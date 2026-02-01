Тренды весны 2026

Дорогие девочки, всем привет!

Не успеем оглянуться - а весна уже машет нам рукой из-за угла. И, если честно, душа больше не просит разговоров о том, как пережить мороз, ветер и «а что надеть под пуховик, чтобы было красиво, но тепло».

Новогодние праздники официально закрыты, мандарины доедены, а значит можно с чистой совестью переключаться в весенний режим.

Весна – это всегда про обновление. Про желание разобрать шкаф, выдохнуть и сказать: «Ну все, я готова к новому сезону». А чтобы встречать его во всеоружии (и на каблуках, и в балетках - по настроению), давайте разберемся, какие тренды будут с нами этой весной и на что точно стоит обратить внимание.

1. Гусарский жакет

Пожалуй, самая обсуждаемая и популярная модель жакета прямо сейчас - и, без сомнений, один из главных героев теплого сезона. Смотрится он свежо и небанально, словно модная арена давно ждала именно его. Главная фишка - застежки-клеванты. Они могут быть как ярким акцентом, так и максимально лаконичными, в тон самого жакета. За счет своей трендовости гусарский жакет отлично дружит практически со всем: брюками из разных тканей, мини-юбками и, конечно, джинсами.

2. Горох

Этот принт мы «раскусили» еще прошлым летом - и, к счастью, не отпускаем.

Женственный, романтичный, с легким ретро-настроением. Логично, что чаще всего его хочется стилизовать в нежные и утонченные образы. Но дизайнеры пошли дальше: горох появился даже на куртках-олимпийках, задавая настроение спорт-шика. И да, это не только про одежду - обувь, сумки, перчатки в горох становятся той самой деталью, которая делает образ стильным и собранным.

3. Юбка-годе

Юбка-годе длиной чуть ниже колена - must-have этой весны. Недавний показ Jacquemus окончательно закрепил ее статус тренда, обреченного на успех. Здесь особенно важна длина – та самая, от которой мы долго уходили… и вот снова вернулись. Дополняем образ балетками или лодочками - и получаем элегантный, но при этом актуальный силуэт. Да, я тоже уже полезла за своей юбкой на антресоли.

4. Все меховое

Казалось бы, мех - история исключительно холодного сезона. Но не в этот раз. Его так много, что мы смело носим его до тепла, а некоторые - и летом. Мех отлично доигрывает платье-комбинацию для торжественного выхода, а в теплое время года перекочевывает в аксессуары и обувь: сумки, туфли, мюли.

Меховые туфли можно надевать уже после схода снега - и именно за счет контрастов такая история выглядит особенно интересно. Присмотритесь к меховым кейпам, например из каракуля: сразу два тренда в одном - мех и накидки. Сейчас носим поверх пальто, позже - поверх кожаных курток.

5. Холодный голубой

Все аналитические платформы в один голос называют его цветом весны - и это легко заметить по показам прошлых сезонов и текущему модному контексту (мужские недели моды, кутюр - везде он есть).

Голубой и весна - идеальный тандем. Он идет практически всем, освежает не хуже белого и легко сочетается с другими цветами. С бежевым и коричневым - благородно и элегантно, с красным - одно из любимых сочетаний модниц.

6. Платок на шее

В этом сезоне официально играем во француженок.

Казалось бы, платки должны были надоесть за прошлый год, когда мы носили их буквально везде. Но нет - теперь они стали аккуратнее и элегантнее. Берем небольшой платок и повязываем его на шею: банданой или на узел. Особенно классный прием - надеть платок под ворот свитера, пальто или плаща. Можно поиграть в монохром и подобрать платок в цвет изделия.

7. Бахрома

Тренд не новый, но сейчас он на пике. Бахрома - идеальный инструмент для добавления движения и динамики в образ. Она может быть частью одежды (юбки, топа, жакета, платья) или аксессуаров - шарфов, поясов, сумок. Самая популярная вещь - пояс с бахромой. Повязываем его небрежно на талию или накидываем на шею — и образ моментально «оживает».

8. Броши

Pinterest уже включил броши в список главных трендов 2026 года - так что смело начинаем носить их сейчас. Это может быть одна брошь или целая россыпь - на лацканах, воротниках, сумках и даже на штанинах джинсов. Особенно эффектно смотрятся винтажные экземпляры с историей, странная геометрия и цветочные мотивы. Главное правило - отсутствие правил. Ваши броши - ваша история.

9. Ремни

Ремни и пояса носим во всех возможных вариантах: на талии, низко на бедрах, тонкие, широкие, по одному и сразу несколько.

К нам вернулся пояс-кушак, а еще смело заглядываем в мужской отдел за камербандом - поясом для смокинга. В женском гардеробе, с белой рубашкой и черными брюками, он выглядит просто вау. Подпоясываем все, что раньше не подпоясывали: шелковые комбинации, топы с кружевом, трикотаж, спортивные джоггеры и зипки. И, конечно, меняем родной пояс от пальто или плаща на контрастный кожаный. Используем тренд по максимуму.

10. Бельевая история

Это большой макротренд на годы вперед, но каждый сезон он звучит по-новому. Классика остается: платье-комбинация, пижама, кружевной топ. Но этой весной добавляется акцент на бюстгальтер или его имитацию - когда мы видим его в образе или слегка расстегиваем рубашку, кардиган, показывая намек. Это история про флирт, легкость и расслабленность. А лето и отпуска уже не за горами - так что все логично.

Весна - это не про строгие правила, а про удовольствие. Про примерить что-то новое, достать старое, но неожиданно актуальное, и позволить себе чуть больше игры. Так что носите мех, завязывайте платки, цепляйте броши и подпоясывайте все подряд. Главное - чтобы вам было красиво, комфортно и немного весело.

Весна все-таки не за горами!