Витамин Е в настоящее время очень популярен. Он выпускается «в одиночку» (причем есть несколько разных препаратов витамина Е по разным ценам), входит в состав практически всех поливитаминов, многих биологически активных добавок и косметических средств. Некоторые поют ему дифирамбы и утверждают, что «чем больше, тем лучше», другие наоборот относятся с осторожностью. Производители витаминов и БАДов выпускают статьи о полезных свойствах витамина, но в то же время у них есть оппоненты, которые пугают нас сведениями о побочных эффектах.

Свойства витамина Е

Витамин Е (токоферол) это жирорастворимый витамин. Он является антиоксидантом, то есть защищает клетки от патологического перекисного окисления, которое приводит к их старению и гибели. Перекисное окисление играет большую роль при развитии злокачественных процессов в организме, поэтому считается, что антиоксиданты предохраняют от рака. При недостатке витамина Е клетки становятся восприимчивы к действию токсических веществ, быстрее повреждаются, ослабляется иммунитет.

Витамин Е необходим всем тканям организма. Он защищает клетки крови эритроциты, улучшая транспорт кислорода к тканям. Благодаря воздействию на свертываемость крови препятствует образованию тромбов в сосудах. Используется для профилактики атеросклероза сосудов (витамин Е может только затормозить развитие атеросклероза, но не излечить от него).

Велико значение витамина для половой системы, поэтому его часто называют «витамином размножения». При дефиците витамина у мужчин снижается выработка сперматозоидов, у женщин могут быть нарушения менструального цикла, уменьшается половое влечение.

Витамин Е обладает слабым эстрогеноподобным действием, поэтому может частично компенсировать побочные эффекты дефицита эстрогенов, такие как снижение полового влечения, сухость слизистых оболочек половых органов, депрессию, климактерический синдром (приливы, потливость, изменения настроения).

Известны «косметологические» свойства витамина Е. Он улучшает питание кожи и слизистых оболочек, благодаря чему препятствует сухости кожи, улучшает состояние волос и ногтей, способствует «омолаживанию» организма. Из-за этих свойств витамин Е в используется в составе различных косметических средств – кремов, лосьонов, шампуней, помад и даже влагалищных смазок (хотя многие ученые считают, что для того, чтобы витамины оказали свое действие, необходимо их включение в общий обмен веществ, а на местном уровне витамины не усваиваются).

При дефиците витамина Е наступает слабость, апатия. Отрицательно сказывается дефицит витамина и на внешности: одним из частых признаков является появление «старческих» пигментных пятен, кожа теряет свою эластичность.

Витамин Е принимает участие и в работе мышечной системы, поэтому одним из первых симптомов его дефицита является дистрофия скелетных мышц и их слабость. При высоких физических нагрузках потребность в витамине Е возрастает.

Особенно нуждаются в защите от отрицательного воздействуя окружающей среды быстро делящиеся клетки, поэтому при беременности, чтобы защитить растущий плод, очень часто назначается витамин Е. В опытах на крысах показано, что при отсутствии поступления в организм витамина Е зародыш погибает.

Рекомендуемые дозы

В настоящее время дозы витамина Е измеряются в международных единицах (МЕ). Тем не менее, на некоторых витаминных комплексах дозы витамина Е указаны в мг.

1 МЕ соответствует 0,67мг токоферола или 1 мг токоферола ацетата.

Минимальная суточная потребность в витамине Е:

Грудные дети 3-4 МЕ (обычно полностью получают с молоком матери) Дети дошкольного возраста 6-7 МЕ Школьники 7-8 МЕ Мужчины 10 МЕ Женщины 8 МЕ Беременные и кормящие женщины 10-15 МЕ

Повышается потребность в витамине Е в период перименопаузы, при интенсивных физических нагрузках, у курильщиков, при угрозе прерывания беременности и при многоплодной беременности. Лечебные дозы витамина Е составляют обычно 100-400 МЕ. Достаточно большие дозировки требуются для того, чтобы не только удовлетворить физиологическую потребность организма, но и покрыть уже имеющийся дефицит витамина. Кроме того, нужно учитывать, что большая часть витамина Е выходит из организма в неизменном виде.

Продукты, в которых содержится витамин Е

Витамин Е – это жирорастворимый витамин. Следовательно, богаты витамином Е в основном продукты с высоким содержанием жира. Поэтому при многих диетах с ограничением жиров наблюдается дефицит витамина Е. Этим объясняется ухудшение состояния кожи при похудании. Если вы сидите на диете, вам особенно нужно принимать витамин Е дополнительно.

Наиболее богаты витамином Е растительные масла (подсолнечное, оливковое, тыквенное, кукурузное). Однако при жарке большая часть витамина Е теряется, поэтому полезнее употреблять растительное масло в салатах. Лидером по содержанию витамина Е является масло зародышей пшеницы.

Другие поставщики витамина Е это орехи, печень, молоко, злаки, сливочное масло, но в них содержание витамина Е уже намного меньше (например, в сливочном масле витамина Е в 5 раз меньше, чем в растительном).

Препараты витамина Е

Витамин Е входит в состав различных поливитаминов (компливит, ундевит). В поливитаминах для беременных наличие витамина Е обязательно (все поливитамины для беременных, кроме «Гендевита» полностью покрывают физиологическую суточную потребность в витамине Е).

В отечественном препарате «Витамин Е» в одном драже содержится 100 МЕ витамина Е (100 мг токоферола ацетата). Импортные препараты выпускаются по 100, 200 или 400 МЕ. Кроме дозировки, существенных различий между отечественным и импортными (более дорогими) препаратами не выявлено.

Многие БАДы содержат несколько тысяч МЕ витамина Е. В такой дозировке принимать его не нужно, организм не может усвоить больше того, что ему требуется. Наиболее известен препарат «Виардо», содержащий масло зародышей пшеницы (точное количество витамина Е в препарате не определено).

Побочные эффекты и противопоказания

Противопоказанием к приему витамина Е является повышенная чувствительность и непереносимость препарата.

Из побочных эффектов возможны аллергические реакции, диарея, тошнота.

При приеме витамина Е более 100 МЕ в сутки возможно повышение артериального давления, поэтому людям со склонностью к гипертонии следует применять витамин Е с осторожностью, контролируя артериальное давление. Также не стоит злоупотреблять этим витамином при инфаркте миокарда.

Некоторые исследования говорят о том, что одновременный прием витамина Е снижает эффективность статинов (препаратов, применяемых для снижения холестерина).

Гипервитаминоз витамина Е практически не встречается. Пороки развития у плода витамин Е может вызывать только в дозировках более 40000 МЕ/сут.