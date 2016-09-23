Слабость интимных мышц: причины и проявления

Фото: http://www.globallookpress.com

Каждая женщина стремится сохранить молодость и красоту, оставаясь привлекательной, желанной и сексуальной на долгие годы. Поэтому старается, чтобы фигура была подтянута, кожа лица и тела свежа́, волосы и ногти ухожены.

К сожалению, в этом стремлении нередко забывается о невидимых интимных мышцах тазового дна. Между тем их ослабление постепенно приводит к возникновению деликатных проблем — например, недержанию мочи или дискомфорту во время полового акта.

Что представляет собой и где находится тазовое дно?

Располагается между костями таза и состоит из мягких тканей:

* Связки удерживают в определённом положении органы малого таза: мочевой пузырь, матку, влагалище, прямую кишку и задний проход.

* Мышцы расположены на трёх этажах. Наиболее важна́ мышца, поднимающая задний проход.

Немало причин может привести к ослаблению связок и понижению тонуса интимных мышц. Как результат — опущение или пролапс органов малого таза.

Где кроется опасность?

Женщина изначально находится в группе риска, поскольку вынашивает и дарит жизнь маленькому человечку. Однако неблагоприятных предрасполагающих факторов намного больше.

Истоки проблемы:

* Во время родов через естественные пути растягиваются мышцы тазового дна в два с половиной раза, что может привести к разрыву тонких мышечных волокон. Наиболее часто это происходит в ситуациях, когда родовые пути не готовы к рождению малыша — например, при преждевременных или стремительных родах. Кроме того, частые роды и многоплодная беременность значительно повышают риск пролапса органов малого таза.

* Увеличивается подвижность тазовых костей во втором и третьем триместрах беременности под воздействием гормона релаксина, расслабляющего связки.

* Разрывы или вынужденные хирургические разрезы промежности во время родов. При правильном восстановлении и заживлении мягких тканей риск опущения тазовых органов небольшой.

* Естественное понижение после 45-50 лет уровня прогестерона и эстрогенов (женских половых гормонов), обеспечивающих упругость тканей. Нередко состояние возникает и в молодом возрасте: при подавлении функции яичников лекарственными препаратами (например, во время лечения опухолей) либо удалении яичников.

* Повышение давления в брюшной полости в течение длительного времени за счёт напряжения мышц передней брюшной стенки (живота). Наиболее частые причины: длительный кашель, тяжелый физический труд, хронические запоры.

* При малоподвижном образе жизни перестают участвовать в работе мышцы передней брюшной стенки, а эластичность и объём мышц тазового дна уменьшается.

* Генетическая предрасположенность встречается в 50% всех случаев. По наследству передается слабая структура основного белка соединительной ткани (коллагена), поэтому не обеспечивается прочность и эластичность связок.

* При ожирении увеличивается нагрузка на мышцы тазового дна.

* Любые операции на брюшной полости (на животе) с образованием спаек.

Когда бить тревогу?

При появлении первых признаков ослабления интимных мышц (I-II степень пролапса):

* Недержание мочи: выделение нескольких капель и более. Происходит при напряжении: чихании или физических нагрузках (бег, поднятие тяжестей, тренировки, быстрая ходьба), во время кашля, полового акта или оргазма.

* Чувство инородного тела во влагалище — как будто в глубине находится шарик.

* Попадание воздуха во влагалище во время полового акта проявляется «хлюпающими» звуками.

* Понижается либидо и/или удовлетворение от интимной близости. Почему? Из-за неплотного соприкосновения полового члена со стенками влагалища во время полового акта не стимулируются эрогенные зоны.

* Половой партнер иногда замечает, что влагалище несколько расширилось.

* Через приоткрытую половую щель во влагалище легко проникают бактерии, приводящие к развитию частых и трудно поддающиеся лечению кольпитов.

* Боль во время полового акта, зуд и жжение в промежности — из-за недостаточной выработки смазки.

* Постоянные тянущие боли в низу живота.

У вас имеется один или несколько из перечисленных симптомов? Не упускайте драгоценное время и обратитесь к доктору. Иначе состояние мягких тканей тазового дна ухудшится, что может привести к выпадению из влагалища шейки матки или матки (III-IV степень пролапса).

Забытые мышцы тазового дна: что делать?

Чем раньше начинается лечение, тем оно эффективнее и помогает избежать операции.

Что сделает доктор?

* Проведет обследование, чтобы исключить или выявить заболевание мочеполовой сферы.

* Назначит гормональные препараты.

* Пропишет антибактериальные средства для борьбы с инфекцией и восстановления нормальной флоры влагалища.

* При необходимости подберет наиболее оптимальный вариант хирургического лечения.

* Порекомендует диету при ожирении и многое другое.

Что можете сделать вы?

Даже самый лучший доктор не справиться с проблемой без вашего активного участия в лечении.

Ваша задача: натренировать мышцы тазового дна, чтобы уменьшить или устранить выраженность опущения тазовых органов.

При этом вовсе не нужно усиленно качать пресс или часами до изнурения заниматься на тренажёрах, обливаясь потом. Более того, при таких интенсивных нагрузках ситуация, наоборот, неминуемо ухудшится. Поскольку во время занятий напрягаются мышцы пресса, ведя к повышению давления в брюшной полости.

Как укрепить интимные мышцы, не навредив? Какие существуют современные хирургические малотравматичные методы для поддержания органов тазового дна? Об этом и многом другом мы поговорим в следующем материале.

Автор: Корецкая Валентина Петровна, педиатр,

врач-ординатор детского отделения

