влияние на течение многих процессов, происходящих в организме. Даже незначительный сбой на этом уровне может привести к довольно серьезным проблемам. Тогда как УЗИ органов малого таза во многих случаях помогает своевременно обнаружить «поломку» и выбрать наиболее оптимальный вариант лечения.
УЗИ: в чём суть метода?
Датчик
От достигнутой цели ультразвук отражается
УЗИ — метод с «широкими полномочиями»
При помощи ультразвука исследуются почки, поджелудочная железа, матка, яичники, сердце, щитовидная железа и многие другие органы.
Обследование помогает выявить большинство заболеваний на ранних стадиях — когда больного ничего не беспокоит и изменения незначительные. При хорошем и грамотном подходе к проведению исследования достоверность данных приближается почти к 100%.
Информативность метода расширяется при использовании современных ультразвуковых систем (УЗИ 3D и 4D). Большое значение имеет квалификация, специализация и опыт врача, проводящего диагностическую процедуру.
Опасно ли УЗИ?
Нет. Ультразвук не подвергает пациента лучевой нагрузке и считается безвредным. При необходимости исследование выполняется неограниченное количество раз (иногда даже несколько раз в течение одного дня).
Можно всем или нельзя?
УЗИ — простой, доступный и не имеющий противопоказаний метод.
Временные и условные ограничения:
* УЗИ тазовых органов во время менструации, но при острой необходимости обследование проводится;
* исследование трудновыполнимо или малоинформативно при наличии послеоперационных рубцов, наложенных повязок, ожирения, выраженного вздутия живота.
УЗИ органов малого таза: что нужно знать?
Процедуру УЗИ проводит врач ультразвуковой диагностики со специальной подготовкой.
Идеально, если заключение выдаёт не сонолог общего профиля, а гинеколог или
Методы
Трансабдоминальный: тазовые органы исследуются датчиком через переднюю брюшную стенку. Перед диагностической процедурой рекомендуется выпить в большое количество жидкости и наполнить мочевой пузырь до состояния «больше не могу терпеть».
Трансвагинальный: специальный датчик с предварительно надетым на него презервативом вводится во влагалище. Перед исследованием мочевой пузырь, наоборот, опорожняется.
При УЗИ во время беременности строгих рекомендаций к подготовке нет, если доктор не дал
Общие правила подготовки
За несколько дней:
* при склонности к образованию газов или возникновению запоров рекомендуется принимать такие препараты как «Мезим форте», «Эспумизан» или активированный уголь;
* не употреблять продукты, увеличивающие газообразование: бобовые, содержащие грубую клетчатку овощи, кисломолочные.
УЗИ в гинекологии
Выполняется как трансвагинальным, так и трансабдоминальным методом — решение принимает доктор индивидуально в зависимости от ситуации.
Позволяет оценить структуру, положение и размеры органов малого таза:
* яичников с фолликулами;
* матки (эндометрий — внутренний слой, миометрий — мышечный слой) и шейки матки;
* мочевого пузыря, части мочеточников, прямой кишки, позадиматочного пространства;
* фаллопиевых/маточных труб при изменениях (в норме не видны во время исследования).
Кому и когда показано исследование?
Обследование должен назначить доктор. Однако каким бы опытным ни был врач, он не сможет вам помочь, если вы не расскажете о себе и том, что вас беспокоит. Будьте внимательны и прислушивайтесь к себе. Даже небольшой «пустяк» может служить сигналом довольно серьёзного заболевания.
Тревожные симптомы:
* жалобы на боли в нижней части живота (острые/ноющие) связанные или несвязанные с менструальным циклом;
* болезненность полового акта;
* нарушения менструального цикла: задержка, укорочение, межменструальные кровотечения (даже незначительные типа «мазни»);
* менструация длиться меньше трёх и более семи дней;
* маточные кровотечения, обильные менструации;
* частое и/или болезненное мочеиспускание;
* недержание мочи или потеря мочи при напряжении (чихании, кашле);
* появление любых кровянистых выделений из влагалища (от «мазни» до кровотечений) у женщин, находящихся в периоде постменопаузы.
