Месячные проблемы: какой должны быть нормальная менструация

Менструация – это зеркало здоровья женщины, часто нарушения цикла являются первым симптомом заболевания. Казалось бы, если все женщины с ней сталкиваются, то о ней все известно, однако все же часто возникают вопросы, что нормально, а что нет, на что можно не обращаться внимания, а когда необходимо лечение.

Менструальный цикл происходит из-за циклических изменений в яичниках и матке, которые обусловлены циклическими же гормональными изменениями. Регуляция цикла достаточно сложная, в ней принимают участие не только половые органы, большую роль играют и гормоны щитовидной железы, и практически все гормонопродуцирующие железы организма, а также центральная нервная система (головной мозг).

Первая менструация (менархе) появляется в возрасте 11-15 лет. Более раннее или позднее начало менструации является признаком нарушения полового созревания девочки.

В первые 2 года происходит становление менструального цикла, поэтому в этот период цикл может быть нерегулярным.

Заканчивается менструация в возрасте 45-55 лет. В этот период месячные также могут быть нерегулярными, с тенденцией к урежению. Последняя менструация называется «менопауза».

Продолжительность

Продолжительность цикла измеряется от первого дня менструации до первого дня следующей менструации. В среднем она составляет 28 дней. Однако нормальным считается цикл от 21 до 35 дней (при условии, что цикл регулярный).

Продолжительность нормальной менструации составляет 3-7 дней.

Обильными считаются менструации, когда теряется более 80 мл крови в сутки. Условно требуется долее 4х прокладок в день (условно потому, что большинство женщин независимо от объема выделения меняют прокладки каждые три часа). Обычно при обильных менструациях выделения идут со сгустками. При обильных менструациях желательно контролировать уровень гемоглобина, так как они могут приводить к анемии.

При применении ВМС менструации обычно более обильны, тем не менее их длительность не должна быть более 7 дней. При применении оральных контрацептивов и ВМС «Мирена» менструальная кровопотеря уменьшается.

Регулярность

В норме продолжительность цикл постоянна, допустимы колебания в пределах 2-3 дней в ту или другую сторону. Нерегулярность цикла свидетельствует о нарушении гормонального фона и о том, что овуляция либо отсутствует вообще, либо бывает далеко не в каждом цикле.

Под воздействием некоторых факторов (начало половой жизни, стрессы, болезни, погода, потеря или прибавка массы тела, переутомление) цикл может «сбиться», то есть менструация либо приходит раньше, либо задерживается. Подобные сбои 1-2 раза в год допустимы у каждой женщины (если цикл отклоняется не более чем на 10 дней), при условии что следующая менструация приходит вовремя, и цикл снова приобретает регулярный характер. В противном случае нужно обратиться к врачу, так как если цикл не восстанавливается, это может свидетельствовать о том, что негативный фактор вызвал гормональный сбой в организме.

Фазы менструального цикла

Можно выделить 2 фазы:

1. Фолликулярная фаза – длится от первого дня менструации до овуляции. В эту фазу происходит созревание фолликулов и разрастание слизистой оболочки матки (эндометрия).

2. Лютеиновая фаза (фаза желтого тела) – от овуляции до начала менструации. В эту фазу в яичниках расцветает желтое тело, секретирующее гормон прогестерон, в эндометрии происходит подготовка к прикреплению зародыша.

Длительность первой фазы может быть различной. Длительность второй фазы постоянна и составляет 12-16, в среднем 14 дней.

Если беременность не наступает, происходит деградация желтого тела в яичниках и отторжение слизистой оболочки матки. Частицы эндометрия вперемешку с кровью и образуют менструальные выделения.

Неприятные ощущения

Чаще всего при менструации женщины жалуются на боль. Однако многие женщины считают, что боль при менструации является нормой. Это не совсем так. При менструации нормой могут считаться только слабые боли. Сильные боли могут свидетельствовать об определенных нарушениях, поэтому не стоит их героически терпеть, нужно обратиться за медицинской помощью.

