Миома (фибромиома) матки – это доброкачественная опухоль из мышечной и соединительной ткани матки. Если в составе больше мышечной ткани, то опухоль называется миома, если вперемешку мышечная и соединительная ткань – фибромиома. Точно установить «состав» опухоли можно только при гистологическом исследовании.

Причины образования миомы до конца не выяснены. Имеют значение хронические воспалительные процессы в матке, гормональные нарушения в организме (абсолютное или относительное повышение уровня женских половых гормонов эстрогенов). Важная роль отводится и застойным явлениям в области малого таза, которым способствует в том числе отсутствие половой жизни в течение длительного времени. Также существует и наследственная предрасположенность.

Миома матки – это очень распространенное заболевание (у 15-20% женщин). Однако в течение последних 10 лет имеется тенденция к «омоложению» опухоли. Если раньше практически всегда миомы обнаруживали у женщин старше 40-45 лет, то сейчас все чаще она обнаруживается у женщин около 30 лет и даже моложе. Это связывают прежде всего с ростом воспалительных заболеваний женских половых органов.

Виды миомы матки

В зависимости от расположения узлы миомы подразделяются на субсерозные, интерстициальные и субмукозные.

Стенка матки имеет три слоя. Изнутри находится слизистая оболочка, далее следует мышечный слой, и снаружи матка покрыта серозной оболочкой.

Субсерозные узлы находятся на поверхности матки под серозной оболочкой. Интерстициальные – в мышечном слое. Субмукозные узлы располагаются под слизистой оболочкой матки и выступают в полость матки.

Симптомы и диагностика

Миома матки может себя никак не проявлять. Заболевание протекает бессимптомно примерно в 60% случаев.

При субмукозной и интерстициальной миоме обычно менструации становятся более обильными, могут принимать характер кровотечения.

Миома матки больших размеров может давить на рядом лежащие органы и вызывать нарушение их функции, что проявляется, например, учащением мочеиспускания или запорами. Большие узлы женщина может даже сама прощупать через живот.

Могут быть боли внизу живота, особенно когда в узле происходят вторичные воспалительные изменения.

Чаще всего миома матки обнаруживается случайно при плановом осмотре у гинеколога (врач может руками нащупать узел миомы) или при проведении УЗИ.

Чем опасна миома

Как уже было сказано выше, миома может длительное время женщину никак не беспокоить. Однако если опухоль растет, она уже не столь безобидна, и может приводить к болям и дискомфорту.

Субмукозные узлы опасны развитием кровотечения. Постоянные обильные менструации приводят к анемии. Интерстициальные узлы больших размеров также приводят к нарушению менструальной функции.

Чем больше узел, тем больше вероятность развития воспалительных изменений в узле и некроза узла. Некроз узла проявляется сильными болями и повышением температуры. Некроз является показанием для проведения экстренной операции.

Субсерозные узлы могут быть соединены с маткой тонкой ножкой, которая может перекрутиться, что вызовет нарушение питания и опять же некроз узла, что в свою очередь потребует проведения экстренной операции.

Озлокачествляется миома матки крайне редко (примерно в 0,5% случаев). Это доброкачественная опухоль.

Миома матки и беременность

Наличие миомы матки, особенно субсерозной или интерстициальной, деформирующей полость матки, может приводить к бесплодию или невынашиванию беременности (выкидышам). Если беременность все же наступает и прогрессирует, повышен риск фето-плацентарной недостаточности, задержки развития плода, преждевременной отслойки плаценты и преждевременных родов.

При беременности резко повышается риск некроза узла. Особенно если размеры узлов более 5 см. Для профилактики некроза узла иногда проводится курс антибиотикотерапии.

Часто при беременности наблюдается рост узлов. Однако это не всегда истинный рост. Часто узлы увеличиваются за счет отека и после родов снова уменьшаются.

Чаще всего роды через естественные родовые пути возможны.

Кесарево сечение проводится, если узел создает механическое препятствие для рождения ребенка, то есть попросту стоит у него на пути. Наличие рубца на матке после удаления узла миомы в прошлом также является относительным показанием для оперативных родов.

Лечение миомы матки

Показаниями для планового оперативного лечения миомы матки являются большие размеры узла, субмукозная форма миомы, частые обильные кровотечения, быстрый рост опухоли (более чем на 4 недели беременности за 1 год), субсерозный узел на ножке, бесплодие обусловленное наличием миомы. При некрозе узла проводится неотложная (экстренная) операция.

В некоторых случаях возможно проведение операции при беременности. Операция проводится в 16-20 недель беременности при больших размерах узла. При беременности удаляются только единичные узлы, если есть возможность удалить узел без вскрытия полости матки. Перед проведением операции тщательно взвешивается, что выше – риск от операции или риск от наличия данного узла.

В большинстве случаев при своевременном обращении возможно удаление только узлов миомы и сохранение матки. Тем не менее, в некоторых случаях сохранить орган невозможно. Чем больше размеры узла, тем больше вероятность удаления матки.

После удаления узла риск «возвращения» миомы составляет около 15%.

В настоящее время иногда возможно удаление миомы с помощью лапароскопии (операция, при которой вместо разреза на животе делаются 3 маленькие дырочки, через которые вводится видеокамера и инструменты), если узлы не очень большие. Субмукозные узлы удаляются с помощью гистероскопии (оптический прибор – гистероскоп – и инструменты вводятся в матку через канал шейки матки).

При отсутствии показаний для оперативного лечения возможно проведение медикаментозного лечения. Однако гормональная терапия миомы матки имеет ряд недостатков: часто наблюдаются побочные эффекты, при приеме некоторых препаратов происходит угнетение менструальной функции, после лечения миома матки часто возвращается к прежним размерам.

Современным методом лечения является эмболизация маточных артерий. Метод заключается в том, что в сосуды питающие узел вводится вещество, приводящее к их закупорке. В результате происходит инфаркт узла и значительное его уменьшение (в 2-3 раза за год).

Метод лечение в каждом случае подбирается индивидуально.

При размерах узла меньше 1,5-3 см лечение не требуется, достаточно наблюдения (проведение УЗИ 2 раза в год). Применение гормональных контрацептивов является профилактикой дальнейшего роста узлов.

При наличии миомы матки рекомендуется воздерживаться от бани, сауны, тепловых процедур и длительного пребывания на солнце.

Профилактикой роста и развития миомы является поддержание нормальной массы тела. При ожирении миома наблюдается чаще.