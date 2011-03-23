Гигиена при менструации

В критические дни правильная гигиена особенно важна по нескольким причинам. Во-первых кровянистые выделения являются отличной питательной средой для бактерий. Во-вторых эти выделения могут стать причиной неприятного запаха. В третьих при неправильном соблюдении гигиены женщина будет испытывать дискомфорт.

К счастью, в настоящее время есть множество средств, позволяющих женщине чувствовать себя максимально комфортно в «эти дни» и не менять привычного образа жизни.

Средства гигиены

Наиболее известны прокладки и тампоны. В последнее время все чаще можно услышать о новом средстве – менструальной чаше. Однозначно сказать, какое средство самое лучшее невозможно. У всех есть свои преимущества и недостатки, да и вкусы у женщин разные. Чаще всего женщины комбинируют различные варианты.

Прокладки

Прокладки бывают самые разнообразные. Они отличаются по толщине и размеру, у них может быть разное покрытие, они могут быть с крылышками или без, а также с разными ароматизаторами и наполнителями.

Размер прокладки стоит выбирать в зависимости от обилия менструальных выделений, а также стоит учитывать, через какое время у вас будет возможность прокладку сменить. Например, ночные прокладки обычно побольше, так как рассчитаны на всю ночь.

Покрытие может быть мягкое или пластиковая сеточка. Сеточка лучше впитывает, однако по ощущениям мягкие комфортнее, сеточка может вызывать чувство прения.

Крылышки, как известно, надежно защищают белье. Но иногда они могут сморщиваться и комкаться и вызывать натирание на внутренней поверхности бедер.

Ароматизаторы – это вообще палка о двух концах. С одной стороны, приятный запах делает прокладку привлекательней для покупательниц. Но с другой стороны ароматизатор может вызывать аллергические реакции, поэтому если у вас чувствительная кожа, лучше их избегать. Причиной раздражения и аллергии могут быть в некоторых случаях и наполнители прокладок (адсорбенты для превращения жидкости в гель).

Менять прокладки по возможности нужно каждые 3-4 часа.

Достоинством прокладок является то, что при их использовании нет застоя менструальных выделений во влагалище, поэтому не создаются условия для инфицирования внутренних половых путей. При воспалительных заболеваниях женских половых органов прокладки – это, пожалуй, единственное средство из выбора.

Но у прокладок есть и минусы. Они не позволяют носить обтягивающую одежду. Прокладка для обильных выделений женщиной обычно в той или иной мере ощущается наподобие компресса. Особенно это ощутимо в жаркую погоду или при наличии нескольких слоев одежды (например, трусы, теплые колготки и брюки) так как создается парниковый эффект.

Если выделения не очень обильные, ночью лучше не надевать трусики с прокладкой, а использовать подкладную пеленочку, чтобы тело дышало. Хотя здесь каждая женщина сама решает, как ей удобнее.

Тампоны

Тампоны несколько удобнее прокладок, так как в отличие от них никак не ощущаются. Если вы ощущаете тампон, значит просто вы его ввели недостаточно глубоко и нужно протолкнуть его поглубже (тампон должен находится в средней трети влагалища). Выделения скапливаются в тампоне и не выходят наружу. Тампон желательно совмещать с ежедневной прокладкой в качестве страховки, так как при переполнении тампона небольшое количество выделений может все же выйти наружу и появиться на белье.

Тампоны отличаются по размерам. Кроме того, в некоторых тампонах прилагаются аппликаторы для введения. Аппликатор требуется женщинам, которым неприятно рукой касаться своих половых органов и вводить тампон во влагалище.

Некоторые считают, что тампон не подходит для девственниц. Это не так. Девственная плева не закрывает вход во влагалище наглухо, в ней есть отверстие, поэтому обычно без проблем можно ввести тампон. Конечно, в этом случае лучше выбирать тампоны поменьше. Кроме того, не должно быть никакого насилия и болевых ощущений при введении.

В отличие от прокладок, тампоны могут быть полезны, если вы хотите искупаться в бассейне или в водоеме. Однако сразу после этого тампон нужно сменить, так как помимо менструальных выделений он впитывает и воду, попавшую во влагалище и быстрее наполняется. Также преимуществом тампонов перед прокладками является отсутствие каких-либо наполнителей.

Тампоны - это оптимальное средство гигиены, если вы занимаетесь активной физической деятельностью.

