Тренды осени 2022 года

Дорогие девочки, всем привет! Давайте освежим знания о трендах и подумаем, как нарядиться наступающей осенью и зимой. Что нам предлагает модная индустрия 2022? Какие вещи дизайнеры вывели на первый план в своих коллекциях? Эти вопросы интересуют многих. Посмотрим?

Перчатки

Самый модный прием будущей осени – перчатки со всем… Разумеется, с верхней одеждой, но также будем носить их и в обычных образах: с топами… с платьями… свитерами.

Фото: lichi.com

Перчатки могут повторять цвет верхней одежды или, наоборот, быть контрастными, как дополнение других деталей образа (обуви, сумки, ремня).

Фото: instagram*

Прозрачность

Летние легкие блузы или прозрачные платья не время убирать на антресоли! Смело переводим их в более теплые образы. Легкая ткань на контрасте с более плотной всегда смотрится выигрышно и придает образу особый шарм.

Например, шифоновую блузку надеваем с джинсами и добавляем кашемировый кардиган. А платье-сетку «уводим» в многослойный образ с водолазкой, джинсами-скини, ботфортами и оверсайз-жакетом.

Фото: instagram*, lime-shop, 12storeez.

Цветы на одежде

Цветочное безумие захватило модниц. Объемные цветы на одежде и аксессуарах – тренд. Основательницей его считается польский бренд Магда Бутрум. Огромная брошь-цветок или камелия-чокер - идеальное дополнение сдержанному образу.

Фото: lichi.com

С помощью таких украшений легко перевести образ из повседневного в нарядный. Они приковывают внимание и становятся акцентом. Можно подобрать цветок в цвет одежды – получится интересная игра фактур. Или добавить контраста и взять цветок в другом комплементарном цвете.

Фото: instagram*, issju

Мини-юбка

Осень – не повод прятать свои ножки, осень – время носить мини с колготками))) Выбираем юбки из более плотной ткани: костюмной, твида. Мини-юбки интересно сочетать с водолазками и жакетом или удлиненными свитерами.

Фото: lichi, lime-shop

А чтобы ножки не мерзли, не забудьте про колготки. Они могут быть и яркими, и телесными тонкими, и черными плотными 200 ДЭН.

Фото: lichi, toptop, studio-29

Розовый цвет

Розового много не бывает - коллегиально решило большинство модных дизайнеров, а возглавил их Валентино. Облачаться с ног до головы во все розовое совсем не обязательно, а вот добавить интересные детали в виде водолазки или сумки вполне уместно. Яркие акценты хорошо разбавляют ахроматические образы, делая их более жизнерадостными.

Фото: lime-shop, shop.mango

Фото: toptop, shop.mango, instagram*

Кожаный Total-look

Одно время считалось, что весь образ из кожи – это перебор и слишком вульгарно. Сейчас микс из кожаных юбок, брюк, рубашек и блейзеров в тренде.

Фото: studio-29, 12storeez

Главное, чтобы вещи вас не облегали чересчур, а были свободными, тогда образ будет динамичным, а это всегда интересно.

Фото: instagram*, lime-shop

Костюмный жилет

Мужской костюмный жилет не сдает своих позиций, а, наоборот, только набирает. Просто меняем привычный топ на жилет (надеваем его на голое тело), и образ сразу же обретает налет денди-стиля. Можно сочетать с водолазками, блузками, рубашками или надевать под верхний слой.

Фото: instagram*

Сочетаем такой жилет с привычными джинсами, брюками-палаццо, юбками-карандашами.

Фото: zara, instagram*

Пайетки и перья

Праздник к нам приходит не только в Новый год! Праздник мы создаем себе сами. Поэтому, если в понедельник у вас настроение надеть водолазку с пайетками, то почему бы и нет. А во вторник вам срочно захотелось перьев. И это можно!

Фото: lichi, toptop, instagram*

Потому что пайетки и перья сейчас - горячий тренд именно в повседневных образах. Причем вещи с перьями легко создать самим. Просто покупаем перья на ленте и пришиваем их по краю рукава или брючины, или под лацкан жакета. И вот уже привычная вам вещь становится супер-трендовой.

Фото: instagram*

Дорогие девочки, тренды – это всего лишь рекомендации, как разнообразить свой гардероб, добавить ему перчинку. Поэтому выбираем парочку самых откликающихся трендов и внедряем их в гардероб, чтобы не отставать от модного сообщества!

Благо, что список трендов настолько огромный, что каждая для себя найдет что-то подходящее. И модничайте в любое время года!

