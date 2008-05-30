На всякий пожарный: экстренная контрацепция

Экстренная (посткоитальная, пожарная) контрацепция объединяет методы предупреждения нежелательной беременности, которые используются уже после совершившегося незащищенного полового акта.

Многие женщины имеют недостаточно знаний об этих методах, и, вспоминая поговорку «после драки кулаками не машут», ожидают дня менструации со страхом «а вдруг задержка», не зная, как себе помочь и что делать. Другие женщины знают, что такие методы есть, но рассуждают примерно так: «Зачем мне что-то принимать, может еще и обойдется. А вот если подтвердится беременность, тогда и будем думать». Это неверная точка зрения, потому что риск аборта во много раз превышает риск экстренной контрацепции, это еще и большая психологическая травма для женщины, поэтому если по каким-то причинам и произошел незащищенный половой акт, то нужно вовремя подумать о возможных последствиях, чтобы потом «не было мучительно больно…».

Многие средства экстренной контрацепции можно приобрести без рецепта и применить самостоятельно, но все-таки лучше обратиться к врачу, чтобы он предложил вам тот способ экстренной контрацепции, который оптимален именно для вас, проверил, нет ли у вас каких-либо противопоказаний к определенному методу, подобрал нужную дозировку.

Экстренная контрацепция должна использоваться именно в «экстренных» случаях, а не как постоянный метод контрацепции. Ее можно использовать максимум 2 раза в год, в случаях крайней необходимости (принуждение к половому контакту, случайная половая связь, разрыв презерватива).

Экстренная контрацепция не относится к методам прерывания беременности, потому что она применяется еще на этапе овуляции, оплодотворения и имплантации. То есть она либо подавляет овуляцию, и делает оплодотворение невозможным, либо, если произошла овуляция и оплодотворение яйцеклетки, препятствует прикреплению оплодотворенной яйцеклетки к матке. Оплодотворенная яйцеклетка достигает матки в течение 72 часов, в последующие 72 часа наступает имплантация (прикрепление) яйцеклетки в матке. Таким образом, между оплодотворением яйцеклетки и прикреплением эмбриона к матке проходит около 6 дней. По истечении этого срока все методы относятся уже не к экстренной контрацепции, а к прерыванию беременности малого срока.

Спринцевания

Спринцевания с различными растворами даже сразу после незащищенного полового акта неэффективны, потому что сперматозоиды проникают в шейку матки уже через 60 секунд после эякуляции. Кроме того, небольшое количество сперматозоидов может выделяться и во время полового акта, вместе со смазкой.

Кроме того, частые спринцевания нарушают нормальную микрофлору и приводят к сухости влагалища.

Гормональная контрацепция

Первый метод гормональной контрацепции – это одновременный прием нескольких таблеток КОК. Количество таблеток, которое необходимо принять, зависит от дозировки гормонов в препарате: Ригевидон, Микрогинон, Минизистон, Фемоден, Регулон, Марвелон по 4 таблетки 2 раза с интервалом 12 часов, Новинет, Мерсилон, Логест по 5 таблеток 2 раза. Этот метод называется методом Юзпе.

Эффективность этого метода составляет 75-85% (эффективность снижается, если половой акт произошел непосредственно перед овуляцией). Метод эффективен в течение 72 часов после незащищенного полового акта.

Достоинством метода является его доступность: можно использовать практически любые КОК, они продаются без рецепта в каждой аптеке.

При применении метода Юзпе часто наблюдаются побочные эффекты (примерно у каждой третьей женщины) в виде тошноты, рвоты, боли в молочных железах, головокружения, головной боли.

Если при неэффективности метода наступила беременность, она должна быть прервана, так как эстрогены, содержащиеся в КОК, оказывают тератогенное действие на плод.

Альтернативой КОК являются препараты, содержащие только прогестины, и не содержащие эстрогены. Наиболее распространенными препаратами являются Постинор и Эскапел. Постинор содержит 0,75 мг левоноргестрела и применяется дважды с интервалом 12 часов. Эскапел содержит 1,5 мг гормона и применяется однократно. Заменить эти препараты можно приняв 20 таблеток мини-пили (Экслютон или Чарозетта) дважды с интервалом 12 часов (всего 40 таблеток). При применении таких препаратов побочные эффекты в виде тошноты и рвоты наблюдаются у каждой четвертой женщины. Нагрубание молочных желез и головные боли также встречаются реже, чем при методе Юзпе.

