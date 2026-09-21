Тренды осени 2026

Дорогие девочки, всем привет!

Вот и все. Лето, конечно, мы еще мысленно не отпускаем, но магазины уже решили за нас: свитера развесили, сапоги достали, а в примерочных снова звучит сакральное «мне нечего носить».

Осень подкралась незаметно, зато с новыми трендами. И я предлагаю не воспринимать тренды как список срочных покупок. Наша задача не собрать весь модный сезон в корзину, а выбрать несколько вещей, которые действительно хочется примерить на себя. Тем более этой осенью мода явно решила, что спокойной жизни нам будет мало: тут и яркие цвета, и ретро, и мех, и акцентные плечи.

Давайте разбираться.

Крокодиловая фактура

Кожа возвращается в холодный сезон практически каждый год. И неудивительно: она практичная, долго носится и отлично работает в осеннем гардеробе.

Но в этом сезоне привычная кожа получила интересное продолжение - фактуру под крокодила. Она может появиться практически где угодно: на сумке, обуви, ремне, жакете или даже брюках. Если хочется попробовать тренд аккуратно, начинайте с аксессуаров.

А особенно красиво крокодиловая фактура работает на контрасте с мягкими материалами. Например, кожаная юбка или брюки плюс пушистый мохеровый свитер или мягкий трикотаж. Жесткое + нежное - и образ сразу становится интереснее.

Бирюзовый цвет

Бирюзовый совершенно не собирается прощаться с нами после лета. Он спокойно перекочевал в осенний гардероб и теперь поселился на теплых свитерах, кардиганах и других трикотажных вещах. И это прекрасно, потому что зимой мы и так имеем тенденцию превращаться в коллективный бежево-серо-черный организм.

Бирюзовый добавляет тот самый летний задор, который очень хочется сохранить подольше. Носим его с денимом, шоколадным, серым, молочным, бордовым. А если настроение позволяет - можно сделать его главным цветовым акцентом всего образа.

Фиолетовый цвет

Еще один цвет, который некоторое время был незаслуженно забыт, но теперь уверенно возвращается. Причем диапазон огромный: от нежной сирени и лаванды до насыщенного королевского фиолетового. Последний особенно активно появился в коллекциях осени-зимы 2026.

Фиолетовый прекрасно дружит с красным, хаки, коричневым и бордовым. А еще его можно объединить с предыдущим пунктом. Да-да, бирюзовый плюс фиолетовый. Максимально модно и максимально заметно. Для тех дней, когда хочется не просто выйти из дома, а немного украсить собой город.

Брюки со штрипками

Вот уж кто неожиданно вернулся из прошлого, казалось, мы поносили их вдоволь! Дизайнеры активно показывали брюки со штрипками на подиумах, а магазины быстро подхватили идею. Есть облегающие модели, напоминающие леггинсы, брюки-дудочки и даже трикотажные варианты.

Самый актуальный вариант - именно брюки с более собранным силуэтом и штрипкой, которая фиксируется под стопой. Пока погода позволяет, носим их с каблуками и открытой обувью. А когда станет холоднее, достаем укороченные угги и заправляем штрипку внутрь. Ну а что делать - красоту тоже надо показывать, а не прятать в сапоги и ботинки.

Меховые воротники

Мех в этом сезоне вообще чувствует себя прекрасно. Его много в самых разных вариантах, но особенно интересны куртки, пальто и парки с объемными меховыми воротниками - такой легкий привет из ретро.

На подиумах большие, обрамляющие лицо воротники стали одним из заметных приемов холодного сезона. И я очень люблю этот тренд за способность буквально за одну секунду сделать вещь более эффектной. Даже простая куртка сразу выглядит богаче и наряднее.

Если полноценная меховая вещь кажется слишком смелой, можно начать со съемного воротника. Надели на пальто - получили новый образ. Сняли - снова базовое пальто. Мода, которая еще и умеет экономить, - это мы любим.

Брюки карго

Казалось, мы уже все сказали про карго. Но нет, они решили вернуться еще раз.

На этот раз особенно актуальны модели цвета хаки, с привычными объемными карманами. Они отлично вписываются в повседневный гардероб и прекрасно сочетаются с простыми футболками, свитерами, куртками и жакетами.

А дальше используем любимый стилистический прием - контраст. Карго плюс каблуки. Грубые брюки и женственная обувь делают образ гораздо интереснее, чем попытка собрать все в одном спортивном настроении.

Камербанд

А вот этот тренд мне особенно нравится за его историю.

Камербанд - широкий пояс, который традиционно используется в мужском вечернем костюме со смокингом. И, как это часто бывает в моде, женщины снова добрались до мужского гардероба и решили: «А почему бы и нет?» И действительно, почему бы и нет.

Камербанд - небольшая деталь, которая здорово усиливает образ. Можно выбрать классический черный вариант или цветной, носить поверх брюк, джинсов, юбки или платья. Играем на контрасте фактур и цветов. А если специального камербанда в шкафу не обнаружилось, не расстраиваемся. Многие модницы используют вместо него шелковый платок, завязанный широким поясом. Получается не менее интересно и даже немного более расслабленно.

Вещи с подплечниками

Плечи этой осенью явно решили взять ответственность за все происходящее. Подплечники появились не только в жакетах. Более выраженные плечи теперь можно встретить у зипок, лонгсливов, футболок и трикотажа.

Получается очень интересный силуэт: плечи становятся шире, а талия визуально кажется еще уже. Если вы любите женственный силуэт, не пугайтесь объема сверху. Наоборот, попробуйте подчеркнуть контраст: объемный верх плюс более собранный низ. Получается современно и довольно драматично.

Лонгсливы с контрастными рукавами

Тот самый лонгслив, который мы любим за удобство, теперь еще и решил задавать настроение. Речь о моделях с контрастными рукавами реглан - их еще называют бейсбольными. Например, светлая основа и темные рукава или, наоборот, яркое сочетание цветов.

Такой лонг можно носить с джинсами, брюками карго, юбками, поверх футболки или под жакет. Вещь вроде бы простая, но за счет контрастных рукавов образ сразу становится более спортивным и характерным.

Животный принт

Леопард, зебра, змея, «бэмби» - животный мир этой осенью явно получил приглашение в наш гардероб. Причем принт может быть очень заметным - пальто, юбка, брюки - а может жить в аксессуарах: сумке, обуви, ремне или шарфе.

Животный принт всегда привлекает внимание и моментально задает настроение. Поэтому если хочется добавить характер самому спокойному образу, иногда достаточно одной такой детали. Главное - не пытаться собрать весь зоопарк в одном комплекте. Леопард уже достаточно самостоятельная личность, ему компания не обязательна.

В общем, осень обещает быть совсем не скучной. И это прекрасно.

Можно выбрать бирюзовый свитер, примерить фиолетовый, достать старые карго, добавить меховой воротник или наконец-то понять, зачем вам когда-то понадобились брюки со штрипками.

Но помним главное: тренд - это предложение, а не домашнее задание. Берем то, что нравится, смешиваем с тем, что уже есть в шкафу, и не забываем про себя. Потому что самая модная вещь осени - все-таки женщина, которая надевает одежду и чувствует себя в ней классно.

А если в сентябре вы вдруг обнаружите, что вам срочно нужны крокодиловые брюки, фиолетовый свитер и камербанд, - спокойно. Это не кризис. Это просто осень началась.