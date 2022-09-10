Тренды осени 2022 года
Дорогие девочки, всем привет! Давайте освежим знания о трендах и подумаем, как нарядиться наступающей осенью и зимой. Что нам предлагает модная индустрия 2022? Какие вещи дизайнеры вывели на первый план в своих коллекциях? Эти вопросы интересуют многих. Посмотрим?
Перчатки
Самый модный прием будущей осени – перчатки со всем… Разумеется, с верхней одеждой, но также будем носить их и в обычных образах: с топами… с платьями… свитерами.
Фото: lichi.com
Перчатки могут повторять цвет верхней одежды или, наоборот, быть контрастными, как дополнение других деталей образа (обуви, сумки, ремня).
Фото: instagram*
Прозрачность
Летние легкие блузы или прозрачные платья не время убирать на антресоли! Смело переводим их в более теплые образы. Легкая ткань на контрасте с более плотной всегда смотрится выигрышно и придает образу особый шарм.
Например, шифоновую блузку надеваем с джинсами и добавляем кашемировый кардиган. А платье-сетку «уводим» в многослойный образ с водолазкой, джинсами-скини, ботфортами и оверсайз-жакетом.
Фото: instagram*, lime-shop, 12storeez.
Цветы на одежде
Цветочное безумие захватило модниц. Объемные цветы на одежде и аксессуарах – тренд. Основательницей его считается польский бренд Магда Бутрум. Огромная брошь-цветок или камелия-чокер - идеальное дополнение сдержанному образу.
Фото: lichi.com
С помощью таких украшений легко перевести образ из повседневного в нарядный. Они приковывают внимание и становятся акцентом. Можно подобрать цветок в цвет одежды – получится интересная игра фактур. Или добавить контраста и взять цветок в другом комплементарном цвете.
Фото: instagram*, issju
Мини-юбка
Осень – не повод прятать свои ножки, осень – время носить мини с колготками))) Выбираем юбки из более плотной ткани: костюмной, твида. Мини-юбки интересно сочетать с водолазками и жакетом или удлиненными свитерами.
Фото: lichi, lime-shop
А чтобы ножки не мерзли, не забудьте про колготки. Они могут быть и яркими, и телесными тонкими, и черными плотными 200 ДЭН.
Фото: lichi, toptop, studio-29
Розовый цвет
Розового много не бывает - коллегиально решило большинство модных дизайнеров, а возглавил их Валентино. Облачаться с ног до головы во все розовое совсем не обязательно, а вот добавить интересные детали в виде водолазки или сумки вполне уместно. Яркие акценты хорошо разбавляют ахроматические образы, делая их более жизнерадостными.
Фото: lime-shop, shop.mango
Фото: toptop, shop.mango, instagram*
Кожаный Total-look
Одно время считалось, что весь образ из кожи – это перебор и слишком вульгарно. Сейчас микс из кожаных юбок, брюк, рубашек и блейзеров в тренде.
Фото: studio-29, 12storeez
Главное, чтобы вещи вас не облегали чересчур, а были свободными, тогда образ будет динамичным, а это всегда интересно.
Фото: instagram*, lime-shop
Костюмный жилет
Мужской костюмный жилет не сдает своих позиций, а, наоборот, только набирает. Просто меняем привычный топ на жилет (надеваем его на голое тело), и образ сразу же обретает налет денди-стиля. Можно сочетать с водолазками, блузками, рубашками или надевать под верхний слой.
Фото: instagram*
Сочетаем такой жилет с привычными джинсами, брюками-палаццо, юбками-карандашами.
Фото: zara, instagram*
Пайетки и перья
Праздник к нам приходит не только в Новый год! Праздник мы создаем себе сами. Поэтому, если в понедельник у вас настроение надеть водолазку с пайетками, то почему бы и нет. А во вторник вам срочно захотелось перьев. И это можно!
Фото: lichi, toptop, instagram*
Потому что пайетки и перья сейчас - горячий тренд именно в повседневных образах. Причем вещи с перьями легко создать самим. Просто покупаем перья на ленте и пришиваем их по краю рукава или брючины, или под лацкан жакета. И вот уже привычная вам вещь становится супер-трендовой.
Фото: instagram*
Дорогие девочки, тренды – это всего лишь рекомендации, как разнообразить свой гардероб, добавить ему перчинку. Поэтому выбираем парочку самых откликающихся трендов и внедряем их в гардероб, чтобы не отставать от модного сообщества!
Благо, что список трендов настолько огромный, что каждая для себя найдет что-то подходящее. И модничайте в любое время года!
