Зимняя женская одежда 2017-2018

В прошлой статье мы поговорили с вами о том, какие пуховики в моде. Но не только пуховики мы носим зимой. Какие же еще виды верхней одежды есть на зиму и что сейчас в моде?

Пальто или меховой жилет с тонким пуховиком

Этот тренд держится уже не один сезон, но не все еще к нему привыкли. А ведь это очень удобный тренд, вы продляете время носки своего пальто, а меховой жилет становится не только вариантом одежды для машины, а полноценной уличной одеждой.

Длинное облегченное пальто, Stradivarius

Пальто-трансформер зимнее, Pompa

Пальто-трансформер (пальто+жилет) женское демисезонное, Pompa

Пальто-трансформер зимнее, Pompa

Важно выбирать пальто достаточно свободного кроя, чтобы в сочетании с курткой на тонком пуху ваши движения не сковывались. Не старайтесь прятать куртку, наоборот, ее должно быть видно. Если воротник у куртки сделан в виде стойки, то можно вообще не надевать шарф.

Дубленки

Самые модные дубленки этого сезона — это а-ля мужские байкерские куртки с ремнем на бедрах. С такими дубленками классно будут смотреться ботинки на грубой подошве, сочетайте такие дубленки с джинсами, вязаными платьями длины миди или на контрасте с легкими платьями или кружевной юбкой.

Если такой вариант для вас слишком смелый и хочется дубленку более классического кроя, то выбирайте модный свободный силуэт и, конечно, интересный, нескучный цвет.

Байкерская куртка, Zara

Короткая дубленка, Снежная королева

Дубленка из овчины на молнии, Снежная королева

Шуба из искусственного меха

Один из самых горячих трендов этого сезона — это искусственный мех, он встречается везде, начиная с шарфов и заканчивая шубами. Если раньше искусственная шуба считалась дешевым вариантом, то сейчас она на пике моды. Это связано с развитием технологий производства материалов и, конечно, с защитой животных.

Шуба из искусственного меха с капюшоном, Zara

Шуба из искусственного меха, Zara

Жакет из искусственного меха, Zara

Контраcтная шуба, Violeta

Искусственная шуба не обязательно должна быть похожа на натуральную, лучше, если она будет какого-то интересного цвета или из необычного вида материала.

Парка

В этом сезоне парки на пике популярности, все звезды и it-girl носят парки. Исторически это куртка с капюшоном народов ханты и манси, позже куртки парки стали шить для военных летчиков. Но, несмотря на ее историческое предназначение и военный стиль, сейчас парки носят не только с джинсами, но и с юбками и даже каблуком.

Так как парки сейчас очень популярны, есть вероятность слиться с толпой, поэтому выбирайте парки необычного цвета или материала, чтобы она отличалась от других.

Парка с контрастным капюшоном, Violeta

Парка с отделкой мехом ламы, Снежная королева

Парка с отделкой мехом енота, Снежная королева

Парка с отделкой мехом лисы, Снежная королева

Натуральные шубы

Натуральная шуба это, как правило, покупка не на один сезон, так как удовольствие это недешевое. И очень часто я сталкиваюсь с тем, что девушки выбирают одинаковые шубы, из норки, расходящиеся к низу, с пуговицей, потом расстраиваются из-за того, что шуба несовременная. Хорошо, если есть возможность ее перешить. Поэтому здесь важно соблюсти баланс между классикой, чтобы шубка не выглядела устаревшей и не делала вас старше. И не нужно следовать слишком модным тенденциям, чтобы шубка не вышла из моды на следующий сезон.

Выбирайте шубы современного кроя, так как крой и силуэт держатся в моде дольше всего. Сейчас в моде полуприлегающий силуэт, объемный, свободный и, конечно, крой в стиле пальто.

Также сейчас в моде необычные шубы, например, цветные или с мехом в сочетании с тканью. И как ни странно, в моду возвращается овчина, но в современных вариантах кроя и стрижки.

Комбинированная шуба из меха норки, енота и кролика, Снежная королева

Жакет из вязаного меха лисы, Снежная королева

Шуба из овчины с отделкой мехом козлика, Снежная королева

Шуба короткая, 12storeez

Шуба облегченная, 12storeez

Меховое пальто из овчины керли, Laplandia

Зимнее пальто на пуху из меха кролика, Laplandia