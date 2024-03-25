Как одеваемся? Модные стили 2024 года

Дорогие девочки, всем привет! Сегодня мы с вами попробуем немного расширить свой стилистический кругозор и посмотрим, как одеваться стильно в 2024 году.

Еще буквально пару лет назад стилей было примерно около 20. И самые распространенные: минимализм, кэжуал, сафари, драма и т.д. Сейчас же их такое количество…

И стали они называться с окончанием «КОР»: балеткор, барбикор… По сути, это микростили, которые образуются вокруг какого-то события. Например, стиль барбикор возник с выходом в прокат фильма «Барби».

Все эти микростили - аналогия с быстрыми трендами. Они классно работают на придание уникальности гардеробу, добавляют ему красок и вносят свежесть. Но! Нужно применять их на хорошую базу, точнее, на базовый вектор стиля.

Например, ваш основной стиль минимализм и вы добавили микростиль библиокор. В результате получилось что-то новое и интересное. Как некая игра!

Officecore (Офискор)

Люди отряхнулись от воспоминаний о пандемии и подустали от расслабленных образов, а модная индустрия, как всегда, молниеносно отреагировала на запросы общества. Офискор – тот же дресс-код с деловыми образами разной степени строгости.

Девушка в стиле офискор - женственная и успешная леди, а не серая мышка. Она носит офисные блузки и брюки, юбки-карандаши, туфли на шпильке с острым носом. Поздравляю всех трудящихся в офисе – вы в тренде!

Теперь дамы хотят в свой гардероб нотку добавить строгости и официальности. Вдохновиться можно фильмом «Дьявол носит Prada», в нем классно отражена эстетика офиса 2000-х. Добавляем в свой гардероб пиджаки, строгие костюмы, жилетки.

Фото: lamoda.ru

Фото: lamoda.ru

Librariancore (библиокор)

Ключевой элемент стиля – узкие очки в тонкой оправе, трикотажные платья, кардиганы, жилеты. Многие путают этот стиль с офискором. Но он другой, он больше про мягкость и интеллектуальность.

Фото: lamoda.ru

Вдохновительница стиля – девушка, которая проводит много времени за чтением книг или просто стильная работница библиотеки. Девушка в этом стиле аккуратная, педантичная, у ней каждая деталь выверена до миллиметра. И пропагандирует этот кор Белла Хадид.

Фото: lamoda.ru

Darkcor (даркор)

Сегодня, когда мир вокруг такой нестабильный, и самые разные события качают на эмоциональных качелях, нам (в том числе и дизайнерам) все больше хочется проявляться: смеяться, самовыражаться, кокетничать через одежду и кричать через нее тоже.

Весной 2024 года есть все шансы, что главными криками станет даркор! На подиумах настроение сатанинского бала, который обогнал всех Барби и балет вместе взятых. Даркор – воплощение таинственности и вызова одновременно. Черный - неотъемлемая часть такого образа.

Фото: lamoda.ru

Если эстетика вам близка, но пока не понимаете, кака дарккор добавить в гардероб… Начните с корсетов. Тут есть, где разгуляться: экспериментируйте с текстурами, фактурами и размерами, носите поверх блуз и даже жакетов. Или самое простое: привычный вам образ с черными брюками дополните черным верхом и обувью.

Но самое главное - аксессуары! В ход можно пускать все: от колец с серьгами до драных колготок со стилеобразующей обувью на эту тему. Кружево, вуаль и мрачная палитра цветов – основа стиля.

Grandpacore (грэндпакор)

Грэндпакор – эстетика образов пожилых мужчин, то есть, по сути, одежда от дедушки. Но в отличие от стиля дедушки, этот стиль подразумевает добавление в образы чего-то ультрамодного (забавные аксессуары, обувь).

Главные приметы: комфортная многослойность, природные оттенки, комбинация различных принтов и моделей в эстетике ретро. Основа - винтажные клетчатые рубашки, пиджаки, жилеты, состаренный деним, головные уборы, в особенности кепка Kangol. Из тканей - твид, вельвет, деним.

Фото: lamoda.ru

Сейчас, в межсезонье, особой популярностью пользуется куртка рабочего, она как раз из этого стиля. Сочетаем ее как с привычными джинсами, так и с чем-то более контрастным, например, легким шифоновым платьем и резиновыми сапогами.

Фото: lamoda.ru

Mob wife (Жена мафиози)

В этом году легендарный сериал «Клан Сопрано» отметил 25 лет. И к юбилею образовался новый экстравагантный и броский кор – mob wife или жена бандита))) По сути, это гипертрофированный драматичный стиль. В нем намешано все: мини, латекс, анималистичный принт, обтягивающие вещи, прозрачность, деним, шубы, массивные солнцезащитные очки, крупные золотые украшения, сумки с логотипами люксовых брендов, длинные яркие ногти, активный мейкап со смоки, блонд с кудрями. Все это должно подчеркивать роскошную жизнь.

Фото: lamoda.ru

Всего слишком и никаких полумер. Если делать отсылку к последним коллекциям дизайнеров, то они воспринимают современную жену мафиози более утонченной и чувственной. И немного загадочной. В мехах, красном, леопарде, темных очках и с подчеркнутой сексуальностью.

Как использовать в повседневной жизни? Дозированно! Не каждая отважится на такой образ, но пару-тройку деталей внедрить в свой образ можно, особенно, если вам близок драматичный стиль.

Фото: lamoda.ru

Old money или тихая роскошь

На другом полюсе от жены мафиози расположился стиль Old Money. Он тоже про роскошь, но уже гораздо более сдержанную и спокойную. Самый громкий тренд прошлого года не собирается отступать. Основные момент – классические элементы гардероба без видимой принадлежности к бренду, украшения на каждый день (простые и лаконичные).

Фото: lamoda.ru

Этот стиль отличается своей лаконичностью во всем: никаких кричащих цветов, никаких крупных лого, только сдержанный крой и качественные ткани. Из таких вещей легко составить базовый гардероб, элементы которого будут удачно сочетаться между собой и выглядеть уместно в любой ситуации.

Фото: lamoda.ru

Не устану повторять: в какое прекрасное время мы живем с точки зрения моды и стиля! Хочешь быть лаконичной – ты в моде, хочешь яркости и перьев – ты снова в моде, хочешь быть драматичной – ты опять в моде! Как прекрасно, что есть выбор, какой быть))) Будьте разными!