Модные образы из трикотажа 2020

Расскажем, как выбрать трикотажное изделие, на что обратить внимание при покупке и какой вид шерсти более практичный. А также узнаете, что делает образы с трикотажными вещами очень эффектными, привлекательными и такими уютными.

С наступлением внезапных холодов многие хотят надеть на себя все теплые вещи сразу и забыть про моду и стиль минимум до апреля. Но мы с вами не про это. Мы за тепло и стиль в «одном флаконе» даже зимой. И помогают нам в составлении таких образов вещи из трикотажа, а это свитеры, кардиганы, водолазки, платья. Когда, если не зимой, достать все эти вещи с верхних полок. Но трикотаж трикотажу рознь. Вроде бы, казалось, простая базовая вещь актуальна на все времена, но есть свои нюансы. Давайте разбираться.

На что следует обратить внимание при выборе трикотажных изделий

1. Состав изделия. Если хотите, чтобы изделие было теплым, в составе должно быть шерсти как минимум 50%. А для того, чтобы изделие не теряло свою форму и хорошо стиралось, остальные 50% должны состоять из хлопка, эластана, акрила, вискозы (но вискоза будет холодить), шелка.

2. Внутренние швы. Смотрим, чтобы соединительные (боковые) швы были без торчащих ниток, так как со временем они могут разойтись. Плечевой шов должен быть жестким, так он не потеряет своей формы.

3. Вид шерсти. Шерсть бывает разных видов в зависимости от породы коз, овец, кроликов, лам. Шерсть обычных овец - самая распространенная и дешевая, она хорошо греет и достаточно прочная, но она колется. Шерсть мериноса – эта шерсть отличается тонкой, гладкой и приятной на ощупь поверхностью, она прочная и не деформируется. Ангора и мохер очень пушистые, объемные виды шерсти, мягкие, приятные и нежные на ощупь, отличаются густотой и легким блеском. Ангора и мохер прочны, комфортны в носке, не склонны к усадке, теплые. Альпака – дорогой и благородный вид шерсти. Она очень теплая, довольно толстая, но в тоже время невероятно легкая, не скатывается и не деформируется. Альпаку никогда не красят, у нее 22 природных оттенка. И самый дорогой вид шерсти – кашемир и викунья. Кашемир – очень легкая и при этом очень прочная шерстяная пряжа. Она нежная и весьма деликатная, но не отличается высокой износостойкостью. Выглядит очень элегантно, не мнется. Викунья – это самый редкий вид шерсти, ее собирают вручную и очень мало. Она очень тонкая, нежная, мягкая на ощупь, теплая.

Что купить?

Водолазка

Водолазка – это вещь номер один в прохладное время года в гардеробе абсолютно любой женщины: мамы в декрете, бизнес-леди, офисных работников и т.д. С ней можно составить огромное количество образов, и в каждом она будет выглядеть по-разному: где-то станет главной деталью в образе, где-то расставит акценты, где-то дополнит и сделает образ целостным.

Какая же она, идеальная водолазка? Она сделана из плотного трикотажа, хлопка, шерсти, кашемира. Водолазки могут быть гладкие, а могут - в рубчик, «лапшу». У водолазки есть отличное преимущество, за что я ее очень люблю, — это ее воротник: шея закрыта, тепло, не продувает, хорошая замена шарфу. У меня в гардеробе несколько водолазок: обтягивающие для многослойных образов, они как нижний слой под рубашки, платья, пиджаки, также есть более свободные, как самостоятельная вещь с джинсами, брюками и юбками.

Свитер

Свитер – эта та вещь, которая есть абсолютно у всех. Зимой на Урале без него не обойтись. А если вы в поисках нового, то выбирайте свитер свободного силуэта, без излишнего декора (страз, бусин, нашивок), но зато можно смело брать модель крупной вязки или с необычным фасоном рукава, к примеру, рукава-фонарики смотрятся интересно. Только стоит помнить, что такая модель рукава не подойдет девушкам с широкими плечами, так как добавит объема и зрительно увеличит их. Сейчас популярны свитеры с высоким воротом, как у водолазки, но не стоит путать такой ворот с воротником-хомут. От последнего лучше отказаться, так как зачастую самостоятельно мы не можем такой воротник выложить красиво, и он смотрится небрежно. Те, кто любит модные фишки, может поэкспериментировать с двумя свитерами одного цвета: первый надеваем как обычно, а второй вяжем как шарф, получается необычный образ.

Кардиган

Можно смело заявлять, что кардиганы вернулись. Но у многих он вызывает ассоциацию с нарядом бабули. Поэтому здесь стоит задача не уйти в «образ этой самой бабули». Как это сделать? Выбираем яркие цвета, интересные принты (клетка, гусиная лапка). Если же нравится черная, белая, серая и бежево-коричневая гамма, можно увести весь образ в монохром и подобрать остальные детали в оттенках кардигана, так образ станет благородным. Либо добавляем к кардигану трендовые вещи: кожаные брюки, ассиметричную юбку- плиссе, джинсы-бананы. Выбирайте модели из ткани средней плотности, они подойдут практически всем.