Постинор применяется в течение 72 часов после полового акта. Не допускается применение Постинора в периоде полового созревания и при нерегулярном половом цикле. Эффективность препарата 98%. Главным недостатков Постинора является такой побочный эффект, как появление ациклических кровотечений, в некоторых случаях требующих проведения выскабливания полости матки.

Эскапел эффективен в течение 96 часов после полового акта. Эффективность метода 98%. Побочные эффекты такие же, как у Постинора.

Если беременность наступила на фоне приема препаратов прогестерона, то ее можно сохранить.

Если после приема любых таблеток в течение 3х часов наступила рвота, то необходимо повторно принять таблетки в том же количестве, возможно совместно с противорвотными препаратами (церукал).

Побочные эффекты, вызванные экстренной контрацепцией, обычно проходят в течение 2х дней.

После применения экстренной гормональной контрацепции менструация может прийти раньше или позже (в случае задержки необходимо исключить беременность), менструации могут быть более или менее обильными. При задержке менструации более 3х недель следует обратиться к врачу.

Противопоказания для гормональной экстренной контрацепции: кровотечение неясной причины, тяжелые заболевания печени, тромбоэмболии и тромбофлебиты, рак молочных желез и эндометрия.

После применения экстренной гормональной контрацепции обязательно до следующей менструации применять какие-либо дополнительные методы контрацепции: презервативы, спермициды. Оральные контрацептивы можно начинать применять с первого дня менструации.

Негормональная экстренная контрацепция

Альтернативой гормональным методам служат такие препараты как Даназол (относится к группе антигонадотропинов) и Мифепристон (антипрогестины).

Даназол подавляет продукцию гонадотропных гормонов – ФСГ и ЛГ. В результате чего подавляется овуляция и происходят изменения в эндометрии, препятствующие имплантации оплодотворенной яйцеклетки. Даназол применяется по 400-600 мг дважды или трижды с интервалом 12 часов. Даналол дает меньше побочных эффектов, чем гормональная экстренная контрацепция. Может быть тошнота и боль в молочных железах, рвота бывает редко. Даназол назначается, если имеются противопоказания к приему гормональных препаратов. Метод изучен еще недостаточно хорошо. Эффективность ниже, чем у метода Юзпе.

Мифепристон для экстренной контрацепции применяется в течение 72 часов после полового акта. Дозировки определяются индивидуально в зависимости от массы тела и других факторов. Прием препарата прерывает овуляцию, во второй фазе цикла предотвращает имплантацию. После приема наступает менструалоподобная реакция. После приема препарата возникает больная продолжительность менструального цикла, могут быть нарушения менструального цикла. Также бывают такие побочные явления как тошнота, рвота, головная боль. Боли в молочных железах и в живота. Обычно эти явление быстро проходят. Эффективность метода 98%.

Мифепристон также используется для прерывания беременности малого срока (в течение 5 недель после полового акта).

Эти препараты можно применять только после консультации со специалистом.

Внутриматочная экстренная контрацепция

Метод заключается в том, что в течение 5-7 дней после незащищенного полового акта в полость матки вводится внутриматочная спираль. Должно учитываться желание женщины впоследствии использовать именно этот метод для постоянной контрацепции.

При наличии воспалительного процесса в половых органах метод не используется. Также не применяется внутриматочная спираль у нерожавших женщин. Зато этот метод можно использовать для экстренной контрацепции при лактации.

Преимуществом метода является отсутствие гормонально зависимых побочных эффектов и возможность его применения позже, чем других средств экстренной контрацепции.

Эффективность метода сравнима с гормональной экстренной контрацепцией.

Экстренная контрацепция – это реальная альтернатива аборту, но она не может заменить постоянной контрацепции, потому что частое использование этих методов может привести к нарушению репродуктивного здоровья женщины.