11 модных трендов 2021 за копейки! Покупаем на распродаже AliExpress 11.11

Сегодня, накануне ежегодной глобальной распродажи на Алиэкспресс, которая пройдет 11 ноября 2020 года, пройдемся по трендовым аналогам вещей из масс-маркета на этом сайте.

Действительно, 11 ноября можно значительно сэкономить. Но экономия получается не за счет скидки на товар, порой он даже дороже стоит, а за счет купонов и промокодов, которые предоставляет сама площадка Алиэкспресс.

В каком случае я бы рекомендовала воспользоваться помощью Али? Допустим, вы хотите попробовать какой-то тренд, но не знаете - подойдет ли он вам, будете ли носить? И чтобы не переплачивать, можно купить аналог на сайте. Или, допустим, вещь вам очень приглянулось, но разлетелась в магазине вмиг, тогда стоит поискать её на Али, возможно, найдете что-то стоящее.

Сейчас на сайте появляется все больше фабричных магазинов с хорошим качеством. При выборе вещей тщательно изучайте размерную линейку, опирайтесь на отзывы, а иногда стоит пообщаться с продавцом напрямую и попросить у него фотографии товара.

Рубашка с бахромой и рубашки в клетку

Рубашка - важный элемент гардероба этой осенью. Её можем встретить в разных вариациях: от кожи до хлопка. Но в особенности популярны рубашки в клетку, как правило они из плотных материалов, и для зимы это отличный вариант.

Если к такой рубашке добавим бахрому, получим супертрендовую вещь. Носим как с джинсами, джоггерами, так и вторым слоем поверх футболки, водолазки. Можно поэкспериментировать и надеть такую рубашку на контрасте с легким платьем и грубыми сапогами. Важно выбирать рубашку чуть больше своего размера, чтобы она была свободной.

И ещё одна рубашка "точь в точь":

Ещё варианты курток-рубашек с Алиэкспресс:

И ещё пара курток-рубашек. Та, что в цвете хаки, в Zara стоит около 4000 руб.:

Пуховик из эко-кожи

Каких только вещей из эко-кожи сейчас не делают! В этом сезоне очередь дошла и до пуховиков. И выглядят они очень даже достойно. А самое главное - удобны в уходе. Такой пуховик легко может стать основой зимнего casual-образа, он легко компонуется с джинсами, свободными брюками, да и с юбками сочетается. Еще плюс таких пуховиков - они нейтральных цветов (бежевый, коричневый, черный), поэтому будет легко составить цветовую палитру образа.

Еще варианты с Aliexpress:

Нарукавники

Люблю Zara за то, что они быстро подхватывают самые горячие тренды, которые предлагают именитые дизайнеры. Так было и с этими нарукавниками. В январе 2020 года дизайнер Peter Do (Питер До) представил такие в своем лук-буке и - вуаля! В августе мы имеем похожие, но в разы дешевле. Да и Али не отстает и тоже представили свои.

Нарукавники достаточно неординарная деталь, и подойдет смелым и готовым экспериментировать. Вписываем его в повседневный комплект (джинсы+топ), тем самым добавляем образу «изюма». Хорошо сочетаются с легкими платьями. Для завершения образа можно добавить цепочку поверх ворота нарукавников.

Как и с чем носить нарукавники?

фото: instagram.com/venswifestyle, instagram.com/svetlogradskaya, whowhatwear.com

Стёганая куртка-пальто

Стеганые вещи – это тренд уже который сезон. Если вам надоели простые пуховики, стоит обратить свое внимание на стеганые. Выглядят они интересно. Вариаций стежки -масса, от простой квадратной до ажурной. Выбирайте на свой вкус.

Длинные стёганые пальто "точь в точь":

Ещё варианты с Али:

И ещё парочка красивых вариантов с AliExpress:

Платье или блузка с воротничком

Такая небольшая деталь, как воротник, задает настроение всему образу. Он становится романтичным, по-детски кукольным. Образ хочется доиграть такими же деталями: милыми украшениями, миниатюрной сумочкой, туфлями Мэри-Джейн на небольшом каблуке. Или, наоборот, добавить контраста и грубости в виде косухи и ботинок. Можно купить отдельно воротничок и носить его как с платьями, так и поверх свитеров, кардиганов.:



Еще варианты с Али:

Блузки с воротником на AliExpress:

Джинсы с отворотами

Тот самый случай, когда джинсы появились на сайте Zara и тут же закончились. Итак, кто не успел - может приобрести на Али! Популярность этих джинсов заключается в их больших отворотах.

