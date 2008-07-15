Молочница: откуда берутся дрожжи?

Расскажем о причинах появления молочницы у женщин, как лечить заболевание и какие принять меры профилактики. Особенности лечения молочницы у женщин при беременности и у мужчин.

Молочница (генитальный кандидоз, кандидозный кольпит, дрожжевой кольпит) — это заболевание, с которым по крайней мере 1 раз в жизни сталкивается 75% женщин.

Причины

Возбудителем заболевания является дрожжеподобный грибок рода Candida. В небольшом количестве этот грибок присутствует и в норме, заболевание развивается, когда грибок начинает интенсивно размножаться. Чаще всего это происходит при нарушении нормальной микрофлоры влагалища. Причинами этого могут быть прием антибиотиков, ношение синтетического белья, несоблюдение личной гигиены, снижение уровня женских половых гормонов эстрогенов, снижение общего иммунитета, хронические заболевания (сахарный диабет, туберкулез, воспалительные процессы во внутренних половых органах). В некоторых случаях причиной частых рецидивов может быть прием оральных контрацептивов.

Многие считают, что молочница передается половым путем. Это не совсем так. При наличии вышеперечисленных причин заболевание может быть не связано с половой жизнью. В этих случаях партнер может быть здоров, поэтому и лечить его не нужно. А при заражении от партнера заболевание развивается только при определенных условиях, благоприятных для размножения грибка (дисбактериоз влагалища, снижение защитных сил организма). В этих случаях лечение требуется обоим партнерам, иначе вы будете заражаться повторно (при лечении грибок на некоторое время может выводиться, но устранение причин его размножения, коррекция микрофлоры влагалища и иммунитета требует более длительного времени).

Симптомы молочницы

Самый неприятный симптом молочницы — это зуд в области вульвы и влагалища. Он может беспокоить женщину в течение всего дня или время от времени. Результатом этого является раздражительность, нервозность, иногда даже бессонница.

Следующий симптом — это беловатые творожистые выделения. Их количество может варьировать от незначительного до достаточно обильного.

При мочеиспускании или половом акте часто возникает жжение и боль.

При осмотре наблюдается покраснение и отечность слизистых оболочек и белый налет.

Для постановки диагноза в большинстве случаев достаточно расспроса женщины о ее жалобах и наличии факторов, способствующих развитию заболевания, и осмотр.

Для подтверждения диагноза и контроля излеченности сдается обычный мазок. В нем обычно повышено количество лейкоцитов (признак воспаления) и обнаруживаются дрожжи (обнаружение грибов в мазке при отсутствии симптомов заболевания не является показанием к назначению лечения, так как они могут выявляться и у здоровых людей).

В редких случаях требуется посев влагалищный выделений.

Лечение молочницы

Лечение состоит из местного и общего. Может быть назначено акушером-гинекологом или дерматовенерологом.

Для местного лечения используются различные свечи и кремы (один из препаратов):

— свечи Бетадин по 1-й свече на ночь 7 дней;

— свечи Ливарол по 1-й в день 5–10 дней;

— крем Гинофорт однократно;

— крем Клотримазол 2 раза в сутки 1–2 недели;

— влагалищные таблетки Клион Д по 1-й таблетке во влагалище на ночь 10 дней;

— свечи Пимафуцин — по 1-й на ночь 6 дней.

Препараты, содержащие лактобактерии, при кандидозе не используются, так как они создают благоприятную среду для развития грибов.

Общее лечение заключается в приеме таблетированных противогрибковых препаратов: Микосист, Дифлюкан, Флюкостат, Дифлазон или Флуконазол 150 мг однократно (все препараты содержат одно и то же действующее вещество — флуконазол, поэтому при неэффективности нет смысла заменять их друг на друга), либо Пимафуцин 100 мг 4 раза в день 7–10 дней.

Препараты Нистатин и Леворин, которыми лечились наши мамы и бабушки, для лечения генитального кандидоза в настоящее время не применяются, так как доказано, что они не впитываются из кишечника, поэтому свое действие оказывают только там. Кроме того, у этих препаратов достаточно часто возникают побочные эффекты.

При легком течении достаточно либо местного, либо общего лечения. Но обычно для гарантированного достижения результата совмещают однократное применение таблетированного препарата и местное лечение.

При хронической рецидивирующей форме лечение более длительное. Местное лечение назначается на 10–14 дней. Препараты флуконазола применяются по 150 мг 1 раз в три дня в течение двух недель, затем по 1-й капсуле (150 мг) ежемесячно (4–8 месяцев).

Кроме того, желательно найти и устранить факторы, способствующие развитию молочницы. Неэффективность терапии может объясняться дисбактериозом кишечника и заселением его грибком. Санации кишечника в этих случаях способствует Пимафуцин (по 1-й таблетке 4 раза в день 10 дней).

Для поддержания нормальной микрофлоры необходимо правильно соблюдать правила гигиены. Например, частые спринцевания приносят вред, так как способствуют «вымыванию» лактобактерий, тем самым снижая защитный барьер.

Для коррекции иммунитета назначаются свечи Кипферон или Виферон по 1-й 2 раза в день 10 дней, затем ежемесячно по 1-й свече 1 раз в день 10 дней в течение 3–6 месяцев. Кроме того, необходимы курсы витаминотерапии.

В некоторых случаях требуется коррекция диеты. Большое количество сахаросодержащих продуктов способствует развитию молочницы.

У женщин в менопаузе снижен уровень эстрогенов, поэтому требуется заместительная гормональная терапия.

Лечение молочницы при беременности и лактации

При беременности частота молочницы повышается, особенно в последние 3 месяца. Это происходит вследствие физиологического снижения иммунитета при беременности.

Сами по себе грибки не оказывают негативного влияния на течение беременности, но симптомы заболевания могут беспокоить женщину. К тому же при кандидозном кольпите может присоединиться вторичная инфекция. Кроме того, на воспаленных тканях чаще возникают разрывы в родах, в послеродовом периоде медленнее происходит заживление. Поэтому молочницу при беременности желательно пролечить.

Препараты флуконазола в период беременности и лактации противопоказаны. Из таблетированных препаратов можно применять только Пимафуцин. Из препаратов для местного лечения разрешены к применению свечи Бетадин и Йодоксид (разрешены в 1-м триместре, во 2–3 триместрах применяется с осторожностью, так как йод, содержащийся в препаратах, может повлиять на функцию щитовидной железы у плода), Ливарол, Пимафуцин (курсы лечения той же длительности, что и вне беременности).

Молочница у мужчин

Молочница у мужчин проявляется зудом, покраснением и отечностью в области головки полового члена и крайней плоти, белым налетом на половых органах, может быть боль при мочеиспускании.

Лечение назначается дерматовенерологом или урологом.

В большинстве случаев достаточно местного лечения кремом с клотримазолом или пимафуцином (крем Натамицин). В некоторых случаях дополнительно назначаются препараты флуконазола (150 мг однократно).

Самолечение

Несмотря на разнообразие и доступность противогрибковых средств, самолечением лучше не заниматься, особенно при частых рецидивах заболевания и неэффективности лечения. Врач поможет подобрать вам подходящий противогрибковый препарат, распишет схему приема, и в идеале назначит лечение, направленное на причину, вызвавшую патологическое размножение грибка, потому что без этого лечение часто дает лишь временное облегчение.

