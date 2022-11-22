Пуховик или пальто? Модная верхняя одежда зима 2022/23

Дорогие девочки, всем привет!

Зима! И главный атрибут зимнего гардероба – это, конечно же, верхняя одежда. Без неё никуда! И каждый раз встает вопрос: где взять, что купить и как при этом не разориться? Остановить свой выбор на пуховике, шубе или пальто стоит только после тщательного анализа. Понять, основная это будет вещь или для особого случая, настроения? С чем вы будете ее сочетать (обувь, сумка, шапка)? Определиться с бюджетом, и только после этого отправляться в магазин на поиски.

Когда у нас есть чёткое понимание, что нам нужно, мы экономим время и нервы. А сейчас давайте узнаем об актуальных моделях верхней одежды…

Удлиненный пуховик

Пуховик – это самая удобная одежда в холода: легкий, теплый, непродуваемый. 90% девушек для ежедневной носки останавливают свой выбор именно на пуховике. А чтобы пуховик служил не один сезон, выбирайте модель без ярко выраженных деталей, лишних украшательств.

Пуховик отлично вписывается в casual-стиль. Его легко сочетать с ботинками, уггами, утепленными кроссовками.

Под удлиненный пуховик можно надеть и платье, и юбку. Такая модель отлично подойдет для тех, кто передвигается пешком, так как удлиненный пуховик - самый теплый.

Фото: toptop.ru, sela.ru, loverepublic.ru, wildberries.ru

Пуховик-пальто

Пуховики свободного силуэта подходят не всем. Например, девушкам с классическим и деловым стилем идеально подойдут пуховики-пальто. Ткань и утеплитель такие же, как у обычного пуховика, а силуэт более приталенный или с поясом.

Такой пуховик отлично подчёркивает фигуру и делает образ более женственным. Чтобы пуховик было легко сочетать с юбками и платьями, берите его в длине миди. Пуховик легко комбинируется с любой обувью, как на плоском ходу, так и на каблуке.

Фото: loverepublic.ru, wildberries.ru.

Пуховик-парка

Пуховик в стиле аутдор, или пуховик-парка, сейчас одна из самых популярных моделей: удобная длина до середины бедра, множество карманов, подчеркнутая талия - супервариант. Надел, и снимать не хочется. Интересны варианты в ярком цвете.

Фото: toptop.ru, sela.ru, lime-shop.ru, wildberries.ru.

Укороченный пуховик

Укороченный пуховик идеален для девушек за рулем. Такой пуховик в паре со спортивным трикотажным костюмом - хорошее сочетание для тех, кто не любит сложные комбинации.

Пуховик может быть со спущенной линией плеча, чаще это фасон оверсайз, подойдет любительницам объемных верхов. Или может быть с втачным рукавом и прямого силуэта, такой найдет отклик у тех, кто хочет выглядеть стройной. Если хотите чего-то более дерзкого, поиграйте с цветом или материалом (лаковая кожа).

Фото: toptop.ru, sela.ru, lime-shop.ru, wildberries.ru.

Утеплённое пальто

Пальто зачастую вариант осенней одежды, но сейчас можно встретить и утеплённые варианты. Если это ваш любимый предмет верхней одежды, то можно его переместить и в зиму.

Пальто отлично впишется в более женственный гардероб. Прямые модели с поясом или без, пальто-халат, с отложным воротником, однобортное или двубортное - выбор за вами.

А вот длину лучше выбрать миди, до середины голени. Большое значение имеет состав, в идеале 70% натурального волокна и 20% синтетики, она добавит изделию прочности.

Фото: toptop.ru, wildberries.ru.

Шуба

Испокон века шуба на Урале была главной одеждой зимы, потому что в ней очень тепло. Сейчас шубы тоже актуальны и все так же роскошны.

Модный мир разделился на два лагеря: те, кто за искусственный мех, и те, кто за натуральный. Да, убивать зверушек жалко, но можно дать вторую-третью жизнь натуральному меху и купить винтажную шубу или заглянуть в гардероб мам.

Образы с шубой всегда выглядят статусно и богато. Можно рассмотреть как укороченный, так и удлиненный варианты. Интересно выглядят шубы под мех рыси и леопарда. Самая главное, чтобы шуба была достаточно объемной, она не должна быть узкой, особенно в рукавах, она должна легко надеваться на худи или объемный свитер.

Фото: toptop.ru, sela.ru, loverepublic.ru, wildberries.ru

Дублёнка

Дублёнка – отличная альтернатива шубам.

С нами она уже давно. В основном, были популярны модели средней длины по типу авиаторов. Сейчас же на модную арену вышли как укороченные, так и удлиненные дубленки в стиле 70-х годов.

С чем носить дубленки ? Сложности возникнуть не должно. Можно составить удобный городской комплект и сочетать дубленки и с джинсами, и кожаными брюками, брюками-палаццо.

Если хотим более модное и смелое сочетание, то в пару можем взять юбку-макси, или платье, или юбку из легкой ткани. Что бы вы не надели с дубленкой, образ в любом случае получится стильным и эффектным. Главное, чтобы сама дубленка была не перегружена деталями.

Фото: sela.ru, loverepublic.ru.

Зима, зима, зима… Однообразно… серо…бело. А как хочется ярких цветов, пусть ни лета, но хотя бы его отголосков. Поэтому, девочки, давайте расцветим и разнообразим наш зимний гардероб.

Долой скуку! Да здравствует шуба, дубленка, пальто и пуховик.