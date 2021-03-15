Надеваем весеннее настроение! 10 трендов весны-лета 2021

С приходом весны так хочется обновить себя и свой гардероб. Купить что-то легкое, яркое, супермодное! Чего ещё нет ни у кого! Но сперва разберемся, на какие тренды весны-лета 2021 стоит обратить внимание.

Сегодня я подготовила для вас 10 адекватных, с моей точки зрения, трендов весны и лета 2021, в которых вы не будете выглядеть «городским сумасшедшим» и легко их впишете в повседневную жизнь. С чем носим бейсболку, как сочетать колор-блок, лямки, корсеты, вязаные вещи и другие модные тренды.

Бейсболка

После показа Сeline сразу стало понятно, какой головной убор будет самым популярным этим летом – это бейсболка. Мы будем носить ее не только в привычных спортивных образах, но и в более женственных комплектах, с легкими платьями и юбками.

Фото: vogue.ru, harpersbazaar.com

Купить бейсболку можно уже сейчас и носить ее в тандеме с плащами, как звезды стритстайла.

Фото: whowhatwear.co.uk, styledumonde.com

Колор-блок и контрастные половины

Меня часто спрашивают, какой цвет в моде? Отвечаю: в моде тот, который подходит вам!

А в тренде - сочетания контрастных цветов, так называемый колор-блок. Главное правило, чтобы эти цвета были в одной тональности (светлые со светлыми, насыщенные с насыщенными).

Вы можете сразу купить одну вещь, выполненную в нескольких цветах (к примеру, платье), либо составить комплект из двух, но опять же в разных цветах (блузка+брюки). Это и есть колор-блок.

Фото: vogue.ru, businessoffashion.com

Те, кому цвет жизненно необходим, присмотритесь к этому тренду! А еще в тренде контрастные половины одной вещи. К примеру, джинсы, где одна брючина синего цвета, а другая белого. Сочетайте такую одежду с базовыми по крою. Этот тренд подойдет тем, кто хочет привлечь к себя максимум внимания.

Фото: vogue.ru

Корсет

После локдауна бельевой стиль вернулся в наши шкафы и на подиум – пижама, комбинация. Здесь сработал принцип: удобно и комфортно, но бельевой стиль может быть и красивым.

Фото: vogue.ru

Корсет! Он вышел «наружу» и сразу же стал трендом. После всех оверсайзов нам захотелось женственности, изящности, утонченности. Сейчас корсет – это не пошло. Мы носим его поверх рубашек, теплых свитеров и даже жакетов, подчеркиваем талию, намекаем на женственность.

Фото: alice-journal.ru, marieclaire.com, femmie.ru

Вязаное все

Этим летом будет ВСЕ вязаное: платья, топы, юбки, брюки, шорты, сумки, панамы. Абсолютно ВСЕ! Тренд на ручной труд, хэндмейд также следствие пандемии, когда мы многое начали делать своими руками.

Фото: vogue.ru

Выбирайте ту вещь, которая вам по вкусу, но не забывайте, что вязка добавляет объема. Если у вас пышные бедра, обратите внимание на вязаные топы, свитера. Если, наоборот, объемная грудь, уведите внимание к бедрам – юбки, брюки.

Фото: vogue.ru

Лямки

«Лямки» – это вертикальные линии, которые хорошо работают на вытяжение силуэта. Но к ним стоит относиться с осторожностью, так как они добавляют неряшливости образу. Поэтому для работы вещи «с лямками» будут неуместны, а вот для пляжного отдыха подойдут отлично.

Фото: vogue.ru

Фото: vogue.ru

Необычные рукава

Деконструкция всегда была в тренде, потому что это необычно и интересно. Сейчас внимание моды приковано к плечевому поясу, а это и акцентные плечи, и пышные рукава, и рукава необычного кроя или только вообще только один рукав.

Фото: vogue.ru

Фото: vogue.ru

Открытая спина

Согласитесь, открытая спина выглядит очень пикантно и приковывает к себе взгляды прохожих. А сейчас и супермодно! Понятно, что для официальных мероприятий такая вещь не подойдет. Но во всех других случаях будет выглядеть интересно и соблазнительно.

Фото: vogue.ru

Пусть эта деталь станет акцентной. Выбирайте ей в партнеры спокойные цвет и фасон, без лишних деталей.

Фото: vogue.ru

Спущенное плечо

Снова приковываем внимание к плечевому корпусу. Небрежно спускаем рукава и оголяем плечи и ключицы. Но стоит учитывать, что такой прием расширяет плечи.

Фото: vogue.ru

Фото: vogue.ru

Вырез халтер

В этом сезоне особенно популярны вещи с вырезом халтер, где лямки или бретели завязываются или застегиваются на шее, или обхватывают шею, как петля. Это могут быть и платья, и комбинезоны, и топы.

Фото: vogue.ru

Такие вещи были с нами в 2000-х годах и вернулись. Они подчеркивают красоту открытых рук и плеч, но при этом немного визуально расширяют их.

Фото: vogue.ru

Широкие или длинные брюки/джинсы

Очень широкие или очень длинные брюки или джинсы – тренд этого сезона. Да, они непрактичны, особенно весной, но выглядят нарядно и празднично. Иногда так хочется сменить удобные и полюбившиеся джоггеры. Поэтому для «особого» случая – отличный вариант.

Фото: vogue.ru

Такие брюки с посадкой на талии замечательно корректируют фигуру, скрывают нюансы бедер, добавляют роста. Джинсы хорошо впишутся в повседневный гардероб и с легкостью заменят слоучи и мом-джинсы. Сочетаем их с любимым свитером, кроп-топом и жакетом или блузкой с бантом.

Фото: vogue.ru

Сегодня мир моды необычайно разнообразен и велик. Так легко в этом море красоты утонуть и потерять себя. Особенно, когда хочется соответствовать все трендам сразу.

Здесь главное - вовремя остановиться, найти своё (свой тренд), утихомирить внутренний голос «мне надо». Весна - время обновлений! Время поиска: платья, туфель, курточки, Тренда а, главное, СЕБЯ!

Счастливого плавания и удачных находок))))