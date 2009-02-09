Для начала немного терминологии:

Все микроорганизмы делятся на полезных (сапрофиты), вредных (паразитов) и так называемых условно-патогенных.

Сапрофиты – это те микроорганизмы, которые в норме находятся в организме и не просто не вредят, но приносят пользу. К ним относятся, например, кишечная палочка (если она находится в кишечнике) и лактобактерии во влагалище. Эти бактерии нам нужны, и если они нас покидают, могут быть проблемы, так как вместо «хороших» бактерий могут заселиться «плохие».

С паразитами тоже все понятно – это те, кто вызывает заболевания, и кого быть не должно ни в каком количестве.

Но есть еще условно-патогенная флора – УПФ . К ней относятся микроорганизмы, которые в норме могут присутствовать в организме (а могут и не присутствовать), и лечение требуется, только если они начинают интенсивно размножаться и выселять нормальную микрофлору. Просто сам по себе факт обнаружения таких микроорганизмов не говорит о том, что требуется лечение.

Немного о методах диагностики

Метод ПЦР – это самый чувствительный метод, он показывает положительный результат даже если микроорганизм представлен в незначительном количестве. Посев – это уже метод количественной оценки, он определяет, не только наличие микроорганизма, но и его количество. Еще есть метод ИФА. Он определяет антитела к микроорганизму – IgG и IgM. IgM обнаруживаются при первичном заражении или при остром процессе, IgG обнаруживаются при хронической инфекции, также они могут обнаруживаться если вы переболели ранее (например, при хламидиозе IgG могут обнаруживаться до 5 лет после лечения). Обычно метод ИФА используется для диагностики вирусных заболеваний, но иногда его назначают и для определения бактериальных инфекций.

Гарднерелла

Гарднерелла – это условно-патогенный микроорганизм. Обнаружение гарднереллы методом ПЦР не свидетельствует о заболевании.

Лечение требуется, если обнаруживается гарднерелла, и при этом женщину беспокоят обильные выделения с неприятным запахом.

Наличие гарднереллы в большом количестве (более 104 КОЕ/мл) говорит о бактериальном вагинозе (дисбактериозе влагалища). «Гарднереллез» - это фактически синоним бактериального вагиноза.

Многими исследователями доказано, что большинстве случаев дисбактериоз влагалища сопровождается и дисбактериозом кишечника. Поэтому при первом курсе лечения антибиотики в таблетках не назначаются, так как они могут усилить дисбактериоз. Назначается местное лечение с последующим восстановлением нормальной микрофлоры, а также включение в рацион большого количество йогуртов и кефира.

Уреаплазма и микоплазма

Уреаплазма это достаточно распространенная инфекция. Лечение уреаплазмы обычно длительное и не всегда эффективное. Но к счастью она тоже является условно-патогенным микроорганизмом, поэтому если методом ПЦР обнаружена уреаплазма, не стоит тут же начинать налегать на антибиотики. Нужно сдать посев, и только в том случае, если уреаплазма будет обнаружена в количестве 104 КОЕ/мл и более, требуется лечение (это относится и к ureaplasma urealiticum, и к uraeplasma parvum). Наиболее распространенными видами микоплазм являются Micoplasma hominis, которая является условно патогенным микроорганизмом (лечение требуется, только если микроорганизм обнаружен в количестве более 104 КОЕ/мл), и Micoplasma genitalium, которая является паразитом, и требует обязательного лечения с назначением антибиотиков.

Уреа- и микоплазмоз в большинстве случаев протекает бессимптомно. Иногда могут быть периодические зуд и жжение.

Заражение может произойти половым путем, но чаще происходит просто размножение своей собственной УПФ при снижении иммунитета и нарушении нормальной микрофлоры, поэтому лечение партнера требуется не всегда.

Лечение уреа- и микоплазмы назначается в любом случае если есть признаки воспалительного процесса и обычное местное лечение не эффективно, при бесплодии и отсутствии других причин ненаступления беременности, при подготовке к ЭКО, при длительной угрозе невынашивания беременности, устойчивой к терапии.

Хламидии

Хламидии являются паразитами, если они обнаруживаются, лечение требуется обязательно. Это достаточно коварная инфекция, которая может долгое время себя никак не проявлять, но при этом медленно приводит к развитию спаечного процесса органов малого таза и брюшной полости, из-за чего может быть причиной непроходимости труб и бесплодия. При беременности хламидии могут приводить к угрожающему выкидышу и преждевременным родам, возможно заражение ребенка.

Обследованию на хламидии подлежат женщины с наличием воспалительных заболеваний гениталий, с бесплодием, беременные с осложненным течением беременности (угроза прерывания, многоводие), либо те, у которых при предыдущих беременностях были выкидыши, регрессы, преждевременные роды.

Преимущественно заболевание передается половым путем, но изредка возможен и бытовой путь передачи, например, существуют семейные формы заболевания. Обязательно обследование партнера, и лечение при обнаружении хламидий.

Принципы лечения половых инфекций

Для устранения микроорганизма назначаются антибиотики (кроме гарднереллеза при первом курсе лечения). Желательно предварительное определение чувствительности микроорганизма к антибиотикам, так как к большинству антибиотиков данные возбудители устойчивы. При беременности можно применять далеко не все препараты, выбор делается в пользу наиболее безопасных, которые не всегда являются наиболее эффективными. Кроме того, лечение рекомендуется начинать после 16 недель беременности.

Параллельно с приемом антибиотика в таблетках назначается местное лечение (вагинальные свечи, например Гексикон, Бетадин, Вагинорм-С).

После курса антибиотиков обязательно восстановление нормальной микрофлоры влагалища, иначе снова будут созданы благоприятные условия для размножения условно-патогенных микроорганизмом и заселения влагалища паразитами. Для восстановления нормальной микрофлоры используются такие препараты как Ацилакт, Бифидум-бактерин, Лактобактерин в свечах, таблетки Вагинорм (Лактогин).

Некоторые врачи рекомендуют включать в схему лечения и иммуномодулирующие препараты (Кипферон, Виферон), это делается прежде всего для профилактики рецидивов.

Часто назначается препарат Вобэнзим. Считается, что он увеличивает эффективность антибиотиков, при этом уменьшая их вредное воздействие на организм, а также оказывает положительное действие на общий иммунитет.

Хламидии, уреа-и микоплазмы являются внутриклеточными микроорганизмами, устойчивыми к лечению, поэтому часто требуются повторные курсы.

Контроль излеченности проводят через 3-4 недели после окончания курса лечения.