Во всех инструкциях к тампонам написана страшилка про синдром токсического шока. Это осложнение действительно изредка случается при использовании тампонов. Чтобы его избежать, нужно менять тампон по крайней мере каждые 3-4 часа. Не рекомендуется использовать тампон на ночь. До и после использования тампона не забывайте мыть руки. Кроме того, противопоказано использование тампонов, если есть воспалительный процесс во влагалище.

Еще одним недостатком тампонов является то, что при их использовании сложно оценить количество менструальных выделений. Это важно потому, что обильные выделения могут являться симптомом некоторых заболеваний.

Ни в коем случае не используйте вместо тампона обычную вату. Во-первых, тампон стерилен, а вата – далеко не всегда. Во-вторых, во влагалище могут оставаться мелкие кусочки ваты, которые впоследствии могут стать причиной неприятного запаха и воспаления. В-третьих, вата не такая гладкая, как тампон, и может приводить к микротравматизации стенок влагалища.

Некоторые женщины используют тампон в бассейне или в природных водоемах не в дни менструации, а чтобы предотвратить проникновение инфекции, которая возможно присутствует в воде, во влагалище. Отмечу, что такое использование тампона не только бесполезно, но может быть даже вредным, так как вода, проникающая во влагалище, вместо того, чтобы вытечь обратно, впитывается, и при наличии каких-то бактерий создаются все условия для их размножения.

Менструальная чаша

Менструальная чаша это, пожалуй, наименее известное средство гигиены. Чаша представляет из себя резервуар, который устанавливается во влагалище (чаша как бы присасывается к стенкам влагалища) и собирает менструальные выделения. Чаша может быть сделана из пластика или латекса, наиболее качественные чаши сделаны из силикона.

Менструальную чашу нужно опорожнять и мыть 2-4 раза в день в зависимости от количества выделений (наверное, это не всегда удобно, например если вы в течение дня пользуетесь в основном общественным туалетом). Допускается использование чаши на ночь.

В аптеках менструальные чаши отсутствуют, приобретаются они в Интернет-магазинах.

Чаши отличаются по размерам. Обычно производители предлагают 2 размера – для рожавших и для нерожавших. Однако, не всегда легко подобрать подходящий размер. Например, у некоторых женщин после 30 лет эластичность стенок влагалища уменьшается и даже нерожавшим нужна чаша большего размера.

Установить чашу во влагалище достаточно легко. При использовании она не ощущается.

Кроме того, это самое экономично средство гигиены, так как чаша может использоваться несколько лет (в среднем до 7 лет). В отличие от тампона чаша не впитывает выделения, поэтому не вызывает ощущения сухости, которое может появиться при использовании тампонов. Случаев синдрома токсического шока при использовании менструальной чаши не отмечено.

Использование чаши противопоказано при инфекционных заболеваниях женских половых органов, поскольку, как и в случае с тампонами, выделения остаются внутри, и бактерии, находящиеся там, могут пойти вверх по половым путям и вызвать воспалительный процесс матки и придатков.

Девственницам этот метод не подходит!

Протекание выделений при использовании менструальной чаши возможно при неправильном введении и прикреплении, поэтому внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Некоторые пользовательницы чаш отмечают, что изделие может сместиться при активных занятиях спортом.

Если вы пользуетесь менструальной чашей, не забывайте правильно ухаживать за ней. Перед использованием чашу нужно прокипятить в течение 5 минут. Хранить чашу нужно в хлопчатобумажном мешочке.

Прочие рекомендации

В дни менструации обязательно нужно принимать душ ежедневно, даже если обычно вы этого не делаете. Это требуется не только из-за интимной области. Отмечено, что в дни менструации женщина обычно больше потеет, поэтому непритяный запах от тела появляется быстрее.

Ванну принимать не рекомендуется по двум причинам. Во-первых, в водопрододной воде могут содержаться различные патогенные микроорганизмы. Шейка матки в дни месячных приоткрыта, что облегчает попадание воды в матку. А внутренняя поверхность матки в эти дни, можно сказать, представляет собой раневую поверхность, то есть является входными воротами для инфекции. Во-вторых, теплая или горячая ванна может привести к усилению выделений, а в некоторых случаях даже к кровотечению.

Несколько раз в день желательно ополаскивать наружные половые органы теплой водой (хотя бы 2-3 раза в день). Особенно это важно при использовании прокладок, так как половые органы контактируют с выделениями, и на них может скапливаться засохшая кровь. Если нет возможности подмыться, пользуйтесь влажными салфетками для интимной гигиены.

О половой жизни при менструации читайте в статье Любовь и кровь: секс во время месячных.

Об интимной гигиене женщины в обычные дни читайте в статье Интимная гигиена женщины.