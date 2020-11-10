Форум
Мила Люханова
Мода

11 модных трендов 2021 за копейки! Покупаем на распродаже AliExpress 11.11

Сегодня, накануне ежегодной глобальной распродажи на Алиэкспресс, которая пройдет 11 ноября 2020 года, пройдемся по трендовым аналогам вещей из масс-маркета на этом сайте.

Действительно, 11 ноября можно значительно сэкономить. Но экономия получается не за счет скидки на товар, порой он даже дороже стоит, а за счет купонов и промокодов, которые предоставляет сама площадка Алиэкспресс.

В каком случае я бы рекомендовала воспользоваться помощью Али? Допустим, вы хотите попробовать какой-то тренд, но не знаете - подойдет ли он вам, будете ли носить? И чтобы не переплачивать, можно купить аналог на сайте. Или, допустим, вещь вам очень приглянулось, но разлетелась в магазине вмиг, тогда стоит поискать её на Али, возможно, найдете что-то стоящее.

Сейчас на сайте появляется все больше фабричных магазинов с хорошим качеством. При выборе вещей тщательно изучайте размерную линейку, опирайтесь на отзывы, а иногда стоит пообщаться с продавцом напрямую и попросить у него фотографии товара.

Рубашка с бахромой и рубашки в клетку

Рубашка - важный элемент гардероба этой осенью. Её можем встретить в разных вариациях: от кожи до хлопка. Но в особенности популярны рубашки в клетку, как правило они из плотных материалов, и для зимы это отличный вариант.

Если к такой рубашке добавим бахрому, получим супертрендовую вещь. Носим как с джинсами, джоггерами, так и вторым слоем поверх футболки, водолазки. Можно поэкспериментировать и надеть такую рубашку на контрасте с легким платьем и грубыми сапогами. Важно выбирать рубашку чуть больше своего размера, чтобы она была свободной.

Рубашка на сайте Zara

Рубашка на AliExpress

И ещё одна рубашка "точь в точь":

Рубашка на сайте Zara

Рубашка на AliExpress

Ещё варианты курток-рубашек с Алиэкспресс:

Перейти на сайт AliExpress

Перейти на сайт AliExpress

Перейти на сайт AliExpress

И ещё пара курток-рубашек. Та, что в цвете хаки, в Zara стоит около 4000 руб.:

Перейти на сайт AliExpress

Перейти на сайт AliExpress

Пуховик из эко-кожи

Каких только вещей из эко-кожи сейчас не делают! В этом сезоне очередь дошла и до пуховиков. И выглядят они очень даже достойно. А самое главное - удобны в уходе. Такой пуховик легко может стать основой зимнего casual-образа, он легко компонуется с джинсами, свободными брюками, да и с юбками сочетается. Еще плюс таких пуховиков - они нейтральных цветов (бежевый, коричневый, черный), поэтому будет легко составить цветовую палитру образа.

Пуховик на сайте Stradivarius

Пуховик на AliExpress

Еще варианты с Aliexpress:

Перейти на сайт AliExpress

Перейти на сайт AliExpress

Перейти на сайт AliExpress

Нарукавники

Люблю Zara за то, что они быстро подхватывают самые горячие тренды, которые предлагают именитые дизайнеры. Так было и с этими нарукавниками. В январе 2020 года дизайнер Peter Do (Питер До) представил такие в своем лук-буке и - вуаля! В августе мы имеем похожие, но в разы дешевле. Да и Али не отстает и тоже представили свои.

Нарукавники достаточно неординарная деталь, и подойдет смелым и готовым экспериментировать. Вписываем его в повседневный комплект (джинсы+топ), тем самым добавляем образу «изюма». Хорошо сочетаются с легкими платьями. Для завершения образа можно добавить цепочку поверх ворота нарукавников.

Нарукавники на сайте Zara

Нарукавники на AliExpress

Как и с чем носить нарукавники?

фото: instagram.com/venswifestyle, instagram.com/svetlogradskaya, whowhatwear.com

Стёганая куртка-пальто

Стеганые вещи – это тренд уже который сезон. Если вам надоели простые пуховики, стоит обратить свое внимание на стеганые. Выглядят они интересно. Вариаций стежки -масса, от простой квадратной до ажурной. Выбирайте на свой вкус.

Стёганая куртка на сайте Zara

Стёганая куртка на AliExpress

Длинные стёганые пальто "точь в точь":

Пальто на сайте Zara

Пальто на AliExpress

Ещё варианты с Али:

Перейти на сайт AliExpress

Перейти на сайт AliExpress

Перейти на сайт AliExpress

И ещё парочка красивых вариантов с AliExpress:

Куртка на AliExpress

Куртка на AliExpress

Платье или блузка с воротничком

Такая небольшая деталь, как воротник, задает настроение всему образу. Он становится романтичным, по-детски кукольным. Образ хочется доиграть такими же деталями: милыми украшениями, миниатюрной сумочкой, туфлями Мэри-Джейн на небольшом каблуке. Или, наоборот, добавить контраста и грубости в виде косухи и ботинок. Можно купить отдельно воротничок и носить его как с платьями, так и поверх свитеров, кардиганов.:
 

Платье на сайте Zara

Платье на AliExpress

Еще варианты с Али:

Перейти на сайт AliExpress

Перейти на сайт AliExpress

Перейти на сайт AliExpress

Блузки с воротником на AliExpress:

Блузка на AliExpress

Блузка на AliExpress

Джинсы с отворотами

Тот самый случай, когда джинсы появились на сайте Zara и тут же закончились. Итак, кто не успел - может приобрести на Али! Популярность этих джинсов заключается в их больших отворотах.

