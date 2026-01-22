Дорогие девочки, всем привет! Вот и наступил новый прекрасный год. А значит - по доброй традиции - хочется начать его с чего-то нового, свежего и вдохновляющего. Например, с разговора о цвете года по версии Института цвета Pantone. Тем более, что в этот раз выбор получился особенно символичным.

Цвет года Pantone - Cloud Dancer

Итак, цветом года стал Cloud Dancer - воздушный белый. Да-да, тот самый белый, но не стерильный и холодный, а мягкий, теплый, словно молоко с облаками. Pantone довольно давно не присваивал этот титул ахроматическому цвету, то есть цвету без пигмента. В последний раз оттенок белого становился цветом года аж в 1999 году. Так что событие, можно сказать, историческое.

Белый, конечно, максимально прост в комбинаторике, подходит практически к любой внешности и легко вписывается в гардероб. Поэтому сегодня я поделюсь лайфхаками, как носить его актуально, красиво и без ощущения «я просто в белой футболке».

Почему именно Cloud Dancer?

Вот что говорит сам Pantone о своем выборе:

«Эфемерный белый оттенок служит символом умиротворяющего влияния в лихорадочном обществе, заново открывающем ценность взвешенного подхода и тихого созерцания. Подобно чистому холсту, Cloud Dancer означает наше желание начать все заново. Сбрасывая слои устаревшего мышления, мы открываем двери новым подходам. Cloud Dancer успокаивает разум, способствуя истинному расслаблению и сосредоточенности, которые позволяют мысли блуждать, а творчеству — дышать, освобождая место для инноваций. Выражая наше стремление к будущему, свободному от излишеств, Cloud Dancer развивает наше желание довольства и чувства покоя, единства и сплоченности».

И, если честно, сложно не согласиться. Кажется, и у нас, и у компании Pantone уже давно назрело желание сменить бесконечный информационный шум на расслабленность, безмятежность и ощущение чистого белого листа.

Cloud Dancer - это теплый молочный белый без холодного подтона. Он выглядит мягче, спокойнее и благороднее привычного кипенно-белого, а потому сейчас воспринимается особенно актуально. В новых коллекциях Dior, Celine, Bottega Veneta этот оттенок появляется как полноценная альтернатива ярким акцентам - в чистых силуэтах, сложных материалах и продуманных сочетаниях. Здесь белый работает тонко: он подчеркивает форму, фактуру и идею образа, а не перетягивает внимание на себя. Белого действительно много в коллекциях, да и сам сезон как бы намекает: без него никуда.

Белый в гардеробе: база, без которой нельзя

Конечно же, белый уже есть практически в каждом гардеробе. Это незаменимая база - от футболок и маек до кроссовок и рубашек. Он всегда выглядит дорого, элегантно и благородно. Не зря с давних времен белый считался цветом роскоши и статуса: позволить себе белое могли только те, у кого не было необходимости работать руками.

Да, весной и летом мы особенно любим светлые оттенки, а вот зимой чаще уходим в темную палитру - практичность берет свое. Белый достаточно маркий, и носить его в слякоть готовы только самые аккуратные (или самые смелые). Но именно зимой белый выглядит особенно эффектно и аристократично - на фоне серого города он буквально светится.

Кстати, белое пальто уверенно стремится стать самой желанной вещью предстоящей весны. Так что можно начинать охоту уже сейчас.

С чем сочетать Cloud Dancer?

Прелесть белого в его универсальности: он дружит практически со всеми цветами, текстурами и стилями. Ничего не портит и всегда спасает образ.

1. С ахроматами: черным и серым

Можно смело соединять все три цвета в одном образе - они прекрасно между собой ладят. Получается сдержанный, спокойный и очень собранный комплект. Идеальная формула для офиса и деловых встреч.

2. С нейтральным бежевым и коричневым

Сочетание светлых оттенков - это всегда про свежесть, элегантность и ощущение статуса. И это вовсе не обязательно строгий костюм: даже пуховик с леггинсами в такой гамме будет выглядеть дорого и гармонично.

3. Белый + молочный

Многие боятся сочетать эти оттенки в одном образе - и зря. Такие комплекты получаются сложными, интересными и очень «вкусными». Если кажется, что молочный выглядит грязным на фоне белого, просто продублируйте один из оттенков в аксессуарах - сумке или обуви. И ощущение дисбаланса исчезнет, а вот комплименты - появятся.

4. Чёрно-белое сочетание

Классика на все времена. На контрасте эти цвета всегда смотрятся шикарно. Белый в обрамлении черного становится акцентом не на цвет, а на форму и фактуру. А в полностью черных образах он спасает от излишней мрачности.

5. С яркими цветами

Любой яркий оттенок рядом с белым становится еще ярче. Очень люблю монолук в белом с добавлением акцентной обуви или аксессуаров. А сочетание красного и белого - просто восторг: белый снижает накал красного, делает его благороднее и спокойнее.

Мой любимый прием, которым я пользуюсь сама: белая подложка. Футболка, майка или лонгслив первым слоем под джемпер, кардиган или жакет. Главное условие - чтобы был виден белый ворот. Он освежает портретную зону и помогает «подружить» даже не самый ваш цвет с внешностью.

Еще один стильный трюк. Если хочется надеть в одном образе две кожаные вещи (например, кожаные брюки и косуху), но при этом не уйти в рокерский вайб - добавляем вещь-переход в белом цвете. Свитер, футболка, рубашка или лонгслив, которые видны из-под куртки. Формула простая: кожа - белый - кожа, и никакого байкерского клуба в кадре.

И напоследок…

Белый - это не про скуку и не про «слишком просто». Это про вкус, спокойствие и уверенность. Про умение остановиться, выдохнуть и начать с чистого листа. Так что в новом году давайте позволим себе больше воздуха, больше света и чуть меньше суеты.

Ну а если вдруг вы испачкаете белое пальто в первый же день - не переживайте. Это не провал, это жизнь. А белый, как мы выяснили, всегда можно надеть снова.