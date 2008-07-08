На дне (укрепление мышц тазового дна)

Мышцы тазового дна – это мышцы, образующие сфинктеры (круговые мышцы) уретры, ануса и входа во влагалище. Эти мышцы поддерживают органы малого таза в правильном положении, препятствуют опущению матки и мочевого пузыря, от их состояния зависят родовая деятельность, функции мочеиспускания и дефекации, и конечно сексуальные ощущения как женщины, так и ее партнера. Кроме того, при ослаблении мышц влагалища вход во влагалище зияет, что часто приводит к бактериальному вагинозу (дисбактериозу влагалища) и воспалительным заболеваниям влагалища.

К ослаблению мышц тазового дна и снижению их тонуса могут приводить избыточная масса тела, низкий уровень женских половых гормонов (например в менопаузе), беременность и роды (особенно если были разрывы влагалища и промежности в родах), занятия видами спорта с множеством прыжков.

Как и все остальные мышцы, эти мышцы нуждаются в тренировке и укреплении. Для этого есть специальные упражнения, и даже тренажеры. При неэффективности консервативных методов прибегают к хирургической коррекции.

Наиболее нуждаются в тренировке мышц тазового дна женщины в первый год после родов и в период менопаузы. Но упражнения полезны и всем остальным, так как поддерживать мышцы в тонусе проще, чем корректировать уже имеющиеся нарушения.

Упражнения Кегеля и другие

Упражнения хороши тем, что большинство из них можно выполнять незаметно для окружающих. Вы можете делать эти упражнения в транспорте, в очереди, на рабочем месте и т.д.

Прежде чем приступить к выполнению упражнений, нужно почувствовать мышцы, которые вы собираетесь тренировать. Для этого сперва нужно попытаться сжать вход во влагалище (будучи наедине с собой, можно сжать палец, введенный во влагалище), если не получается, попытайтесь представить, что вы хотите задержать струю мочи. Затем сожмите прямую кишку (ощущение при этом как будто анус поднимается вверх). Возможно, первое время трудно будет дифференцировать эти мышцы, сжиматься и расслабляться будет вся промежность.

Самый простой комплекс состоит из следующих упражнений:

1. Сжать мышцы влагалища, сосчитать до 10 (если не получается сразу держать мышцы сжатыми так долго, то время увеличивать постепенно), расслабиться. Повторить 10 раз.

2. Быстро сжимать и расслаблять мышцы влагалища. Повторить 50 раз (можно начинать с 10 раз, постепенно увеличивая количество повторов).

3. Поочередно сжимать и расслаблять мышцы влагалища и ануса, повторить 20 раз.

4. Упражнение «лифт»: сперва на 3-5 счетов постепенно сжать мышцы влагалища, затем также на 3-5 счетов расслабить.

Упражнения не имеют противопоказаний. Их можно выполнять и во время беременности, и с первого дня после родов. Они эффективны при условии ежедневного их выполнения.

Кроме упражнений Кегеля на мышцы тазового дна положительное воздействие оказывают и другие упражнения, которые вы можете делать дома или в тренажерном зале. Это упражнения «велосипед», «ножницы», упражнения, укрепляющие мышцы брюшного пресса, некоторые позы йоги. Вообще, у женщин с хорошей физической подготовкой обычно и «интимные» мышцы в хорошем состоянии.

Полезны упражнения сидя на фитболе (большом резиновом мяче). Даже просто сидя на мяче и подпрыгивая на нем, вы делаете вашу промежность более эластичной, что очень помогает при родах. Можно лежа на спине и согнув ноги поместить фитбол между ног и сжимать его коленями. Можно делать на фитболе и упражнения Кегеля.

Влагалищные шарики

Влагалищные шарики созданы для укрепления стенок влагалища. Это парные шарики диаметром 3-3,5 см, соединенные между собой шнурком, с петлей для легкого выведения шариков из влагалища. Шарики могут быть сделаны из различных материалов: пластмассы, плотной резины, металла (в т.ч. из золота). Они могут быть гладкими, либо иметь разнообразные выпуклости и ребристости. Внутри шариков помещены металлические грузики, которые при движении стучат по стенкам шариков. Удары передаются на стенки влагалища, за счет чего они приходят в тонус и при регулярном использовании становятся более упругими и эластичными. Существуют также шарики без полости внутри (например, нефритовые яйца). Такие приспособления укрепляют только вход во влагалище (он стимулируется в момент ввода и вывода шариков из влагалища).

Для помещения шариков во влагалище рекомендуется использовать влагалищные любриканты. Перед использованием шарики нужно вымыть и обработать раствором антисептика (например, хлоргексидином или слабым раствором марганцовки).

Для начала нужно просто поместить шарики во влагалище и попытаться удержать их. Когда это будет удаваться достаточно легко, можно попробовать некоторое время походить с шариками (начиная с 5-10 минут). Затем можно поместив шарики внутрь делать зарядку, танцевать, в общем двигаться как вам угодно. Некоторые женщины испытывают при этом достаточно приятные ощущения, вплоть до оргазма.

Недостатком шариков является то, что при движении слышно их постукивание, что ограничивает, например, их ношение в общественных местах.

Вагинальные тренажеры

Существуют специальные мини-тренажеры, которые позволяют тренировать мышцы тазового дна. Для достижения эффекта достаточно уделять тренировкам 5-10 минут в день.

Существуют тренажеры двух видов:

Первый вид - это миостимуляторы. Они противопоказаны при воспалительных заболеваниях шейки матки, эрозии шейки матки, миомы матки. Кроме того, эффект при применении таких тренажеров достигается медленнее, чем при упражнениях Кегеля.

Второй вид - это так называемые тренажеры Муранивского. Они состоят из пневмитических камер (одной или нескольких) которые сжимаются при сокращении мышц. Тренажер позволяет устанавливать различные режимы тренировки, постепенно увеличивая нагрузку, имеется специальный датчик, отражающий силу, с которой сжимаются мышцы. Эффект достигается быстрее, чем при других методах тренировки. Недостатком тренажера является достаточно сложная сборка.

До наших секс-шопов такие тренажеры еще не дошли, приобрести их пока можно только в интернет-магазинах.

Хирургическая коррекция

При неэффективности выше указанных методов можно прибегнуть к хирургическому сужению входа во влагалище или самого влагалища. Для этого делается разрез по задней стенке влагалища, иссекается треугольный лоскут, затем края разреза сшиваются. Во влагалище накладываются несъемные швы, которые постепенно рассасываются. Швы на промежности снимаются на 5-е сутки. Садиться можно не раньше чем через 2 недели. Беременность рекомендуется планировать не раньше чем через год. Возможны самостоятельные роды, но могут быть разрывы влагалища по рубцу. Кроме того, беременность может привести к утрате эффекта от операции.

Показаниями для операции являются зияющий вход во влагалище, деформация входа во влагалища после разрывов в родах, выраженное недержание мочи. В некоторых случаях операция может быть выполнена и при отсутствии показаний, только по желанию женщины. Однако при легкой степени нарушений или при отсутствии таковых (если женщина просто хочет доставлять больше удовольствия себе и партнеру) желательно все же воспользоваться консервативными методами, так как они не только позволяют избежать операционных рисков, но и учат женщины управлять своими мышцами, что гораздо более важно, чем просто узкий вход во влагалище. Даже после операции при отсутствии тренировок через несколько лет стенки влагалища вновь могут потерять упругость и эластичность.

Уделяйте своим интимным мышцам хотя бы 5-10 минут в день, и это избавит вас от многих проблем и увеличит вашу сексуальную привлекательность.