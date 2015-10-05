Диастаз прямых мышц живота, или Как убрать живот после родов



Что такое диастаз? Можно ли диагностировать заболевание самостоятельно? При каких симптомах протекает диастаз, и какие способы лечения существуют на сегодняшний день На наши вопросы отвечает врач-хирург-трансфузиолог Вячеслав Владимирович Немой.

- Вячеслав Владимирович, расскажите, что такое диастаз прямых мышц живота и в чём его коварство?

- Диастаз – это растяжение или истончение сухожильной пластинки между прямыми мышцами живота, так называемой белой линии живота, что и приводит к расхождению мышц.

Дело в том, что во время беременности под действием гормона релаксина мышцы передней брюшной стенки атрофируются, чтобы живот и матка имели возможность растягиваться вместе с ростом плода.

После рождения ребёнка выработка гормона прекращается, и мышцы постепенно восстанавливаются. В группе риска остаются соединительные ткани - сухожилия, которым не всегда хватает эластичности вернуться в прежнее состояние. Вследствие чего между мышцами образуется расхождение, которое и называется диастаз. Образно говоря, диастаз напоминает молнию, которая разошлась по центру.

Коварство диастаза в том, что при возможных серьёзных последствиях, влекущих, например, опущение внутренних органов, пациент не испытывает никаких болевых ощущений или иных симптомов. Всё, что может доставить беспокойство, - внешний вид живота.

- Диастаз грозит каждой рожавшей женщине? Либо есть те, кто имеет более широкую расположенность?

- Диастаз нельзя назвать проблемой глобального масштаба. Около 15% рожавших женщин с радостью материнства получают вдобавок и такую неприятность как диастаз. Причина появления диастаза у одних женщин и отсутствия у других кроется в синдроме дисплазии соединительной ткани. Дисплазия не является патологией, а лишь особенностью коллагеновых тканей. Именно у таких пациентов чаще появляются грыжи, а их сухожилия больше подвергнуты растяжению.

- Расскажите о клиническом течении диастаза? Протекает ли оно бессимптомно или может сопровождаться болезненными ощущениями?

- Следует различать диастаз прямых мышц живота и грыжи передней брюшной стенки. В передней брюшной стенке есть мягкие и твёрдые оболочки. Грыжа – это нарушение, расщепление твёрдых оболочек. При диастазе целостность твёрдых оболочек сохраняется, они лишь растягиваются и очень сильно истончаются. Никакого болевого синдрома или дискомфорта при этом больной не испытывает. Единственное, что может беспокоить это внешний вид живота. Расхождение мышц может достигать до 10 см в ширину и около 12 см в длину. При таком расхождении может создаться эффект «беременного животика».

Различают 3 степени и 3 вида диастаза прямых мышц живота. Если расхождение мышц в ширину 1-2 см считается нормой, то:

1 степень диастаза - расхождение мышц до 5см;

2 степень диастаза - расхождение мышц 5-7 см;

3 степень диастаза – расхождение мышц свыше 7 см.

3 вида диастаза:

- выше пупа;

- ниже пупа;

- смешанный тип (наличие расхождения мышц и выше и ниже пупа).

Выявление заболевания

- Диастаз – проблема, чаще встречающаяся у рожавших женщин? Приходится ли прежде, чем преступить к лечению непосредственно диастаза, оказывать женщине психологическую помощь в борьбе с послеродовой депрессией?

- Диастаз может быть и у мужчин, но, конечно, чаще диастаз встречается у женщин именно после родов. Причём сделать однозначное заключение о наличии заболевания можно лишь спустя 12 месяцев после родов. Всё-таки в первый год после рождения малыша ткани брюшной стенки должны и могут сами вернуться в прежнее состояние. Но не все готовы терпеть так долго. Многие готовы к радикальным методам решения своих проблем, но далеко не всем они показаны. Хирургическим путём можно воздействовать только на диастаз 3 степени. В остальных случаях, диастаз можно не только выявить, но и вылечить самостоятельно.

- Как самостоятельно можно определить наличие у себя или отсутствие диастаза?

