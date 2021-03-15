Надеваем весеннее настроение! 10 трендов весны-лета 2021
С приходом весны так хочется обновить себя и свой гардероб. Купить что-то легкое, яркое, супермодное! Чего ещё нет ни у кого! Но сперва разберемся, на какие тренды весны-лета 2021 стоит обратить внимание.
Сегодня я подготовила для вас 10 адекватных, с моей точки зрения, трендов весны и лета 2021, в которых вы не будете выглядеть «городским сумасшедшим» и легко их впишете в повседневную жизнь. С чем носим бейсболку, как сочетать колор-блок, лямки, корсеты, вязаные вещи и другие модные тренды.
Бейсболка
После показа Сeline сразу стало понятно, какой головной убор будет самым популярным этим летом – это бейсболка. Мы будем носить ее не только в привычных спортивных образах, но и в более женственных комплектах, с легкими платьями и юбками.
Фото: vogue.ru, harpersbazaar.com
Купить бейсболку можно уже сейчас и носить ее в тандеме с плащами, как звезды стритстайла.
Фото: whowhatwear.co.uk, styledumonde.com
Колор-блок и контрастные половины
Меня часто спрашивают, какой цвет в моде? Отвечаю: в моде тот, который подходит вам!
А в тренде - сочетания контрастных цветов, так называемый колор-блок. Главное правило, чтобы эти цвета были в одной тональности (светлые со светлыми, насыщенные с насыщенными).
Вы можете сразу купить одну вещь, выполненную в нескольких цветах (к примеру, платье), либо составить комплект из двух, но опять же в разных цветах (блузка+брюки). Это и есть колор-блок.
Фото: vogue.ru, businessoffashion.com
Те, кому цвет жизненно необходим, присмотритесь к этому тренду! А еще в тренде контрастные половины одной вещи. К примеру, джинсы, где одна брючина синего цвета, а другая белого. Сочетайте такую одежду с базовыми по крою. Этот тренд подойдет тем, кто хочет привлечь к себя максимум внимания.
Фото: vogue.ru
Корсет
После локдауна бельевой стиль вернулся в наши шкафы и на подиум – пижама, комбинация. Здесь сработал принцип: удобно и комфортно, но бельевой стиль может быть и красивым.
Фото: vogue.ru
Корсет! Он вышел «наружу» и сразу же стал трендом. После всех оверсайзов нам захотелось женственности, изящности, утонченности. Сейчас корсет – это не пошло. Мы носим его поверх рубашек, теплых свитеров и даже жакетов, подчеркиваем талию, намекаем на женственность.
Фото: alice-journal.ru, marieclaire.com, femmie.ru
Вязаное все
Этим летом будет ВСЕ вязаное: платья, топы, юбки, брюки, шорты, сумки, панамы. Абсолютно ВСЕ! Тренд на ручной труд, хэндмейд также следствие пандемии, когда мы многое начали делать своими руками.
Фото: vogue.ru
Выбирайте ту вещь, которая вам по вкусу, но не забывайте, что вязка добавляет объема. Если у вас пышные бедра, обратите внимание на вязаные топы, свитера. Если, наоборот, объемная грудь, уведите внимание к бедрам – юбки, брюки.
Фото: vogue.ru
Лямки
«Лямки» – это вертикальные линии, которые хорошо работают на вытяжение силуэта. Но к ним стоит относиться с осторожностью, так как они добавляют неряшливости образу. Поэтому для работы вещи «с лямками» будут неуместны, а вот для пляжного отдыха подойдут отлично.
Фото: vogue.ru
Фото: vogue.ru
Необычные рукава
Деконструкция всегда была в тренде, потому что это необычно и интересно. Сейчас внимание моды приковано к плечевому поясу, а это и акцентные плечи, и пышные рукава, и рукава необычного кроя или только вообще только один рукав.
Фото: vogue.ru
Фото: vogue.ru
Открытая спина
Согласитесь, открытая спина выглядит очень пикантно и приковывает к себе взгляды прохожих. А сейчас и супермодно! Понятно, что для официальных мероприятий такая вещь не подойдет. Но во всех других случаях будет выглядеть интересно и соблазнительно.
Фото: vogue.ru
Пусть эта деталь станет акцентной. Выбирайте ей в партнеры спокойные цвет и фасон, без лишних деталей.
Фото: vogue.ru
Спущенное плечо
Снова приковываем внимание к плечевому корпусу. Небрежно спускаем рукава и оголяем плечи и ключицы. Но стоит учитывать, что такой прием расширяет плечи.
Фото: vogue.ru
Фото: vogue.ru
Вырез халтер
В этом сезоне особенно популярны вещи с вырезом халтер, где лямки или бретели завязываются или застегиваются на шее, или обхватывают шею, как петля. Это могут быть и платья, и комбинезоны, и топы.
Фото: vogue.ru
Такие вещи были с нами в 2000-х годах и вернулись. Они подчеркивают красоту открытых рук и плеч, но при этом немного визуально расширяют их.
Фото: vogue.ru
Широкие или длинные брюки/джинсы
Очень широкие или очень длинные брюки или джинсы – тренд этого сезона. Да, они непрактичны, особенно весной, но выглядят нарядно и празднично. Иногда так хочется сменить удобные и полюбившиеся джоггеры. Поэтому для «особого» случая – отличный вариант.
Фото: vogue.ru
Такие брюки с посадкой на талии замечательно корректируют фигуру, скрывают нюансы бедер, добавляют роста. Джинсы хорошо впишутся в повседневный гардероб и с легкостью заменят слоучи и мом-джинсы. Сочетаем их с любимым свитером, кроп-топом и жакетом или блузкой с бантом.
Фото: vogue.ru
Сегодня мир моды необычайно разнообразен и велик. Так легко в этом море красоты утонуть и потерять себя. Особенно, когда хочется соответствовать все трендам сразу.
Здесь главное - вовремя остановиться, найти своё (свой тренд), утихомирить внутренний голос «мне надо». Весна - время обновлений! Время поиска: платья, туфель, курточки, Тренда а, главное, СЕБЯ!
Счастливого плавания и удачных находок))))