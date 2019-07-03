Послеродовая депрессия. Всегда ли причины чисто психологические?

Часто после рождения ребенка, в самые первые месяцы, женщина испытывает целую гамму неприятных эмоций: тревогу, апатию, отчуждение, она бывает раздражительной. И это вовсе не те чувства, которые, казалось бы, должна испытывать молодая мама.

Эти чувства накапливаются, пугают женщину и её близких, тревожность и раздражительность усиливается. Подобное состояние имеет определенное название: послеродовая депрессия. Что же с этим делать?

Почему депрессию важно определить и устранить

Негативные эмоции матери не позволяют ей полноценно ухаживать за младенцем. Физически, безусловно, она рядом с малышом, но эмоции её направлены внутрь себя, зачастую ребёнку достаются лишь негативные ощущения: раздражение, что ему нужно уделять время, злость на его поведение, требующее внимания, досада на то, что ребёнка "нужно" любить, но не получается.

Рбёнок прекрасно это чувствует, ещё больше беспокоится, плачет, усугубляя состояние мамы. Вот почему необходимо вовремя найти способы для преодоления состояния депрессии.

Причины возникновения депрессии

1. Во время беременности женские половые гормоны (эстрогены и прогестерон) вырабатывались в больших количествах, но после родов их выработка резко сокращается, что, безусловно, влияет на нервную систему и сказывается на самочувствии и эмоциональном состояние женщины не самым лучшим образом. Нужно время, чтобы организм приспособился к этому новому состоянию. Эта причина физиологическая.

2. Психологическая причина - ситуация усугубляется, когда, в силу характера, женщина остро реагирует на происходящее вокруг. К страхам молодой мамы не справиться с новой ролью, совершить ошибку добавляется и обычная физическая усталость, связанная с новыми обязанностями.

Помочь женщине в этой ситуации может она сама и её близкие. Как это сделать, читайте ниже.

А точно ли это депрессия?

К сожалению, иногда под депрессию «маскируется» заболевание щитовидной железы, послеродовой тиреоидит, которое может развиться в течение года после родов. В самом начале его легко не заметить, объяснив послеродовой депрессией, ведь сперва симптомы заболевания схожи: усталость, раздражительность, слабость, плохое настроение.

Дисфункции щитовидной железы возникает из-за изменений в работе иммунной системы женщины во время и после беременности. Если вовремя не забить тревогу, ситуация может ухудшиться: наступает сонливость, медлительность, может быть сердцебиение, диарея, происходит сокращение объема грудного молока, возникает сухость кожи, усиленное выпадение волос, развитие зоба (без болезненных ощущений).

Как только вы заметили хотя бы один из этих симптомов, немедленно обратитесь к врачу-эндокринологу. Он проведет комплекс необходимых обследований, назначит медикаментозное лечение.

Как победить депрессию

Если вы не обнаружили тревожных симптомов, связанных с состоянием здоровья, есть множество способов помочь себе справиться с психологическими проблемами. Просто поверьте: каждый из них работает! А все вместе эти способы творят чудеса!

1. Не переутомляйтесь. Вся выполненная работа по дому не стоит вашего полноценного сна. Поэтому отдыхайте вместе с малышом, набирайтесь сил. Приготовить еду или разложить вещи можно с помощью чудесных приспособлений, позволяющих быть рядом с малышом: слинги, чтобы носить его на себе или переносные креслица.

2. Найдите помощника. Хотя бы на пару часов в день. Или даже на пару часов в неделю! Если это близкий человек, которому вы можете доверить новорожденного, отправляйтесь гулять, запишитесь на массаж или повстречайтесь с подругой. Если малыша оставить не с кем, проводите время с ним, а работу по дому доверьте помощнице.

3. Не пытайтесь быть "хорошей девочкой"! Делайте так, как считаете нужным, при этом просите совета у тех, комы вы доверяете.

4. Твердой женской рукой распределите обязанности (посильно) между мужем, бабушками и старшими детьми и не стесняйтесь принимать помощь. Кто-то справится с загрузкой стиралки и посудомойки, кто-то сварит "мамин борщ", вымоет полы и т.д.

5. Больше гуляйте. Просто проводите на улице максимум времени, насколько позволяет погода. В парке можно даже делать гимнастику, пока малыш спит в коляске.

6. Следите за своей внешностью! Чистые волосы, увлажненная кожа, чистая одежда. Вы будете рады смотреться в зеркало - а это уже половина успеха на пути к принятию себя в новой роли.

7. Слушайте музыку и танцуйте. Можно и на руках с малышом. Для вас это положительные эмоции, для малыша - развитие вестибулярного аппарата, музыкального слуха, легкая гимнастика.

8. Пойте вслух. Вибрация вашего голоса одновременно и расслабляет вас, и успокаивает малыша.

9. Принимайте своё чувство усталости или раздражительность. Это нормально в любых отношениях между людьми. Главное - не зацикливайтесь на них.

10. Не пренебрегайте различными способами релаксации, они помогут самостоятельно успокоиться и сконцентрироваться. Отличный способ обрести гармонию с собой и окружающим миром - медитация: это расслабление, погружение в себя, самовнушение.

11. Уделяйте время собственному мужу, чтобы он не почувствовал себя лишним после рождения ребёнка. К тому же, он может быть вашим чудесным антистрессом: сексуальные отношения, ощущение взаимной любви и нужности помогут вам быстрее выйти из депрессивного состояния.

Желаем вам быть здоровыми и счастливыми!