Но стоит учитывать, что контрастность двух денимов «украдет» несколько сантиметров роста. Носим такие джинсы с объемными свитерами, жилетками и грубыми ботинками или утепленными кроссовками. Для тех, кто предпочитает более женственный вариант, добавляем ботильоны на каблуке и белую рубашку или жакет.

Джинсы на сайте Zara

Джинсы на AliExpress

Как носим?

фото: telegraph.co.uk, wwd.com, elle.com

фото: telegraph.co.uk, wwd.com, elle.com

Кожаное платье с драпировкой

Еще одна супермодная вещь, где сошлись два тренда: кожа и драпировка. Такое платье подойдет как для особого случая - свидание или поход в ресторан, так и для повседневной носки. Например, для работы в офисе, где нет строгого дресс-кода. У кого есть животик, присмотритесь к этой модели платья, драпировки искусно справляются с коррекцией. Также платье выполнено в хорошей длине миди.

Платье на сайте Zara

Платье на AliExpress

Варианты кожаных платьев с Али:

Перейти на сайт AliExpress

Перейти на сайт AliExpress

Перейти на сайт AliExpress

Трикотаж

Чтобы чувствовать себя комфортно в холодное время года, нужны вещи из трикотажа: они приятны к телу и в них тепло. И да, трикотаж или вязаные вещи – это тренд, причем не только этой зимой, но и следующим летом. Из трикотажа будет ВСЕ, начиная с платья и заканчивая короткими шортами. Поэтому покупаем уже сейчас.

Кардиган на сайте Zara

Кардиган на AliExpress

Присмотритесь к вязаным двойкам (кардиган и топ), вы сможете носить их как единый комплект, так и по отдельности. Топ можно надеть поверх рубашек и блузок.

Кардиган на сайте Zara

Кардиган на AliExpress

Ещё модные варианты трикотажа с Али:

Перейти на сайт AliExpress

Перейти на сайт AliExpress

Перейти на сайт AliExpress

Не забывайте про трикотажные жилеты:

Перейти на AliExpress

Перейти на AliExpress

Панама

Панама - это мой случай. Ни для кого не секрет, что панама в тренде не первый сезон. Сначала этот тренд я не принимала, не мое это. Потом задумалась… И вот я созрела на теплую меховую панаму. И да, закажу я ее на Али, зачем переплачивать?

Носим такие панамы с пальто и стёгаными пуховиками. Если панама меховая, можно подружить ее с шубкой-тедди. Считаю: отличная альтернатива шапкам - панама, которая превращает любой образ из простого в интересный и необычный.

Панама на сайте Zara

Панама на AliExpress

Варианты панам с AliExpress:

Перейти на сайт AliExpress

Перейти на сайт AliExpress

Перейти на сайт AliExpress

Они стоят совсем недорого, почему бы не купить несколько?

Перейти на AliExpress

Перейти на AliExpress

Резиновые сапоги

За этими сапогами бегали многие, появились они почти у каждой модницы, и я не исключение))) Жаль, быстро закончились в магазине. Но есть на AliExpress. Сапоги прорезиненные, что удобно для дождливой и грязной поры. На ноге смотрятся громоздко, но именно такой эффект и должен быть. Носим с теплыми леггинсами и стегаными куртками.

Сапоги на сайте Zara

Сапоги на AliExpress

Как и с чем носить резиновые сапоги?

фото: pinterest.ru, zara.com, refinery29.com

Цепочки

Мы знаем самый простой способ сделать образ интересным – это добавить к нему украшения. Лично я не выйду из дома без колец и цепочек. Мода на украшения меняется с такой скоростью, что можно разориться, приобретая новые каждый сезон. А на Али есть где разгуляться фантазии без удара по кошельку.

Честно признаюсь, бижутерию я заказываю на Али регулярно. Есть у меня цепочка, которую я ношу уже два года, и она в отличном состоянии: покрытие не слезло, фурнитура не сломалась.

Цепочка на сайте Zara

Цепочки на AliExpress

Ещё варианты цепочек с Али:

Перейти на сайт AliExpress

Перейти на сайт AliExpress

Перейти на сайт AliExpress

Цепочки - модный тренд, который не сдаёт позиций. Стоит запастись этой бижутерией серьёзно!

Перейти на AliExpress

Перейти на AliExpress

 

Дорогие девочки, я никого не агитирую покупать что-то на AliExpress. Это личный выбор каждого. Мы подготовили этот материал, чтобы вы знали, что есть альтернатив.

И да, иногда можно купить и там качественные и интересные вещи, которых в наших магазинах не найти. Например, корейские бренды со своей интересной философией и кроем. А какие интересные украшения там есть! Главное, немного заморочиться и уделить время поиску.

Тем более, что впереди нас ждут хорошие скидки. Выбирайте!)))

