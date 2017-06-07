Модные купальники 2017. С чем их носить

В этом сезоне появилось новые тренды на купальники, а какие-то остались с прошлого сезона. Давайте разберемся с трендами и поймем, с какой обувью, одеждой и аксессуарами их сочетать. Итак, что же в моде?

Купальник — холтер

Это так называемая «американская пройма» которая чаще всего встречается на платьях, а теперь в моде и на купальниках. На фото купальники: Incanto, H&M, Calzedonia.

Такие купальники практически всегда сделаны в спортивном стиле, этакий образ «девушка серфера», поэтому аксессуары выбирайте тоже в спортивном стиле. Например, кепку в качестве головного убора, кеды или сандалии на платформе.

Высокий вырез на бедрах

Такие купальники носили звездные модели 90-х — Синди Кроуфорд, Клаудия Шиффер, Тайра Бенкс, Наоми Кэмпбелл. И когда-то на кассетах в записи Клаудия Шиффер именно в таких купальниках занималась шейпингом. На фото купальники: H&M, Calzedonia.

Здесь выбирайте стиль аксессуаров к купальнику в зависимости от рисунка и деталей на нем. Если это пальмы и цветы, то можно взять более женственные аксессуары, а если это хулиганская надпись, то, конечно, подойдут более спортивные или креативные аксессуары.

Вставки из другой ткани

Это тренд прошлого сезона, который не теряет своих позиций. Вставки могут быть из любого материала, но чаще всего это прозрачные ткани или сетка. На фото купальники: Incanto.

С помощью вставок смотрятся по-новому и ставшие уже привычными модели. На фото купальники: Calzedonia, H&M.

Здесь также обращаем внимание на общий стиль купальника, из какой ткани вставка. Например, в коллаже использовано сочетание с купальником в этническом стиле или даже стиле хиппи, к нему идеально подойдут аксессуары из натуральных материалов и в символике хиппи, как эти очки в виде сердечек.

На одно плечо

Этот тренд новый для этого сезона, можно сказать самый «горячий», покупая такой купальник вы точно будете модной и современной. На фото купальники: Бюстье, Calzedonia.

Как правило, это достаточно лаконичные купальники по своему крою, так как все внимание направлено на зону плеч, поэтому аксессуары к ним можно выбирать более самодостаточные, сложные.

В этом варианте повторяются цвета купальника в аксессуарах и линии в очках. Согласитесь, образ становится более сложным и интересным.

Шнуровка

Тоже новый тренд - шнуровка - может быть на любых частях купальника, как на бюсте, так и на трусиках. На фото купальники: Бюстье, H&M, Calzedonia.

Шнуровка, особенно на купальнике, это достаточно вызывающе, поэтому тут важно не переборщить с сексуальностью и выбрать аксессуары и обувь более спокойные, лаконичные.

Рюши

Стоит обратить внимание, что модные рюши в этом сезоне не маленькие, а наоборот, чем крупнее, тем лучше. Такие рюши больше напоминают верх от сарафана или платья. На фото купальники: Бюстье, H&M, Oysho.

Такой купальник безусловно женственный, нежный, в романтическом стиле. Аксессуары к нему подойдут нейтральные, а лучше всего тоже женственные.

Нюдовый цвет

Купальник, практический сливающийся с цветом кожи, также один из самых новых трендов! На фото купальники: Oysho, H&M.

Здесь нужно выбирать оттенок, подходящий к коже, не делающий ее бледной или красноватой. И, конечно, такой купальник лучше надевать, когда вы уже загорите. С таким купальником важно выбирать аксессуары не слишком яркие. А лучше те, которые будут его оттенять, подчеркивать его цвет.

Хороших вам покупок!

Коллажи сделаны на сайте polyvore.com.