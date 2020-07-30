10 правил стильного образа

Всем нам свойственно желание выглядеть идеально, всем нам хочется быть неотразимой. Но порой мы упускаем из вида маленькие детали, которые портят впечатление от образа в целом, делают его тяжёлым, громоздким, неряшливым. Сегодня я расскажу вам о нескольких трюках, используя которые, вы будете выглядеть гармонично, интересно и по-новому.

1. Воздух между одеждой и телом

Покупайте вещи более свободного силуэта, не «в облипку». Так и телу приятно, и выглядеть вы будете интересно и современно. Пусть между вами и одеждой будет воздух, не бойтесь, лишнего объема он вам не добавит. В особенности это касается верхней одежды: учитывайте, что под ней должно быть место еще под один теплый слой (худи, свитер, водолазка).

2. Открываем щиколотки

Наверное, это правило многие уже вызубрили и используют его на автомате. Но все равно повторю. Девочки, обязательно показывайте свои прекрасные щиколотки, а они прекрасны абсолютно у каждой женщины. Именно за счет этого кусочка тела, который мы видим между обувью и брючиной, создается нужный нам воздух, легкость и изящность, в особенности это касается девушек plus-size. Попробуйте подкатать джинсы или просто обрезать их, и вы увидите, как визуально меняется образ. Разумеется,для это не касается таких моделей брюк, как палаццо, клеши, у них вся прелесть в длине.

3. Открываем запястья

Здесь действует то же правило, как с щиколотками. Подкатываем рукава пиджаков, жакетов, рубашек. Демонстрируем свои тоненькие запястья и делаем образ легким и воздушным.

4. Либо свободный верх, либо свободный низ

В эру оверсайз-силуэтов слишком облегающая одежда выглядят не по-современному и скучно. Поэтому носить облегающий верх и низ мы не будем, конечно, если это не форма для тренировки (там мы должны показать, что так долго и упорно тренировали). Если вы предпочитаете объемные рубашки или пиджаки с мужского плеча, то низ выбирайте прилегающего или полуприлегающего силуэта: это могут быть брюки-бананы, дудочки, mom-джинсы, велосипедки, юбка-карандаш и да, даже скинни. Одно подчеркнем, в другом оставим загадку, ну или завуалируем наши достоинства.

5. Если низ и верх свободный, подчеркнем талию

Если же вы заядлая любительница оверсайза и любите все пообъемнее: и низ, и верх - здесь главное не превратиться в бесформенный мешок. И самый простой способ уйти от этого – это подчеркнуть талию и показать самые изящные места нашего тела – щиколотки и запястья. Акцентируем талию ремнем или приправляем верх.

6. Используйте в образе ремень

Не забывайте в образ добавлять ремень, особенно если вы носите джинсы и брюки. Так образ выглядит более дорого и элегантно. Если нет разбивки по цвету, возьмите ремень в тон к брюкам, джинсам. Если же, наоборот, нужно расставить цветные акценты, ремень - хорошая палочка-выручалочка, чтобы добавить цвет и сакцентировать талию.

Если вы купили платье или пиджак в комплекте с тканевым пояском, попробуйте заменить его на кожаный. Так градус стиля будет значительно выше.

7. Не застегивайте косуху/джинсовку/пиджак

Вы, наверное, и сами замечали, что, застегнув косуху или джинсовку, выглядите совсем не так стильно. А все потому, что пропадает вертикаль и образ становится массивнее. Поэтому просто не застегивайте их, берите чуть большего размера и в холодное время надевайте под них теплые худи и свитера. Так будет тепло и красиво.

8. Если в портретной зоне есть акцент, оставим только его

К примеру, вы купили блузку с бантом, или акцентным воротником, или модными рукавами-буф - не перегружайте образ, пусть все внимание будет приковано к этой интересной детали. Минимизируйте украшения, максимум, что можно добавить, небольшие серьги или очки. И волосы лучше убрать в хвост или пучок, так образ будет чище.

9. Длина жакета до середины ладони

Если вы сомневаетесь, какой длины выбрать себе жакет и при этом не исказить пропорции, приложите ладонь к бедру. Там, где середина ладони, и есть оптимальная длина. Но если вы обладательница объемных ножек, то лучше выбирать длину чуть выше или ниже самой широкой части бедра.

10. Украшения и аксессуары делают образ интересным

И самое главное, не пренебрегайте аксессуарами. Совсем не обязательно надевать все лучшее и все сразу. Можно обойтись только серьгами или цепочкой, или составить интересный комплект. Достаточно к лаконичному образу добавить платок, и он (образ) заиграет новыми красками, станет более романтичным. С помощью аксессуаров наш образ принимает законченный вид. Поэтому не забываем ставить точку красиво.

Эти правила-трюки – не аксиома. Как и любые правила, на то они и правила, чтобы их нарушать. Поэтому, если вам нравятся длинные рукава, и вы никому не хотите показывать свои запястья, смело носим и делаем их своей фишкой. Так и со всем другим…. Эти правила – они не панацея, а лишь небольшой прием стать более органичной визуально и получать комплименты от окружающих. Будьте красивыми! И наслаждайтесь своим отражением в зеркале!