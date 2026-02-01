Тренды весны 2026
Дорогие девочки, всем привет!
Не успеем оглянуться - а весна уже машет нам рукой из-за угла. И, если честно, душа больше не просит разговоров о том, как пережить мороз, ветер и «а что надеть под пуховик, чтобы было красиво, но тепло».
Новогодние праздники официально закрыты, мандарины доедены, а значит можно с чистой совестью переключаться в весенний режим.
Весна – это всегда про обновление. Про желание разобрать шкаф, выдохнуть и сказать: «Ну все, я готова к новому сезону». А чтобы встречать его во всеоружии (и на каблуках, и в балетках - по настроению), давайте разберемся, какие тренды будут с нами этой весной и на что точно стоит обратить внимание.
1. Гусарский жакет
Пожалуй, самая обсуждаемая и популярная модель жакета прямо сейчас - и, без сомнений, один из главных героев теплого сезона. Смотрится он свежо и небанально, словно модная арена давно ждала именно его. Главная фишка - застежки-клеванты. Они могут быть как ярким акцентом, так и максимально лаконичными, в тон самого жакета. За счет своей трендовости гусарский жакет отлично дружит практически со всем: брюками из разных тканей, мини-юбками и, конечно, джинсами.
2. Горох
Этот принт мы «раскусили» еще прошлым летом - и, к счастью, не отпускаем.
Женственный, романтичный, с легким ретро-настроением. Логично, что чаще всего его хочется стилизовать в нежные и утонченные образы. Но дизайнеры пошли дальше: горох появился даже на куртках-олимпийках, задавая настроение спорт-шика. И да, это не только про одежду - обувь, сумки, перчатки в горох становятся той самой деталью, которая делает образ стильным и собранным.
3. Юбка-годе
Юбка-годе длиной чуть ниже колена - must-have этой весны. Недавний показ Jacquemus окончательно закрепил ее статус тренда, обреченного на успех. Здесь особенно важна длина – та самая, от которой мы долго уходили… и вот снова вернулись. Дополняем образ балетками или лодочками - и получаем элегантный, но при этом актуальный силуэт. Да, я тоже уже полезла за своей юбкой на антресоли.
4. Все меховое
Казалось бы, мех - история исключительно холодного сезона. Но не в этот раз. Его так много, что мы смело носим его до тепла, а некоторые - и летом. Мех отлично доигрывает платье-комбинацию для торжественного выхода, а в теплое время года перекочевывает в аксессуары и обувь: сумки, туфли, мюли.
Меховые туфли можно надевать уже после схода снега - и именно за счет контрастов такая история выглядит особенно интересно. Присмотритесь к меховым кейпам, например из каракуля: сразу два тренда в одном - мех и накидки. Сейчас носим поверх пальто, позже - поверх кожаных курток.
5. Холодный голубой
Все аналитические платформы в один голос называют его цветом весны - и это легко заметить по показам прошлых сезонов и текущему модному контексту (мужские недели моды, кутюр - везде он есть).
Голубой и весна - идеальный тандем. Он идет практически всем, освежает не хуже белого и легко сочетается с другими цветами. С бежевым и коричневым - благородно и элегантно, с красным - одно из любимых сочетаний модниц.
6. Платок на шее
В этом сезоне официально играем во француженок.
Казалось бы, платки должны были надоесть за прошлый год, когда мы носили их буквально везде. Но нет - теперь они стали аккуратнее и элегантнее. Берем небольшой платок и повязываем его на шею: банданой или на узел. Особенно классный прием - надеть платок под ворот свитера, пальто или плаща. Можно поиграть в монохром и подобрать платок в цвет изделия.
7. Бахрома
Тренд не новый, но сейчас он на пике. Бахрома - идеальный инструмент для добавления движения и динамики в образ. Она может быть частью одежды (юбки, топа, жакета, платья) или аксессуаров - шарфов, поясов, сумок. Самая популярная вещь - пояс с бахромой. Повязываем его небрежно на талию или накидываем на шею — и образ моментально «оживает».
8. Броши
Pinterest уже включил броши в список главных трендов 2026 года - так что смело начинаем носить их сейчас. Это может быть одна брошь или целая россыпь - на лацканах, воротниках, сумках и даже на штанинах джинсов. Особенно эффектно смотрятся винтажные экземпляры с историей, странная геометрия и цветочные мотивы. Главное правило - отсутствие правил. Ваши броши - ваша история.
9. Ремни
Ремни и пояса носим во всех возможных вариантах: на талии, низко на бедрах, тонкие, широкие, по одному и сразу несколько.
К нам вернулся пояс-кушак, а еще смело заглядываем в мужской отдел за камербандом - поясом для смокинга. В женском гардеробе, с белой рубашкой и черными брюками, он выглядит просто вау. Подпоясываем все, что раньше не подпоясывали: шелковые комбинации, топы с кружевом, трикотаж, спортивные джоггеры и зипки. И, конечно, меняем родной пояс от пальто или плаща на контрастный кожаный. Используем тренд по максимуму.
10. Бельевая история
Это большой макротренд на годы вперед, но каждый сезон он звучит по-новому. Классика остается: платье-комбинация, пижама, кружевной топ. Но этой весной добавляется акцент на бюстгальтер или его имитацию - когда мы видим его в образе или слегка расстегиваем рубашку, кардиган, показывая намек. Это история про флирт, легкость и расслабленность. А лето и отпуска уже не за горами - так что все логично.
Весна - это не про строгие правила, а про удовольствие. Про примерить что-то новое, достать старое, но неожиданно актуальное, и позволить себе чуть больше игры. Так что носите мех, завязывайте платки, цепляйте броши и подпоясывайте все подряд. Главное - чтобы вам было красиво, комфортно и немного весело.
Весна все-таки не за горами!
Приемлемо Без переборов, кое-что даже нравится
Мне как-то не примелькались новые тренды, поэтому пока кажется не очень ))
Холодный голубой давно ношу, мой цвет. Платочки тоже симпатично.
Но вот горох и гусары с брошами, юбки годе это вообще никак. Объемные цветочки прошлых сезонов больше отклика во мне находили.
Вообще мода сейчас возвращается куда-то во времена взрослых женщин моего подросткового возраста, это психологически сложно принять 😁