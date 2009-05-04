Какой метод контрацепции является самым эффективным (не считая полного воздержания), самым экономичным и одним из самых безопасных? Это добровольная хирургическая стерилизация (ДХС). Эффективность – практически 100% (случаи наступления беременности при ДХС являются казуистическими). Затраты – только один раз на операцию (около 20000-30000р), а в дальнейшем – никаких. При постоянном использовании других методов контрацепции уже за 3-4 года придется потратить большую сумму.

Почему же тогда относительно немного людей пользуются этим методом? Видимо потому, что первым среди недостатков метода стоит страшное слово «Необратимость». Хотя в развитых странах уже давно метода контрацепции путем хирургической стерилизации не боятся, и он там является одним из самых распространенных.

Правовые аспекты

Как женская, так и мужская стерилизация выполняются при наличии 2х условий: возраст более 35 лет и наличие минимум 2х детей у пациента . Перед операцией пациент подписывает информированное согласие. По закону согласие супруга не требуется (пациент вообще не обязан ставить его в известность), но все же желательно, чтобы решение было совместным.

Если у женщины есть медицинские противопоказания для беременности (тяжелые хронические заболевания легких, сердца, печени, почек, психические заболевания, тяжелая форма сахарного диабета, наличие злокачественных новообразований, высокий риск передачи генетической патологии и т.д.), для выполнения стерилизации достаточно лишь ее согласия.

Женская стерилизация

Женская стерилизация заключается в создании искусственной непроходимости маточных труб. Труба может быть перевязана, либо рассечена, иногда также используются специальные кольца или зажимы, блокирующие проходимость трубы. Доступ к трубам осуществляется обычно путем лапароскопии, также возможно проведение ДХС через мини-разрез над лобком или через разрез влагалища. Часто операция выполняется по другому поводу (киста яичника, удаление очагов эндометриоза), и «заодно» женщина просит выполнить стерилизацию. Иногда стерилизация выполняется во время кесарева сечения, это предварительно обговаривается с женщиной.

Стерилизация не влияет на гормональный фон женщины, не вызывает нарушений цикла, не снижает половое влечение.

В первый год после стерилизации беременность наступает в 0,2-0,4% случаев (причем в большинстве случаев после стерилизации беременность внематочная), в последующие годы намного реже. Неудачи чаще бывают, если труба не рассечена, а только перевязана или блокирована зажимами или кольцами.

Осложнения после операции встречаются менее чем в 0,5-1% случаев. Осложнения могут быть связаны с наркозом, инфицированием послеоперационной раны, ранением органов брюшной полости. К отдаленным осложнениям можно отнести внематочную беременность.

В настоящее время разрабатываются новые методы стерилизации, связанные с введением в маточные трубы через шейку матки веществ, вызывающих окклюзию (закупорку) маточных труб, но пока можно сказать, что они находятся в стадии эксперимента.

Половую жизнь можно вести после заживления послеоперационной раны (через 2-4 недели после операции).

Всех пациенток предупреждают, что метод является необратимым. Тем не менее, бывают случаи, когда через некоторое время после стерилизации женщина настаивает на восстановлении проходимости труб. Такие операции сложные, дорогостоящие, и в большинстве случаев неэффективны. Так что единственная возможность забеременеть после стерилизации – ЭКО (нужно иметь ввиду, что далеко не все попытки ЭКО приводят к наступлению беременности).

Операция не может быть проведена при наличии беременности, воспалительного процесса половых органов, не пролеченного заболевания, передающегося половым путем, в активной стадии. Остальные противопоказания такие же, как у любой лапароскопической операции (см. статью Лапароскопия в гинекологии Там же есть список необходимых предоперационных анализов).

Мужская стерилизация

Эту операция выполнить проще, чем женскую. Осложнений бывает меньше. На гормональный фон и потенцию операция никакого влияния не оказывает. Даже объем выбрасываемой спермы значительно не изменяется (в ее состав помимо секрета яичек со сперматозоидами входит сок простаты и жидкость из семенных пузырьков). Тем не менее, в нашей стране немногие мужчины идут на стерилизацию, боясь почувствовать себя после нее неполноценными. А вот, например, в США на стерилизацию решаются около 20% мужчин, в Китае – около 50%.

Операция производится под местной анестезией и занимает около 15 минут. С обеих сторон от мошонки перевязываются семявыносящие протоки (по которым сперматозоиды переносятся из яичек в простату). Операция называется вазэктомия. Госпитализация не требуется.

Возможны осложнения в виде кровоизлияния в мошонку или отека, боли и дискомфорта в области разреза. Обычно они проходят самостоятельно за несколько дней.

Половую жизнь можно возобновить через неделю после операции. Первые 10-20 половых актов следует предохраняться дополнительно, так как в сперму могут попасть сперматозоиды, которые уже к моменту операции находятся в семявыносящих протоках выше места пересечения. Вероятность наступления беременности после вазэктомии 0,2%. Через три месяца после операции нужно сдать спермограмму для подтверждения отсутствия сперматозоидов в сперме.

Некоторые мужчины после проведения операции также, как и женщины, начинают жалеть о своем решении и требуют восстановления фертильности (плодовитости). Хирургические методы опять же сложные и неэффективные. Небольшой шанс на восстановление фертильности есть только в первые 5 лет после операции.

Некоторые врачи советуют мужчинам перед проведением операции предварительно сдать сперму в банк спермы и заморозить. Впоследствии эту сперму можно будет использовать для ЭКО.