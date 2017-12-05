Зимняя женская одежда 2017-2018
В прошлой статье мы поговорили с вами о том, какие пуховики в моде. Но не только пуховики мы носим зимой. Какие же еще виды верхней одежды есть на зиму и что сейчас в моде?
Пальто или меховой жилет с тонким пуховиком
Этот тренд держится уже не один сезон, но не все еще к нему привыкли. А ведь это очень удобный тренд, вы продляете время носки своего пальто, а меховой жилет становится не только вариантом одежды для машины, а полноценной уличной одеждой.
Длинное облегченное пальто, Stradivarius
Важно выбирать пальто достаточно свободного кроя, чтобы в сочетании с курткой на тонком пуху ваши движения не сковывались. Не старайтесь прятать куртку, наоборот, ее должно быть видно. Если воротник у куртки сделан в виде стойки, то можно вообще не надевать шарф.
Дубленки
Самые модные дубленки этого сезона — это
Если такой вариант для вас слишком смелый и хочется дубленку более классического кроя, то выбирайте модный свободный силуэт и, конечно, интересный, нескучный цвет.
Байкерская куртка, Zara
Короткая дубленка, Снежная королева
Дубленка из овчины на молнии, Снежная королева
|
Модная обувь
Шуба из искусственного меха
Один из самых горячих трендов этого сезона — это искусственный мех, он встречается везде, начиная с шарфов и заканчивая шубами. Если раньше искусственная шуба считалась дешевым вариантом, то сейчас она на пике моды. Это связано с развитием технологий производства материалов и, конечно, с защитой животных.
Шуба из искусственного меха с капюшоном, Zara
Шуба из искусственного меха, Zara
Жакет из искусственного меха, Zara
Контраcтная шуба, Violeta
Искусственная шуба не обязательно должна быть похожа на натуральную, лучше, если она будет
Парка
В этом сезоне парки на пике популярности, все звезды и
Так как парки сейчас очень популярны, есть вероятность слиться с толпой, поэтому выбирайте парки необычного цвета или материала, чтобы она отличалась от других.
Парка с контрастным капюшоном, Violeta
Парка с отделкой мехом ламы, Снежная королева
Парка с отделкой мехом енота, Снежная королева
Парка с отделкой мехом лисы, Снежная королева
Натуральные шубы
Натуральная шуба это, как правило, покупка не на один сезон, так как удовольствие это недешевое. И очень часто я сталкиваюсь с тем, что девушки выбирают одинаковые шубы, из норки, расходящиеся к низу, с пуговицей, потом расстраиваются
Выбирайте шубы современного кроя, так как крой и силуэт держатся в моде дольше всего. Сейчас в моде полуприлегающий силуэт, объемный, свободный и, конечно, крой в стиле пальто.
Также сейчас в моде необычные шубы, например, цветные или с мехом в сочетании с тканью. И как ни странно, в моду возвращается овчина, но в современных вариантах кроя и стрижки.
Комбинированная шуба из меха норки, енота и кролика, Снежная королева
Жакет из вязаного меха лисы, Снежная королева
Шуба из овчины с отделкой мехом козлика, Снежная королева
Шуба короткая, 12storeez
Шуба облегченная, 12storeez
Меховое пальто из овчины керли, Laplandia
Зимнее пальто на пуху из меха кролика, Laplandia