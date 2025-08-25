Тренды осени 2025

Дорогие девочки, всем привет!

Каждый новый сезон приносит с собой десятки модных идей, и осень 2025 не стала исключением. Подиумы пестрят яркими деталями, дизайнеры предлагают экспериментировать, а магазины массово подхватывают самые заметные тенденции. Но в повседневной жизни важно не потеряться в этом многообразии. Я собрала те тренды, которые легко адаптировать под реальную жизнь, и рассказываю, как именно.

1. Клетка

Клетка - классика, без которой сложно представить осень. Но в этом сезоне она звучит особенно громко: в коллекциях появилось множество юбок с тартаном и гусиной лапкой. Это привычный принт, который мы знаем с детства, но сейчас он воспринимается свежо и актуально.

Клетчатая юбка отлично дружит с однотонным верхом - свитерами, блузами или даже олимпийками. Сочетайте ее с кожаным ремнем и ботинками - и образ готов. Особо смелые могут попробовать нижнюю многослойность и надеть юбку в сочетании с брюками или с леггинсами.

2. Воротник-стойка

Закрытые воротники - своеобразная реакция на внешние обстоятельства. Они словно создают ощущение защищенности, желания укутаться и спрятаться. В бомберах, куртках и плащах: стойка есть на всех трендовых моделях верхней одежды.

Сейчас, если запахнуть лацканы жакета, можно создать ту же «закрытую» линию. Воротник-стойка прекрасно работает с лаконичными прическами и крупными серьгами.

3. Кружево

Летний тренд плавно перетекает в осень. Но теперь кружево не выглядит «слишком вечерним» - напротив, дизайнеры предлагают носить его на контрасте с плотными тканями, добавляя к кружеву теплый трикотаж.

Особый шик - кружевной топ, выглядывающий из-под свитшота, олимпийки или жакета. Контраст фактур делает образ интересным и многослойным. Платья и юбки с кружевной отделкой тоже продолжаем носить.

4. Олимпийка

Самая обсуждаемая вещь сезона.

Лаконичная спортивная куртка уже стала предметом охоты в Uniqlo и Massimo Dutti, но ее легко найти и у локальных брендов.

Олимпийка отлично смотрится с юбкой-карандашом, кружевным топом или даже с классическими брюками. Это идеальный баланс между спортом, романтикой и классикой. То, чего требует от нас современная мода.

5. Мех

Мех этой осенью буквально повсюду: сумки, обувь, шарфы, манжеты и даже манишки (да-да, они снова будут с нами). Конечно, актуальны и полноценные шубы. Главное - не переборщить.

Выбирайте меховые аксессуары, чтобы добавить фактуры. Сумка или меховой шарф могут оживить даже самый минималистичный образ. А меховые манжеты поверх жакета смотрятся очень благородно и элегантно. Маленькая деталь, которая «делает» весь образ.

6. Юбка-карандаш до колена

Эта длина возвращается постепенно, и осенью ее станет особенно много. Она универсальна: подходит для офиса, прогулки или свидания.

Юбка-карандаш идеально смотрится с объёмным верхом - свитером, жакетом или олимпийкой (если брать трендовую историю). Для завершенности добавьте ремень.

7. Укороченные брюки

Чуть выше щиколотки - длина, которая делает осенние образы легкими и современными.

С чем сочетаем? Верх – абсолютно любой. Такие брюки - отличный способ показать интересную обувь. Носим с ботильонами, уходящими под брючины, с лодочками, с лоферами, и даже можем продемонстрировать высокие яркие носки.

8. Ремни

Один ремень - хорошо, два - еще лучше!

Два ремня в образе – тренд, они могут быть как одинаковыми, так и абсолютно разными по размеру, цвету, материалу.

Этой осенью мы носим ремни не только с привычными джинсами, но и поверх тонкого трикотажа, атласных юбок или даже шорт.

9. Зелёный цвет

От оливкового до лаймового и травяного – зеленый стал главным оттенком осени.

Он гармонично смотрится не только с бордовыми и коричневыми тонами, которые мы так полюбили в прошлом сезоне, но и освежающе выглядит в сочетании с базовыми оттенками - серым, бежевым или молочным.

Этой осенью, как и всегда, трендов огромное количество. Но главный секрет в том, что они не должны заменять ваш базовый гардероб, а лишь дополнять его, добавляя современности и индивидуальности.

Выберите те пару-тройку трендов, которые отзываются именно вам, и пусть мода расскажет вашу личную историю.