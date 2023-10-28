Модные фишки сезона осень-зима 2023. Что интересного?

Дорогие девочки, всем привет! Все мы хотим выглядеть интересно, уникально, чтобы нам делали комплименты! И одежда отлично нам в этом помогает, в особенности трендовые вещи и способы их стилизации.

При наличии хорошей базы (у каждого она своя), стилевые фишки украшают образ, делают его сложнее и интереснее. И сегодня я расскажу о самых привлекательных фишках модного сезона 2023.

Можно выбрать одну-две и попробовать внедрить в свой гардероб!

Сочетание женского с мужским

Контрастное сочетание мужского предмета гардероба в женском - всегда залог «смотрибельного» образа – некий союз феминного с маскулинным. Из мужского гардероба берем пиджак с подчёркнутой линией плеча или рубашку и соединяем с нарочито женственными элементами: юбками и платьям из органзы, кружева, пайеток.

Фото: instagram*

Этот принцип не нов, но сейчас очень актуален. Также у мужчин заимствуем галстук, помним, что это трендовый аксессуар, и объединяем его с платьями, юбками и корсетами. Особенно будут интересны образы в черно-белом сочетании.

Фото: instagram*, lamoda

Необъемная многослойность

Мы привыкли к объемной многослойности, когда и водолазка, и рубашка, и жакет, и пальто – все в одном образе. Сейчас появилась альтернатива – облегченная многослойность из двух слоев, причем оба необъемные, но выглядят также классно.

Например, два разных по цвету лонгслива в одном образе или свитер, надетый поверх футболки, но при этом виден её ворот и низ. Если футболка будет белой, то она отлично освежит лицо.

Фото: befree.ru, idol.ru

Смена функционала

Чудаковатости всегда были в моде. Ведь просто носить вещи по своему прямому назначению не интересно. Так и происходит смена функционала. И теперь свитер мы носим не только как свитер, но еще и как шарф! Да, так мы уже делали и не раз. И дизайнеры настоятельно рекомендуют, чтобы мы продолжали так носить и в этом, и в следующем сезоне.

Свитер можем завязать под подбородком, или на плече, или обмотаться им, как шарфом. Интересно играть цветом: можно взять контрастный свитер по отношению к верхней одежде или, наоборот, в близких оттенках.

Фото: lamoda, mango, zara.com

Шнурок вместо ремня

Этот стилистический прием однозначно привлекает внимание к образу и прост в исполнении, не требует особых вложений. Можно даже просто взять два шнурка, связать их между собой и вуаля - пояс готов.

Подвязываем им объемные жакеты, пальто. Этот тренд в массы пустил американский бренд Proenza Schouler, а наши локальные с удовольствием его подхватили.

Фото: proenzaschouler.com

Два ремня одновременно

Продолжим тему ремней и акцентирования талии… К нам вернулись тоненькие ремешки! Давно их не было… Носить их будем не только как самостоятельную единицу, но и в паре, по два ремня одновременно!

Можно взять одинаковые по цвету ремни или же, наоборот, разные. Ремни могут быть акцентом в образе, а могут дополнять по цвету другие элементы.

Фото: toptop, lamoda, instagram*

Гольфы

Гольфы - забытая вещь, которая ожила этой осенью. Дополняем ими ботинки и высокие сапоги. Когда холодно, носим с колготками, в пару берем тонкие бежевые 8 ДЭН, для имитации голой ноги, или черные 20 ДЭН. Любительницы экспериментов могут надеть сразу две пары гольф. Вы уже заметили, что все носим в паре, это тренд на дабл дресинг, то есть дублирование одной и той же вещи в образе.

Фото: befree.ru, instagram*

Перчатки поверх рукавов

А вот перчатки не новый тренд, но попробуйте их носить не под рукавом, а, наоборот, надевая поверх, так, что бы вся их красота была на виду. Миксуем фактуры! Кожаные перчатки идеально дополнят фактуру пальто. А вязаные подойдут к кожаному плащу.

Фото: purewow.com, idol

Необычные головные уборы

Простая шапка-бини – это слишком скучно! В этом сезоне буйство моды на головные уборы. И чтобы простое пальто заиграло новыми красками, меняем их! Пилотка сделает вас элегантной в духе ретро, шапка в пайетках добавит шарма и игривости, чепчик расскажет всем о вашей осведомленности в трендах, шляпа-колокол заставит обращать на себя внимание) ))) Вот так пять дней в неделю можно носить одно пальто, а за счет головных уборов выглядеть по-разному.

Фото: instagram*, wildberries, befree.ru

Девочки, призываю не бояться экспериментов! Именно опытным путем, путем проб и ошибок мы приходим к пониманию себя и своего собственного стиля. Пусть он у каждой будет уникальный! Добавляйте интересные детали, комбинируйте вещи по-разному и даже холодная зима не будет скучной!