- Для этого нужно лечь на твёрдую горизонтальную поверхность. Ноги нужно плотно прижать к полу, и затем приподнять верхнюю половину туловища, как будто пытаетесь подняться. Пальцами определить у себя центральную линию живота. И если под пальцами прощупывается очевидная впадина глубиной в 2-3 пальца, или "килевидное выпячивание" скорее всего, это диастаз.

Факторы риска и механизмы развития

- Диастаз одинаково опасен как для мужчин, так и для женщин? И существует ли эта «опасность» вообще, либо речь идёт исключительно об эстетическом дефекте?

- Да, диастаз одинаково опасен для всех и не имеет различий по половому признаку. Дело в том, что сухожилия в нашем организме выполняют не только соединительную функцию. Это своего рода каркас, панцирь для внутренних органов. При ярко выраженных диастазах каркасная функция ослабевает и влечёт за собой большой риск травмы внутренних органов или образования грыж. Но самое опасное при запущенных степенях диастаза – органоптоз, опущение внутренних органов.

Ведь появление диастаза не всегда напрямую связано с рождением ребёнка. Известны случаи, когда диастаз появился у женщины уже после родов. И причиной тому стали неправильные физические нагрузки.

Большую ошибку допускают женщины, усердно закачивающие после родов прямые мышцы живота. Например, поднимают только ноги или только туловище в одной прямой плоскости. Это опасно развитием или возникновением диастаза прямых мышц живота. Для профилактики диастаза существуют специально разработанные упражнения. В основном нагрузки направлены на прорабатывание косых мышц живота упражнениями на диагональное скручивание тела, при которых левая рука приводится к правой ноге и противоположная пара соответственно.

Методы лечения

- Вячеслав Владимирович, в каких случаях необходима помощь врача-хирурга в лечении диастаза?

- К счастью, диастаз – одно из немногих заболеваний, лёгкую степень которых можно не только выявить, но и вылечить самостоятельно. Физические упражнения, направленные, в основном, на косые мышцы живота, помогут восстановить расхождение мышц до допустимых показателей. При этом не стоит беспокоиться, что прямые мышцы живота останутся слабыми. Есть такое понятие как основные мышцы и мышцы стабилизаторы. Именно они во время выполнения какого-либо действия удерживают необходимую для этого позу.

Хирургическим путём лечится лишь последняя 3 степень диастаза. В современной хирургии возможно выполнение подобной операции лапароскопическим способом (через 3 прокола передней брюшной стенки от 5 мм до 10 мм без разрезов), что обеспечивает выраженный косметический эффект.

- В чем заключается суть операции?

- Через прокол вводится специальный медицинский материал проленовая сетка, который обладает невероятной прочностью и не отторгается организмом. Плотный, гибкий материал выполняет функцию механической преграды. Образно говоря, сетка выполняет ту же функцию, что и арматура в железобетоне.

Арматурный каркас держит бетонное основание, повышая его прочность и увеличивая долговечность. Также и сетка. Между ячейками прорастает соединительная ткань, образуя очень плотный «панцирь». Сторона сетки, обращенная к внутренним органам, имеет специальное антиадгезивное покрытие. С этой стороны сетки прорастание тканей исключено. Это исключает вероятность спаек с внутренними органами!

Сетка клипируется не просто по периметру, а через каждые 2-3 см. Такая техника позволяет избавиться от так называемого «паруса». И риски рецидива сводятся до 1%!

- Насколько серьезным считается операция по удалению диастаза? Насколько она травматична?

- Лапароскопическая операция малотравматичная, а потому уже на вторые сутки пациент самостоятельно уходит домой. Через 1,5 месяца возвращается к физическим нагрузкам, После хирургического лечения диастаза прямых мышц живота планировать беременность можно уже через 6 месяцев после операции.

- Проведённая операция на диастаз может гарантировать полное и окончательно выздоровление?

- Лечение диастаза хирургическим путём гарантирует полное выздоровление. А это значит, что недуг не вернётся даже при последующих беременностях.