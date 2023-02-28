Дорогие девочки, всем привет. Вы, наверное, заметили, что сейчас название стилей идут с добавкой –core (балеткор, нормкор, даркор, барбикор и т.д.). В некоторых источниках насчитывают около 400 таких CORE. На самом деле, все просто, core – ядро и все, что связано с той или иной тематикой. Сегодня мы рассмотрим стиль балеткор, такой нежный, романтичный, легкий, как и все то, что ассоциируется с балетом.

Балет всегда был тесно связан с изобразительным искусством и модой. На ум сразу же приходят прекрасные танцовщицы Эдгара Дега, а еще балет Дягилева и его русские сезоны в Париже. Коко Шанель создала костюмы к постановке «Голубой вагон». Кристиан Диор и Ив Сен Лоран тоже создавали костюмы к балетным постановкам.

Многие дизайнеры использовали тему балета в своих коллекция: Джон Гальяно в сезоне 11/12 (посвящена Рудольфу Нуриеву), Christian Dior, Rodarte, Simon Rocha.

Сейчас вся одежда в балетной тематике объединена в свой собственный стиль балеткор. К нему относится как сценический костюм, так и репетиционная форма. И совсем не обязательно быть балериной или танцовщицей, чтобы носить эту одежду. Она легко вписывается в повседневные образы как точечно, так и полноценными образами.

За основу берем пастельные тона, эластичные, легкие, прозрачные ткани. Вдохновляемся балеринами и смотрим, что можно забрать в свой гардероб.

Юбки-пачки

Юбка-пачка, или, как её еще называют, юбка-шопенка, это самое популярное заимствование моды из балета. С трендом на все прозрачное к нам вернулись и такие юбки.

Все мы помним Кэрри Брэдшоу в юбке-пачке, которую автобус обливает грязью. Сейчас юбки-пачки не такие пышные, они менее объемные, иногда состоят только из одного прозрачного слоя. Как носить такие юбки? Берем пример с балерин: поверх легинсов, накинув сверху жакет (танцуем от современности))))

Боди

Сейчас эластичное боди является базой в гардеробе как для нас, обычных людей, так и для балерин. А все потому, что в нем удобно. Оно отлично завершает образ, служит нейтральной «подложкой». Сочетаем боди с брючным костюмом или широкими джинсами, юбками-баллонами, шортами. Боди в черном, белом, бежевом оттенках – палочка-выручалочка в повседневном гардеробе. За счет эластичной, гладкой ткани добавляет образу элегантности и лоска.

Легинсы

Легинсы в сочетании с юбкой и балетками – явный стилистический прием, заимствованный из балета. Если вам кажется, что юбка-пачка – это уже перебор, то в пару к балеткам и легинсам можно взять, например, прозрачное платье-сетку, образ получится более сдержанным. Легинсы плотно вошли в нашу повседневную жизнь: носим их и с худи/кроссовками, и с жакетами/каблуками.

Балетки

По версии аналитического портала Lyst, балетки Miu Miu стали самой желанной обувью в конце 2022 года. Если вы устали от громоздких лоферов или брогов, то сейчас самое время дополнить свой обувной гардероб балетками. Они автоматически делают образ легким, романтичным. Дополняем ими легкие платья и юбки или носим на контрасте с брюками или джинсами.

Гетры

Последние недели мод показывают, что гетры занимают доминирующую позицию, так что ждем их появления на улицах города. В холодный период шерстяные гетры отлично справляются со своей функцией. Появиться в них сейчас, как минимум, необычно, потому что в повседневной жизни гетры с нами были давно, и мы уже забыли, как их носить. Сочетаем их с легинсами и ботинками, с юбкой в складку и кедами. А еще модницы предложили вариант джинсовых гетр, сделанных из старых джинсов. Просто обрезаем голенище и носим их как гетры.)))

Повязка на голову

Про повязку я вам уже рассказывала – самый трендовый аксессуар это весны. Добавляем в простой образ с джинсами и футболкой и выводим его на новый уровень. Создаем и более сложные, миксуя стили, например: юбка-макси, винтажная потертая косуха, кеды и повязка - и вы самая модная девушка)))

Жемчуг

Жемчуг – это атрибут сценического образа балерины. Мы же забираем жемчуг в обычную жизнь, достаем все старые нитки, можно и не одну, а сразу несколько, и добавляем в свой повседневный лук. Мы можем взять одну нить, а можем обмотать несколько вокруг шеи как чокер. Или повесить длинную нить вдоль груди. Вариаций ношения масса. Особенно интересно выглядит жемчуг не в классических комплектах: с майкой и джинсами, худи, широкой футболкой.

Мы все устали от зимы, от громоздкой, бесформенной, мрачной одежды. И весной просто необходим глоток свежего воздуха. Его нам даст стиль балеткор: с обилием пудровых цветов, тюля, оборок. И станем мы невесомыми, как балерина. И жить сразу станет легче!

Фото из Instagram* (*принадлежит Meta, признанной экстремистской,

и запрещенной на территории Российской Федерации).