Перед менструацией могут появляться такие симптомы как нагрубание молочных желез, небольшие тянущие ощущения внизу живота, перемена настроения. Обычно такие явления бывают при овуляторных циклах. Однако резко выраженный предменструальный синдром, который нарушает качество жизни женщины нельзя оставлять без внимания. Это состояние требует коррекции. Подробнее о предменструальном синдроме можно прочитать в статье ПМС - предменструальный синдром - болезнь или дурной характер?

Восстановление менструального цикла…

После родов, если женщина кормит малыша грудью, цикл может быть нерегулярным на весь период лактации (даже если мама кормит только 1 раз в день). Менструация даже может и вовсе отсутствовать. На качестве и количестве молока наличие или отсутствие менструации никак не сказывается.

После прекращения ГВ, или после родов, если малыш сразу же находится на искусственном вскармливании, цикл должен восстановиться в течение 2-3 месяцев.

После аборта менструация обычно приходит через цикл, то есть в среднем через 28 дней, но может отсутствовать до 3х месяцев, так как организму может понадобиться некоторое время, чтобы восстановить нормальный гормональный фон после аборта.

При применении противозачаточных таблеток содержащих только гестагены (Чарозетта, Экслютон) или ВМС «Мирена» некоторое время может быть аменорея (отсутствие менструаций). На здоровье женщины это не сказывается, цикл полностью восстанавливается в первые 2-3 месяца после отмены контрацептива.

При применении комбинированных оральных контрацептивов цикл регулярный, предменструальный синдром обычно отсутствует. Межменструальные мажущие выделения допустимы в первые 3 месяца приема, если они продолжаются и дальше, нужно заменить препарат.

Отложить на потом

Иногда возникают ситуации, когда менструацию нужно на несколько дней отложить. Это можно сделать с помощью монофазных комбинированных оральных контрацептивов (в упаковке 21 таблетка, во всех содержатся одинаковые дозы гормонов). Для этого нужно после того, как закончится упаковка, не делая перерыва сразу начать новую упаковку, и пить таблетки из нее столько дней, на сколько нужно отсрочить менструацию. После прекращения приема препарата менструация должна начаться в течение нескольких дней. Следующую упаковку нужно начинать принимать через 7 дней, независимо от того, закончились менструальные выделения или нет.

Данным методом нельзя пользоваться более 2х раз в год. Если вы только начали принимать оральные контрацептивы метод может быть неэффективным, и в дни ожидаемой менструации все равно появятся кровянистые выделения, поэтому если вы не пользуетесь данным методом контрацепции регулярно, то у вас может не получиться отложить менструацию «на потом». Так что спланировать этот шаг нужно заранее, по крайней мере за три месяца.

Двух- или трехфазные контрацептивы (Три-регол, Три-Мерси, Триквилар, Тризистон) для отсрочки менструации не подходят.

Мифы о менструации

Мифы о том, что в дни менструации нельзя забеременеть и о том, что при менструации снижается половое влечение, были развенчаны в статье «Любовь и кровь».

То, что нельзя забеременеть, если менструация отсутствует в течение длительного времени это также миф. Овуляция происходит на 2 недели раньше менструации, и может по каким-то причинам случиться, когда ее совсем не ждут. Поэтому если беременность нежелательна, предохраняться все равно нужно.

То, что менструальный цикл зависит от массы тела - это не миф, а правда. Он может нарушаться как при избыточной массе тела, так и при недостаточной, поскольку жировая ткань является гормонально-активной, ее количество влияют на уровень женских половых гормонов эстрогенов. При снижении массы тела менструации прекращаются, если женщина ростом 165 см весит менее 47 кг. При ожирении менструации также могут отсутствовать, а могут наоборот быть чрезмерно обильными, вплоть до кровотечения.

То, что стрессы и депрессии могут приводить к отсутствию месячных также не является мифом. Например, широко известно такое понятие как «аменорея военного времени». Это объясняется тем, что субъективные изменения настроения приводят к объективным изменениям уровня биологически активных веществ в организме. Если менструации отсутствуют именно по причине каких-то психологических нарушений, необходима помощь психотерапевта.