Но стоит учитывать, что контрастность двух денимов «украдет» несколько сантиметров роста. Носим такие джинсы с объемными свитерами, жилетками и грубыми ботинками или утепленными кроссовками. Для тех, кто предпочитает более женственный вариант, добавляем ботильоны на каблуке и белую рубашку или жакет.

Как носим?

фото: telegraph.co.uk, wwd.com, elle.com

Кожаное платье с драпировкой

Еще одна супермодная вещь, где сошлись два тренда: кожа и драпировка. Такое платье подойдет как для особого случая - свидание или поход в ресторан, так и для повседневной носки. Например, для работы в офисе, где нет строгого дресс-кода. У кого есть животик, присмотритесь к этой модели платья, драпировки искусно справляются с коррекцией. Также платье выполнено в хорошей длине миди.

Варианты кожаных платьев с Али:

Трикотаж

Чтобы чувствовать себя комфортно в холодное время года, нужны вещи из трикотажа: они приятны к телу и в них тепло. И да, трикотаж или вязаные вещи – это тренд, причем не только этой зимой, но и следующим летом. Из трикотажа будет ВСЕ, начиная с платья и заканчивая короткими шортами. Поэтому покупаем уже сейчас.

Присмотритесь к вязаным двойкам (кардиган и топ), вы сможете носить их как единый комплект, так и по отдельности. Топ можно надеть поверх рубашек и блузок.

Ещё модные варианты трикотажа с Али:

Не забывайте про трикотажные жилеты:

Панама

Панама - это мой случай. Ни для кого не секрет, что панама в тренде не первый сезон. Сначала этот тренд я не принимала, не мое это. Потом задумалась… И вот я созрела на теплую меховую панаму. И да, закажу я ее на Али, зачем переплачивать?

Носим такие панамы с пальто и стёгаными пуховиками. Если панама меховая, можно подружить ее с шубкой-тедди. Считаю: отличная альтернатива шапкам - панама, которая превращает любой образ из простого в интересный и необычный.

Варианты панам с AliExpress:

Они стоят совсем недорого, почему бы не купить несколько?

Резиновые сапоги

За этими сапогами бегали многие, появились они почти у каждой модницы, и я не исключение))) Жаль, быстро закончились в магазине. Но есть на AliExpress. Сапоги прорезиненные, что удобно для дождливой и грязной поры. На ноге смотрятся громоздко, но именно такой эффект и должен быть. Носим с теплыми леггинсами и стегаными куртками.

Как и с чем носить резиновые сапоги?

фото: pinterest.ru, zara.com, refinery29.com

Цепочки

Мы знаем самый простой способ сделать образ интересным – это добавить к нему украшения. Лично я не выйду из дома без колец и цепочек. Мода на украшения меняется с такой скоростью, что можно разориться, приобретая новые каждый сезон. А на Али есть где разгуляться фантазии без удара по кошельку.

Честно признаюсь, бижутерию я заказываю на Али регулярно. Есть у меня цепочка, которую я ношу уже два года, и она в отличном состоянии: покрытие не слезло, фурнитура не сломалась.

Ещё варианты цепочек с Али:

Цепочки - модный тренд, который не сдаёт позиций. Стоит запастись этой бижутерией серьёзно!

Дорогие девочки, я никого не агитирую покупать что-то на AliExpress. Это личный выбор каждого. Мы подготовили этот материал, чтобы вы знали, что есть альтернатив.

И да, иногда можно купить и там качественные и интересные вещи, которых в наших магазинах не найти. Например, корейские бренды со своей интересной философией и кроем. А какие интересные украшения там есть! Главное, немного заморочиться и уделить время поиску.

Тем более, что впереди нас ждут хорошие скидки. Выбирайте!)))