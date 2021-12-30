Тепло, красиво и модно. Уютные зимние образы для женщин

Зимой тоже хочется одеваться красиво. Но при этом нам должно быть тепло и удобно. Давайте посмотрим несколько идей уютных, но в то же время нарядных комплектов - будем выглядеть стильно в любую погоду!

1. Трикотажный костюм

Что может быть комфортнее и теплее хорошего трикотажного костюма зимой!? Костюм – готовый комплект. Нет желания думать над образом - надел и уже красиво. А если хочется что-то посложнее, то костюм легко разделить и составить интересные образы с каждым предметом по отдельности. Присмотритесь к костюмам в светлых оттенках: они выглядят невероятно притягательно и выделят вас из толпы. И не бойтесь сочетать светлый костюм с другими светлыми деталями образа. Даже если они с разными оттенками, все равно легко сочетаются между собой и смотрятся порой более органично, чем идентичные цвета.

Фото: wildberries.ru.

2. Трикотажное платье

Платье – это отличный вариант, чтобы выглядеть женственно и не замерзнуть. Если в составе ткани будет немного шерсти, то тепло вам гарантировано. Платье в 2022 году может быть как оверсайз силуэта, так и приталенное. Кому как больше нравится. Чтобы платье приобрело нарядный вид, просто добавьте украшений: серьги или цепочки. А если желаете подчеркнуть талию, ремень с необычной пряжкой.

Фото: wildberries.ru.

3. Кожаная юбка

Юбки из экокожи в 2022 году не сдают своих позиций, и их смело можно назвать базовыми для многих гардеробных историй. Если вы такую носите на работу, то и для праздников она тоже отлично подойдет. Кожаная юбка легка в уходе, удобна, практична и смотрится великолепно. С ней очень легко создать интересные образы, играя фактурами: кожа и шерсть, кожа и шелк. Юбка из кожи в длине миди может быть прямого или А-силуэта с легким клешением. Также актуальна юбка на запАх. Ну а кожаные юбки с необычным разрезом – это супер трендово и очень сексуально.

Фото: wildberries.ru, lamoda.ru

4. Кожаные брюки

Если вы еще не обзавелись кожаными брюками, то зря! Кожаные брюки – долгосрочное вложение, пригождаются каждую осень и зиму. Только не путайте их, пожалуйста, с кожаными легинсами. Брюки имеют среднюю посадку, они прямого или немного расклешенного силуэта. Да, забыла!))) Обращаем внимание не только на черный цвет. Благородно будут смотреться брюки в винном, оливковом цветах. В таких брюках и на прогулку сходить, и на вечеринку заглянуть.

Фото: lamoda.ru

5. Яркий свитер

Яркий свитер отлично дополнит простые джинсы и задаст настроение всему образу. Выбирайте чистые насыщенные цвета: синий, зеленый, лиловый (цвет будущего года). Если экстренно нагрянули гости, то такой свитер вас спасет и украсит на раз-два. Желаете более утонченный образ - подберите к свитеру легкую юбку из сатина.

Фото: wildberries.ru, lamoda.ru

6. Широкие джинсы

Широкие джинсы – это прототип брюк-палаццо только в более расслабленном варианте. В них тепло и красиво. Для похода в гости носим с нарядным топом или блузкой, для прогулок по городу с заходом в кафе- с теплым свитером. Свитер выбирайте не слишком объемный, так как объем заберут на себя джинсы. Подзаправьте его в районе талии, чтобы подчеркнуть ее и удлинить ноги. Если вы купили такие джинсы и они слишком длинные для вас - просто обрежьте их или подверните наверх.

Фото: lamoda.ru

7. Клетчатая рубашка

Рубашка свободного кроя подойдет практически любому гардеробу. Черно-белый или другой любимый оттенок – решать только вам. Носите с брюками, джинсами или джинсовыми юбками. С рубашкой легко составить многослойные комплекты в сочетании с футболкой или водолазкой. А если в вашем гардеробе есть джинсы-скинни, то клетчатая рубашка составит им хорошую компанию: паховая зона прикрыта - интересный образ готов.

Фото: wildberries.ru.

В этих нарядах мы можем быть разными, чувствуя себя комфортно. Одну и ту же вещь можем надеть и днем, и вечером, и выглядеть великолепно при любых обстоятельствах!