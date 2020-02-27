Стиль минимализм в женской одежде 2020

В последнее время в обществе активно обсуждается понятие slow fashion (медленная мода). Медленная мода – это целое движение. Что оно означает? Во-первых – это разумное потребление: отказываетесь от трендов, покупаете меньше и реже. Во-вторых – экологичность: покупаете качественные вещи, которые прослужат не один сезон, правильно утилизируете ненужные, например, сдаете на переработку. А все это отражает такой стиль в одежде, как минимализм. И у него уже есть огромное количество последователей.

Стиль минимализм притягивает внимание, завораживает своей простотой и элегантностью. Это самый популярный стиль современности, причем не только в моде, но и в дизайне интерьера, прическах, макияже.

Немного истории…

Первые предпосылки этого стиля были замечены в 20-х годах XX века, когда после Первой Мировой войны дамам пришлось отказаться от пышных платьев и корсетов в пользу более прямых моделей. Принято считать, что именно Коко Шанель вывела минимализм на мировой подиум, используя практичные и недорогие материалы в своих лаконичных изделиях.

Расцвет этого стиля пришелся на 90-е годы, благодаря дизайнеру Хельмуту Лангу. Его главный девиз: «Меньше, да лучше». Вещи были простой геометрической формы в черных, белых, серых и бежевых цветах. Именно Ланг ввел в моду брючный костюм в сочетании с простой белой майкой.

Экономические кризисы 2000-х годов только «укрепили» стиль минимализма. Сегодня он набрал обороты и считается одним из ведущих стилей в моде. В качестве главного вектора и ДНК марки минимализм избрали многие дизайнеры и модные дома, такие как: Jil Sander, The Row, Acne, Toteme, COS, 12storeez.

Основные принципы минимализма:

• Натуральные ткани

Стиль минимализм подразумевает использование натуральных тканей, таких как: шелк, хлопок, шерсть, лен, кашемир, кожа, замша. В наших погодных условиях эти ткани незаменимы: они и дышат, и греют одновременно. Благодаря качеству ткани, изделие априори выглядит дорого и благородно, а также практично, так как прослужит не один год.

• Лаконичный простой крой, прямые линии или мягкие свободные

Стиль минимализм – это прямые линии, четкий крой. Такие вещи будут актуальны не один сезон: прямые свитеры и джемперы, классические рубашки свободного кроя, слегка расклешённые юбки и брюки, прямые платья без лишних элементов, костюмы. Получается хорошая база.

• Все оттенки белого, черного, серого, бежевого. Спокойные и приглушенные тона. Монохромная или двухцветная гамма

Отличительной чертой минимализма является цвет. Здесь вы не найдёте кричащих, неоновых цветов. Образы строятся на сочетании ахроматов (черный, белый, серый), нейтральных (все оттенки бежевого, коричневого), также используются другие цвета, но спокойных и приглушенных тонов. Образы, составленные в монохромном сочетании (несколько оттенков одного цвета), всегда выглядят благородно. Здесь можно поэкспериментировать с фактурами, например: кожа и шерсть или шелк и твид - такие сочетание всегда выглядят интересно.

• Минимум деталей, отсутствие излишнего декора

Минимализм, в принципе, за отсутствие всего лишнего, так как обилие деталей и декора усложняет и утяжеляет общий вид, а минимализм не про это. В изделиях по минимуму используются пуговицы, молнии, оторочки. Ну а про оборки, стразы, вышивку и аппликации и говорить не будем.

• Отсутствие видимых лейблов

Глядя на вещи в стиле минимализм, вы не поймете, что это за бренд и сколько стоит. Стиль не выделяется кричащими лого. Он за то, чтобы отличаться кроем и цветом.

• Лаконичные аксессуары

Стиль минимализм подразумевает лаконичность не только в одежде, но и в аксессуарах. Аксессуары, как мы знаем, это финишная точка в образе. Поэтому используем обувь и сумки также в стиле минимализма, то есть из качественных материалов, с четкими линиями, спокойных оттенков, без лишнего декора. Их можно подобрать как в тон общего образа, так и на контрасте с ним. Не забываем и про украшения, так как сейчас без них не обходится ни один модный образ. Используем серьги, браслеты, кольца, цепочки. Желательно, чтобы они были в одном цвете (золото с золотом, серебро с серебром), так образ стилистически выглядит чище.

• Естественный макияж и простая прическа

Макияж без макияжа и аккуратная прическа – это неотъемлемое дополнение стиля минимализм. Хорошо вписываются в образ гладкий узел, хвост, свободные объемные стрижки.

Вдохновиться можно скандинавскими модницами: их стиль построен на эстетике минимализма. Основа образа этих красавиц – удобная, лаконичная, базовая одежда простого кроя, дополненная интересными аксессуарами.

Линда Тол

Перниле Тейсбак

Минимализм навряд ли когда-нибудь выйдет из моды. Так как внешняя простота и понятность, демократичность при достойном качестве, функциональность, а также постоянный диалог с природой и внимание к экологии волнуют многих. Образ в таком стиле однозначно выглядит элегантно, благородно, утонченно.

С одной стороны, кажется, что все просто. Покупай минимум простых вещей, и будет тебе стиль минимализм. Но, с другой стороны, требуется тщательное продумывание всех деталей, чтобы гардероб полноценно работал и считывался индивидуальный стиль. Чтобы каждый образ не воспринимался как еще один похожий на предыдущий, а был одновременно и уникальным, и простым в восприятии. Этот стиль нельзя просто взять и захотеть. К нему нужно прийти осознанно и обдуманно, вжиться в него. Тогда вы будете выглядеть не «простенько», а органично и целостно. Кто тут у нас за минимализм?