Кардиганы крупной вязки визуально добавляют объема, девушкам с большой грудью и широкими плечами такой свитер не рекомендуется. Также стоит обратить внимание на пуговицы кардигана, они могут быть контрастными, интересными (модны пуговицы под черепаху) и привлекать к себе дополнительное внимание, стать акцентом. А могут быть в тон кардигана, или совсем отсутствовать. Если вы собираетесь носить кардиган поверх платьев, рубашек или как верхнюю одежду, стоит выбирать кардиган свободного, oversize силуэта. Тонкий, прилегающего силуэта кардиган тоже допускается, но носим его как самостоятельный джемпер и заправляем в юбку, брюки, джинсы.

Жилет

Мода на жилетки вернулась к нам со всей модой на эпоху 70-х годов, тогда они были неотъемлемым атрибутом гардероба. Многие дизайнеры показали свои интерпретации вязаных жилетов: от коротких до удлиненных, от гладкой вязки до объемной, различных расцветок, с принтами и без. Сочетаем в стиле casual с джинсами и рубашкой, в романтическом – с легким платьем или юбкой, где жилетку можно подпоясать ремнем, придав силуэту более женственный вид. Можно надеть жилетку на голое тело в паре с широкими брюками, тем сам добавить нотку сексуальности и загадочности в образ. А можно поиграть и увести образ целиков в 70-е: блузка с бантом, брюки-клеш и жилетка, получится интересный ретро образ.

Платье

Трикотажное платье - хорошая альтернатива или дополнение к легкому платью в холода. На что стоит обратить внимание – это силуэт и длина платья. Выбирайте полуприлегающий или свободный силуэт в длине миди или практически макси. Мода на облегающие и короткие платья из «лапши» прошла. Стоит присмотреться к плотному трикотажу, держащему форму. В таком платье вы будете чувствовать себя комфортно и легко. Для создания ультрамодного образа к трикотажному платью добавьте модные казаки. С таким платьем отлично сочетаются сапоги-трубы, ботильоны на широком и устойчивом каблуке, образ получается элегантным и сдержанным. Для дерзкого образа стоит добавить грубые ботинки или теплые кроссовки с носками. Самые смелые могут надеть в пару легинсы и короткие меховые тапки.

Юбка

Трикотажная юбка – это отличная вещь для тех, кто даже зимой не готов расстаться с юбками. И красиво, и тепло. Стоит присмотреться к юбкам более свободного силуэта и к длине миди. Длина миди спрячет ноги и не даст им замерзнуть. Интересно выглядят трикотажные юбки на запАх, с ними можно составлять интересные образы: надевать их не только с колготками, но и с легинсами. А тренд юбка+брюки до сих пор с нами, поэтому смело надеваем такую юбку, к примеру, с кожаными брюками. Также для создания интересного и необычного образа мы можем надеть юбку на запАх поверх трикотажного платья, создав тем самым дополнительные вертикали, что сделает визуально нас стройнее и выше.

Костюм с юбкой

Отличный комплект на зиму для тех, кто любит женственность. Он невероятно удобный, а самое главное, теплый, красивый и практичный, так как каждый элемент можно носить по отдельности, создавая при этом огромное количество образов. В моду активно входят комплекты «тройка» (свитер, кардиган и юбка). Выглядят такие комплекты благородно и дорого. Для тех, кто ищет простые решения, – отличный вариант. Есть готовый костюм, остается доработать его аксессуарами и обувью. Хочется более хулиганского – надеваем несколько цепочек, более женственного – жемчуг. Настроение задаете вы сами. Идеальный вариант.

Костюм с брюками

Завершает наш топ-вещей из трикотажа, конечно же, трикотажный костюм с брюками. Однозначно – очень удобно. В особенности оценят мамы с детьми, так как на прогулку лучшего варианта не найти. Для вечерних прогулок с друзьями, катания на коньках, утренних походов в кафе – тоже подойдет. И для тех, кто часто летает, такой костюм просто необходим. В общем, для всех неформальных случаев костюм идеален. Выберите цвет по душе (и по-своему цветотипу), ткань по тактильным (приятным) ощущениям, и вы не захотите с ним расставаться.

У вещей из трикотажа множество плюсов. Это зимняя база: здесь и водолазки, и платья, и юбки, и брюки. Имея такой ассортимент, вещи легко сочетаются между собой как минимум по фактуре, что упрощает компоновку, а это ли не замечательно. Ну и, конечно, самый главный фактор – в трикотаже тепло. А какое разнообразие таких изделий в магазине, «глаза разбегаются», выбрать есть из чего. Дорогие девочки, я за то, чтобы зимой мы ходили красивыми, но в тепле. И сейчас это вполне реально. Бегом в магазин за трикотажными вещами!