Также УЗИ тазовых органов назначается:
* для контроля над положением внутриматочной спирали;
* при планировании беременности или бесплодии (
* для диагностики беременности на ранних сроках,
* для контроля после перенесенных оперативных вмешательств.
Что помогает выявить?
Многие недуги и состояния: кисты яичников, воспалительные процессы, эндометриоз (разрастание слизистой матки на других участках), опухоли матки и яичников, полипы эндометрия, миому, жидкость в позадиматочном пространстве, врожденные аномалии развития и другие.
Когда проводится?
У менструирующих женщин день УЗИ определяется доктором — зависимости от предполагаемых нарушений и диагноза. Сроки могут сдвигаться у каждой конкретной женщины, что обусловлено длиной цикла.
Обычно УЗИ рекомендуется проводить в первую фазу цикла — на 5–7 день от начала последней менструации. После получения результатов доктор принимает решение о необходимости и времени выполнения следующих исследований. Иногда фаза цикла не учитывается, а диагностическая процедура проводится при обращении пациентки к врачу — например, при острых и сильных болях или маточном кровотечении.
У женщин, находящихся в периоде постменопаузе, день исследования не имеет значения.
УЗИ во время беременности
Каждая будущая мама проходит несколько УЗ исследований на разных сроках — осуществляется контроль над течением беременности и внутриутробным развитием малыша.
Также проводится допплерография — измерение скорости кровотока в сосудах плаценты и матки (начиная с 32 недели).
И УЗИ, и доплерометрия могут назначаться довольно часто (исследования безвредны) при наличии показаний (вне скрининга). Например, со стороны малыша — задержка в развитии или недостаточное поступление кислорода (гипоксии плода), будущей матери — гестоз беременных или преждевременная отслойка плаценты.
УЗИ лонного сочленения
Во время беременности под воздействием некоторых факторов и гормона релаксина расслабляются связки лонного сочленения (область лобка) — кости таза готовятся к родам.
При этом иногда местно возникает воспаление, отёк и размягчение, сочленение излишне «разбалтывается» и кости расходятся — развивается симфизит.
Насторожить должно:
* появление стреляющей и тянущей боли в области лобка, боли во время полового акта;
* усиление боли во время движения, особенно при отведении бедра в сторону;
* уменьшение или исчезновение боли в покое;
* изменение походки — «утиная» или «вразвалочку».
Проводится УЗИ лонного сочленения как во время беременности, так и после родов.
Профилактика: УЗИ для раннего выявления недугов
Показано каждой женщине, следящей за своим здоровьем. Общая рекомендация — один раз в год.
Женщины от 40 до 50–55 лет должны внимательнее относиться к себе. В этом возрасте происходит естественная гормональная перестройка организма. На этом фоне может возникать собой в делении клеток, что ведёт к развитию злокачественных опухолей — например, матки или яичников.
Можно ли самостоятельно себе «назначить» УЗИ без консультации с врачом?
Нежелательно, даже если ничего не беспокоит, но вы решили обследоваться «для себя». Лучше вначале наведайтесь к доктору.
Дорогие женщины и девушки, обращайтесь к докторам своевременно. Отнеситесь бережно к своему здоровью!
Автор: Корецкая Валентина Петровна,
педиатр,
|
В Медицинском центре «Здоровая семья» в Екатеринбурге проводятся УЗИ исследования 2D, 3D, 4D беременным на оборудовании экспертного и премиум класса.
Прием ведется каждый день врачами УЗИ, гинекологами с многолетним опытом работы. Высокотехнологично укомплектованный кабинет ультразвуковой диагностики предусматривает присутствие обоих родителей. Время проведения исследования 60 минут.
МЦ «Здоровая семья» ул. Фучика,3
WhatsApp: +79222030450
www.
Реклама
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.