Климакс: гормональные изменения и симптомы

По достижении определённого возраста каждая женщина проходит некую грань, за которой постепенно угасает функция яичников и наступает старение. Название этому процессу - климактерий или климакс.

Отменить этот процесс мы не можем, но в наших силах познакомиться поближе и встретить возрастные изменения «во всеоружии».

Разбираемся в терминологии:

Под влиянием гормонов женщина в течение жизни проходит несколько естественных периодов, растянутых во времени:

* Репродуктивный возраст — от первой менструации (менархе) до наступления менопаузы.

* Переход в менопаузу (перименопауза) — с началом первых нарушений менструального цикла. Менструация обычно наступает ежемесячно, но длиться меньше и выделения необильные. Постепенно интервал между менструациями удлиняется, а выделения становятся скудными. При ранней фазе задержка до трёх недель, поздней — более трёх недель. Иногда менструация прекращается внезапно.

* Менопауза — устанавливается спустя 12 месяцев после последнего менструального кровотечения.

* Постменопауза — после менопаузы. Ранняя — первые восемь лет, поздняя — весь остальной период жизни в условиях гормональной недостаточности.

Такое разделение применимо к женщинам с исходным нормальным менструальным циклом (25-35 дней) и менопаузой в возрасте старше 42 лет.

Искусственный климакс наступает внезапно после хирургического удаления яичников либо угасания их функции на фоне применения некоторых лекарственных средств (например, химиотерапии для лечения опухолей).

Чтобы понять происходящее при возрастной гормональной перестройке, поговорим немного о работе половых гормонов в детородном возрасте.

Сложные естественные процессы — простыми словами

Половые гормоны ответственны не только за детородную функцию, но ещё и играют важнейшую роль в отлаженной работе всего организма.

Половые гормоны и менструальный цикл

Процесс регулируется многоуровневой системой с «центром управления» в специальных отделах головного мозга. Взаимосвязь между её звеньями осуществляется по принципу обратной связи.

Фазы менструального цикла

Фолликулярная или первая половина цикла

Начинается с выработки в головном мозге фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) — регулирует образование эстрогенов в яичниках и дозревание яйцеклеток.

Середина цикла

За день до овуляции количество эстрогенов достигает максимальных значений, ведя уменьшению образование ФСГ и увеличению выработки лютеинизирующего гормона (ЛГ) в головном мозге. На этом фоне происходит разрыв фолликула и выход яйцеклетки.

Лютеиновая или вторая половина цикла

Продолжается выработка ЛГ — стимулирует синтез в яичниках прогестерона. Гормон расслабляет мышцы матки и способствует разрастанию эндометрия — подготовка к прикреплению яйцеклетки и вынашиванию малыша.

Если беременность не наступает, разросшийся эндометрий отторгается — происходит менструация.

Следующий цикл вновь начинается с повышенной выработки ФСГ.

При угасании детородной функции отлаженный механизм нарушается.

Половые гормоны: значение для работы организма

На оболочке наших клеток имеются некие «входные ворота» — рецепторы, через которые половые гормоны проникают внутрь и оказывают влияние на течение многих процессов.

Эстрогены:

Нормализуют уровень холестерина и сахара в крови.

Регулируют обмен кальция и магния в организме, участвуют в восстановлении костной ткани.

Оказывают положительное влияние на работу головного мозга: улучшается память, мышление и способность к обучению.

Препятствуют спазму сосудов и способствуют нормализации артериального давления.

Улучшают свёртываемость крови.

Отвечают за хорошее эмоциональное состояние женщины.

Участвуют в выработке коллагена и эластина — замедляет старение кожи.

Поддерживают в хорошем состоянии волосы и ногти.

Отвечают за рост, восстановление и влажность эпителия (клеток) слизистых оболочек.

Прогестерон нормализует эмоциональное состояние и настроение женщины, улучшает сон, способствуя полноценному отдыху и восстановлению организма.

