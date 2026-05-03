Сумки 2026

Дорогие девочки, всем привет!

Без чего мы не обходимся ни дня? Да что уж там - ни один выход не обходится без нее. И конечно, это сумка. Самая нужная вещь в образе. Куда мы можем сложить всю свою жизнь и даже больше - или наоборот, закинуть только телефон, ключи и помаду.

Сумка умеет все: поддержать настроение образа, расставить акценты или стать главным героем. В идеале хорошо бы иметь одну базовую модель (нейтрального цвета, достаточно вместительную), которая подойдет под все - на случай «я опаздываю и не думаю». А дальше - как велит ваше сердце.

Ну а теперь давайте посмотрим, какие сумки актуальны в этом сезоне.

Замшевые сумки

Замша - привычная классика, которая не теряет актуальности. Такие сумки добавляют образу фактурности, мягкости и глубины. Особенно эффектно они смотрятся в сочетании с контрастными материалами: кожей, атласом, костюмной тканью.

В этом сезоне обращаем внимание на теплые оттенки: карамель, шоколад, коньяк. И важный момент - легкая небрежность только приветствуется. Немного «поживший» вид замши сейчас даже выглядит благороднее, чем идеально новая поверхность.

Плетеная сумка

Любая фактура - в топе. Особенно плетение, вдохновленное техникой интреччато от Bottega Veneta. Это отличная альтернатива классическим гладким кожаным сумкам.

Если думаете о покупке модели на каждый день - присмотритесь к плетеным шоперам в черном или коричневом цвете. Они добавляют образу глубины и делают даже самый простой аутфит визуально интереснее.

Сумки-корзинки

Продолжаем тему плетения, но уходим в более расслабленную эстетику.

Сумки-корзинки окончательно перебрались из «деревенского» гардероба в городской. И в этом их главный шарм: легкая ирония и ощущение лета.

Они идеально сочетаются с бохо-образами, но не менее круто смотрятся с джинсами и жакетами. Вспомним Джейн Биркин - она носила корзинку буквально со всем, и это до сих пор выглядит актуально.

Клатч

Клатчи - снова на пике. Причем не только для вечера, но и на каждый день. Да-да, с джинсами - тоже можно. И забудьте про «маленькую сумочку»: сейчас клатч может быть объемным, мягким, почти как подушка.

Модели на фермуаре в стиле винтажных ридикюлей тоже в тренде. Да, носить под мышкой не всегда удобно, но иногда стиль важнее практичности.

Отдельный хит - текстурные клатчи, например из рафии или с «лохматым» эффектом.

Сумка-конверт

Сумка-конверт - более структурная версия клатча. Ее любят за лаконичность, вместительность и чистоту формы.

Такие модели отлично вписываются в минималистичный гардероб и легко переходят из дня в вечер. Идеальный вариант, если хочется выглядеть собранно, но не скучно.

Сумка-косметичка

Сумки-косметички уверенно заняли место рядом с кросс-боди. Компактные, удобные, визуально интересные. Они действительно напоминают косметичку - и в этом их фишка. При этом достаточно вместительны для всего необходимого.

В спокойных оттенках отлично работают даже в офисных образах, добавляя им мягкости.

Яркие сумки

Теплый сезон без цвета? Невозможно. После зимы рука сама тянется к чему-то яркому. Если вы не готовы к цветному тотал-луку - начните с сумки. Это самый безопасный способ добавить акцент. Особенно актуальны красные оттенки - и здесь работает правило: одна яркая сумка = уже достаточно. Также в тренде пастельные цвета - нежные, «конфетные», идеально дополняющие летние образы.

Сумка-мешок

Сумка-мешок (или кисет) - привет из джазовых 20-х. Шелк, бархат, жаккард, бахрома, бисер - немного театра в повседневной жизни.

Этот тренд активно вернула Миучча Прада, и он отлично прижился. Главный принцип - игра на контрастах. Такая сумка круто смотрится с джинсами, строгими костюмами и базовыми вещами. А еще это тот случай, когда можно дать вторую жизнь красивому пыльнику - модницы уже это делают.

Текстильные сумки

Для расслабленных летних образов - идеальный вариант. Холщовые, нейлоновые, из болоньки - легкие, удобные и очень «живые».

Они отлично подходят для прогулок, поездок, походов за кофе или на пикник. Плюс - позволяют поиграть с принтами, надписями и цветом. И не забываем про устойчивую моду: текстильные сумки часто становятся более экологичной альтернативой коже, а это дополнительный бонус к стилю.

Как видите, в этом сезоне сумка - это не просто аксессуар, а способ рассказать о себе без слов. Сегодня вы - минималистка с конвертом, завтра - бохо-девушка с корзинкой, а послезавтра просто берете яркий шопер и спасаете себе настроение. Так что не ограничивайте себя одной «идеальной» сумкой.

Пусть будут разные - под настроение, под образ, под тот самый день, когда хочется «что-нибудь новенькое». И главное: если сумка вам нравится - берите. Мы же с вами знаем, что «мне некуда с ней пойти» обычно проходит сразу после покупки.