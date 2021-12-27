Новогодние аксессуары. Чем обыграть новогодний образ

Дорогие девочки, всем привет. До Нового года остается все меньше и меньше времени, а суеты становится все больше и больше... Если вдруг случилось так, что платье для встречи самого долгожданного праздника в году вы не купили по тем или иным причинам, не стоит расстраивается. Достаем свое самое любимое и обыгрываем его новыми аксессуарами. И помним: ни один образ не выглядит законченным, целостным и стильным без аксессуаров.

Яркая обувь

Яркая обувь – интересная деталь в образе. Если на вас черное платье или костюм, то туфли в ярком цвете станут акцентом в комплекте и сместят фокус. По желанию к такой обуви можно добавить яркую сумочку в похожем цвете.

Фото: zara.com, lamoda.ru

Для любительниц игры в цвет есть два варианта. Первый – подобрать обувь в цвет наряда, тем самым создать монохромный образ и вертикаль цвета, которая будет стройнить. Второй - подобрать обувь в контрастном цвете к наряду, например, к красному платью добавить зеленые лодочки. Яркий ВАУ-эффект вам обеспечен!!!

Фото: zara.com

Серьги-люстры

Серьги-люстры настолько самодостаточны, что самое простое платье автоматически переведут в разряд нарядного. Если вы не любите на себе обилие украшений, то такие серьги – отличный вариант. Всего одна деталь, зато какая! Яркая! Сияющая! Приковывающая внимание!

Фото: lamoda.ru, lichi.com

А еще серьги-люстры замечательно подчеркивают шею, делая ее визуально длиннее. Туда, где серьги заканчиваются, будет направлено внимание окружающих, поэтому длину серег выбирайте на свое усмотрение. Хотите подчеркнуть изящность ключиц - берите максимально длинные.

Фото: lichi.com, stradivarius.com

Перья

Для тех, кто любит богемные образы, в этом сезоне много перьев. Они на сумках, в оторочке рукавов и непосредственно в боа. Добавьте к платью пушистое боа, и вы - королева вечеринки)))

Интересно выглядят кардиганы с перьями на рукавах: в меру нарядно, а после праздников хорошо впишутся в повседневный гардероб с джинсами и брюками.

Фото: shop.mango.com, 2moodstore.com

Фото: 12storeez.com

Перчатки

По результатам социологического опроса выяснилось, что мужчины считают перчатки самой сексуальной деталью в женском гардеробе. Я с ними соглашусь.

Вплоть до начала XX века девушка без перчаток на улицу не могла выйти. А сейчас мы носим перчатки только когда холодно. Эстетика такого маленького предмета гардероба, к сожалению, забыта. Но мы можем исправить ситуацию и надеть к платью-бюстье длинные прозрачные перчатки. Вы сразу же почувствуете себя голливудской дивой.

Фото: lamoda.ru

Фото: wildberries.ru

Корсет

Корсет – сексуальный аксессуар. Ему под силу добавить огонька в образ и любое базовое платье или рубашку (футболу, топ) превратить в стильный комплект. Просто наденьте корсет поверх основного наряда. Он подчеркнет талию, придаст аппетитные очертания фигуре.

Фото: maruques.ru, wildberries.ru

Камни и стразы

Если и сиять, то уж точно в Новогоднюю ночь. Хотя, конечно, везде нужна мера. Просто в эти праздники мы себе можем позволить быть чуточку наряднее. И в ход идут камни и стразы. Да, они популярны как никогда. Это и…

Крупные ожерелья из камней. Идеально будут сочетаться не только с платьем, но и с простой белой футболкой.

Фото: stradivarius.com, 2moodstore.com, maruques.ru

Сумка из страз. Боитесь перебора – такая сумка ваш вариант: маленькая, блестящая, то, что надо.

Хотите подчеркнуть талию и создать более женственный силуэт? Тогда берем ремень со стразами. На черном платье такой аксессуар выглядит очень нарядно.

Фото: wildberries.ru, incity.ru, stradivarius.com

Украшение для волос

При выборе образа не забываем про волосы. И Новый год - тот самый повод поиграть в образе с украшениями для волос. Ободки со стразами, бант, кокошник, хайратник. Все зависит от общей стилизации и настроения образа.

Фото: wildberries.ru, instagram.com/11.dayp

Хотите более «девчачий» образ - берите атласный бант. Чувствуете в себе бунтарское настроение и желаете быть не как все - кокошник. Точно удивите окружающих. Ну а если у вас тематическая вечеринка в духе 20-х годов, то хайратник - идеальный вариант. Хайратник – это такая шапочка из страз.

Фото: lamoda.ru, 2moodstore.com, zara.com

Когда, если не в Новый год, сиять, удивлять? В этот сказочный день можно позволить себе быть чуточку сумасброднее! Попробовать что-то абсолютно новое, необычное. Давайте будем с удовольствием готовиться к празднику! Нужно успевать радоваться каждому моменту этой предновогодней суеты!