Андрогены — мужские половые гормоны. Наиболее значимый — тестостерон, вырабатывающийся в яичниках в небольшом количестве. Повышает устойчивость к стрессам и эмоциональным перегрузкам, отвечает за сексуальное влечение, регулирует уровень инсулина в крови, улучшает состояние костной ткани и мышц.

Дефицит половых гормонов: учимся понимать свой организм

Примерно в 40 лет количество яйцеклеток в яичниках начинает существенно снижаться, ведя к уменьшению образования эстрогенов и прогестерона.

Гормональные изменения

Эстрогены: эстрадиол, эстрон и эстриол.

Наиболее значимый — эстрадиол. Его уровень быстро снижается в перименопаузе. Спустя несколько месяцев после наступления менопаузы его синтез прекращается.

На смену эстрадиолу приходит эстрон, образующийся в жировой ткани. Эстрон незначительно влияет на обмен веществ и недостаточно защищает ткани. Поскольку его активность в три раза меньше, чем у эстрадиола.

Прогестерон

За три-пять лет до наступления менопаузы не происходит ежемесячной овуляции яйцеклетки (примерно в 50% из всех циклов) — ановуляторные циклы.

Менструация может наступать ежемесячно, но она необильная и нередко начинается на несколько дней раньше или позже, чем в привычном и установленном цикле. Как следствие — резко уменьшается выработка прогестерона.

На фоне недостатка прогестерона действие эстрогенов может временно усиливаться. Причем уровень эстрогенов остается в пределах нормы.

После наступления менопаузы прогестерон синтезируется в небольшом количестве лишь в надпочечниках.

Андрогены

Какое-то время вырабатываются в пределах нормы, но их действие более выраженно в условиях дефицита эстрогенов и прогестерона.

Проявления: возможен рост волос по мужскому типу или быстрый набор массы тела. И в тоже время андрогены предупреждают развитие заболеваний сердца и остеопороза, обеспечивают более мягкий переход из одного периода в другой.

При искусственном климаксе резко прекращается выработка как женских, так и мужских половых гормонов.

Предупрежден, значит, вооружён: признаки возрастных изменений

Организм оповещает о гормональной перестройке «звоночками». К сожалению, нередко они воспринимаются как следствие усталости, недосыпания, переедания или плохого настроения.

Последовательность появления признаков дефицита эстрогенов

Ранние

* Вазомоторные: приливы жара с покраснением кожи головы, лица и шеи (длятся три-пять минут), потливость (выражена по ночам), повышенное или пониженное артериальное давление, периодическое учащение сердцебиения.

* Психосоматические: чувство давления в голове и теле, головные боли, головокружения и обморочные состояния, онемение в конечностях, боли в суставах и мышцах.

* Эмоционально-вегетативные: быстрая смена настроения, раздражительность, ухудшение памяти, депрессивные состояния. Возможны нарушения сна.

Средние

* Мочеполовая система: зуд и сухость во влагалище, болезненность во время полового акта, непроизвольное выделение мочи (при кашле, натуживании, чихании), частое мочеиспускание, бактериальные вагиниты и инфекции мочевыделительной системы (пиелонефрит, цистит).

* Кожа становится сухой, понижается эластичность, появляются морщины.

* Волосы секутся, выпадают и седеют.

* Ногти ломкие и тусклые.

Поздние

Нарушения обмена веществ: остеопороз, сердечнососудистые заболевания (инфаркт, инсульт, повышение артериального давления, атеросклероз сосудов), старческое слабоумие (болезнь Альцгеймера).

На заметку!

Вазомоторные симптомы — маркеры некоторых состояний:

Свидетельствуют о высоком риске развития сердечнососудистых заболеваний.

Являются признаками недостатка минералов в костях (кальция, магния) и наличия остеопороза.

Их появление у женщины до 40 лет даже при регулярном менструальном цикле — признак климактерического синдрома. Необходимо проведение дополнительного обследования для установления диагноза.

Наиболее надежный способ смягчить последствия дефицита половых гормонов — назначение менопаузальной гормональной терапии (МГТ). Об общих принципах МГТ поговорим в следующем материале.

Автор: Корецкая Валентина Петровна, педиатр,

врач-ординатор детского отделения

