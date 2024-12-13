Новый год – это не просто праздник, это время, когда каждая из нас ждет чудес и может самостоятельно подарить себе немного магии. Один раз в году позвольте себе выбрать идеальное платье, чувствовать себя самой красивой, блистать ярче ёлки и все время искать зеркало, чтобы убедиться, какая вы неотразимая.

В статье В чем и как встречать Новый 2025 год мы писали, что для встречи 2025 года предпочительны наряды, с одной стороны, в натуральных цветах: зеленый, травяной, коричневый, похожий на кору дерева, бежевый, а также серый и золотистый. А с другой, в ярких цветах — символ года это огненный знак, а значит, оттенки бордового, желтого, оранжевого, фиолетового и теплого красного будут кстати!

Нарядное платье, правильно подобранная обувь, аксессуары – и вот, ваш образ завершен. А каким оно может быть? Давайте разберем самые актуальные варианты платьев для встречи нового 2025 года.

Бордовое платье: как дорогое вино

Бордовый – это цвет, который олицетворяет изящество и роскошь, ну и, конечно, самый трендовый в сезоне, и тренд не прошел мимо вечерних нарядов. Особенно богато и благородно раскрывается бордовый в бархатной ткани.

Фото: lichi.com, lime-shop.com, loverepublic.ru

К такому платью сразу же хочется добавить перчаток, вуаль и золотых украшений. Чуть-чуть доиграть, но основной акцент оставить на цвете платья - и вы станете звездой вечера.

Фото: you-wanna.ru, loverepublic.ru, 12storeez.com

Черно-белый контраст

Классическое сочетание черного и белого всегда остается актуальным и смотрится очень свежо в одном изделии. Черно-белые наряды подойдут для любой вечеринки.

Фото: lichi.com

Например, это может быть платье с черным верхом и белым низом или модель с геометрическим рисунком. Аксессуары можно подобрать яркие – красную помаду или сумочку для эффектного акцента.

Фото: zarina.ru, eclata.ru

Сияние пайеток

Когда блистать, если не в Новый год? Платья с пайетками – это настоящий фейерверк. Они мгновенно привлекают внимание и создают ощущение праздника. От оттенков красного, которые идеально подходят для тех, кто хочет быть в центре внимания, до сдержанных серебряных или нейтральных черных – выбор цвета зависит только от вашего настроения и смелости.

Фото: lime-shop.com, nudestory.ru

Особенно популярны пайетки крупных размеров, как чешуя рыбы. Важно помнить, что в таком образе все внимание сосредоточено на платье, поэтому аксессуары и обувь должны его дополнять, а «не перекрикивать».

Фото: allweneed.ru, wildberries.ru, befree.ru

Платья с драпировкой

Платье с драпировкой – это не просто нарядное платье, а идеальный инструмент к созданию изысканного и эффектного образа. Драпировки не только украшают, но и помогают визуально скорректируют силуэт, подчеркнуть достоинства, создать соблазнительные линии и скрыть нюансы фигуры.

Фото: 12storeez.com, sela.ru

Драпировки акцентируют то, что нам нужно. А что хотим подчеркнуть? Выбирать только нам: грудь, талию или бедра.

Фото: charmstore.club, wildberries.ru

Платье с асимметрией

Асимметричные платья – это вызов обыденности. Такое платье делает образ запоминающимся и стильным. Один рукав, спущенное плечо, разная длина подола или асимметричный вырез – всё это придаёт платью пикантность и современность, подчёркивая индивидуальность и уверенность в себе.

Фото: lime-shop.com, eclata.ru, charuel.ru

Как будто что-то скрыто и одновременно показано. Интригующе. Такие платья доигрываем яркими украшениями, особенно добавляя их в те места, которые открыты. Например, платье с одним рукавом, на руку, которая без рукава добавляем браслеты.

Фото: wildberries.ru, lichi.com

Бахрома и перья

Платья с бахромой и перьями выглядят эффектно и динамично. При движении они привлекают внимание, добавляя игривости и шарма вашему образу. Бахрома отлично сочетается с шелком и атласом, а перья – с плотными тканями.

Фото: loverepublic.ru, you-wanna.ru, nudestory.ru

Причем можно выбрать платье полностью из перьев, либо только с окантовкой по низу. Такой наряд будет особенно актуален на вечеринке в стиле 20-х годов. Завершите образ жемчугом, туфельками на небольшом каблуке и маленькой сумочкой.

Фото: selfmade.ru, wildberries.ru

Прозрачность

Прозрачность – это не всегда про откровенность и сексуальность. Хотя, если хочется именно такого образа, то прозрачное платье, надетое на кроп-топ и шорты из пайеток – идеальное решение. Если хочется чего-то сдержанного, но с ноткой загадочности и женственности, то чехол из шифона или органзы, добавленный к платью, справится с этой задачей.

Фото: lime-shop.com, loverepublic.ru, charuel.ru

Тренд на прозрачность особенно популярен в этом праздничном сезоне. И к нам вернулись накидки. Идеальное дополнение к простому и лаконичному платью, но образ сразу же переходит в разряд нарядного.

Фото: lichi.com, wildberries.ru, 12storeez.com

Мини-платье

Короткие платья в новогоднюю ночь – это смело и стильно. Зима – ни в коем случае не повод скрывать свои красивые ноги, особенно когда в вашем распоряжении огромное разнообразие стильных колготок, которые помогают сделать образ еще более выразительным и гармоничным.

Фото: lichi.com, lime-shop.com, 12storeez.com

Блестящие, цветные, ажурные, с рисунком, со стразами, плотные матовые – выбирай, которые идеально дополнят платье. И сейчас совсем не обязательно выбирать между декольте и длиной мини. Можно все и сразу. Это зависит от вашей уверенности и уместности такого наряда на мероприятии.

Фото: eclata.ru, 2moodstore.com, charmstore.club

Элегантное макси

Длинное платье – это стиль и шик. Длина макси подходит для традиционного ужина или большого праздника. Такое платье всегда выглядит элегантно и солидно.

Фото: lichi.com, lime-shop.com, 12storeez.com

Платье может быть как облегающими, так и свободными. Эффектный разрез или глубокая декольте добавят такому платью пикантности. Ну, и конечно, не скупимся на украшения.

Фото: muashop.by, 12storeez.com

Платье-комбинация

Это идеальный выбор для тех, кто хочет выглядеть нарядно, но не слишком вычурно. Платье-комбинация может быть лаконичным и подойдет любительницам минимализма. Можно надеть с красивой накидкой или пиджаком.

Фото: lichi.com, you-wanna.ru, nudestory.ru

Но может быть и достаточно сексуальным, с кружевом и разрезами. Комбинация подойдет не только для новогодней ночи, но и отлично впишется в повседневный гардероб со свитером и ботинками. Отличная инвестиция в гардероб!

Фото: zarina.ru, eclata.ru, allweneed.ru

Новый год – время чудес и перемен. Подарите себе возможность быть яркой, неповторимой, быть собой! И помните: самое красивое платье – то, в котором вы чувствуете себя уверенно!!!

С Новым годом!