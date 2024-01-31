Весна 2024. Модные платья

Дорогие девочки, всем привет! Познакомлю вас с самыми актуальными платьями сезона весна 2024. Платье – это единственный предмет женского гардероба, надевая который, мы всегда чувствуем себя женственно и притягательно. Давайте носить их чаще, может, и будни будут не такими хмурыми? И весна скорее наступит!

Платье в бельевом стиле

Платье-комбинация не теряет своих позиций! Все так же актуально! Все так же соблазнительно! Идеально подходит как для свиданий (с добавлениеv романтичных деталей: кардигана, балеток), так и для торжественных мероприятий в сочетании с каблуками и жакетом.

Фото: lamoda.ru

Особенно хорошо такое платье вписывается в стиль old many - олицетворение лоска, элегантности, респектабельности. И для повседневной носки тоже идеально. Носим с объемной рубашкой и кроссовками.

Фото: lamoda.ru

Платье со шлейфом

Благодаря интересному крою, платье выглядит самодостаточным и нарядным. Идеально подойдет для торжеств, свадеб, выпускных. Шлейф выступает здесь искусственной вертикалью и отлично работает на вытяжение силуэта и добавления роста обладательнице платья. Совсем не обязательно, чтобы шлей тянулся за вами, достаточно его длины до середины икры или по щиколотку. И пусть он заканчивается не на самой широкой части ноги.

Фото: toptop.ru, Фото: lamoda.ru, instagram.com*

Платье с бантом

Главный атрибут лета на всем и на платье в том числе! Если взглянуть на ковровые дорожки последних месяцев, то можно увидеть платья, практически все украшенные бантами. Почему бы и нам не попробовать примерить такие?

Фото: lichi.com, selfmade.ru

Размер банта зависит от того, насколько вы хотите быть в центре внимания! И помните: где бант, там внимание! Управляйте им!

Фото: loverepublic.ru, instagram.com*

Платье с рюшами

И снова привет нам из гламурных 2000-х. Такое платье задает игривое настроение всему комплекту. Рюши добавляют образу динамики и делают его интересным. Как правило, такое платье ассиметричного кроя. Идеально для лета и отпусков на море. Но и в городскую тему их тоже можем внедрять. Например, усиливая инфантильность рюш, добавьте на контрасте массивные кроссовки.

Фото: lichi.com, instagram.com*

Платье из прозрачных фактур

Всего прозрачного этим летом не избежать. Если вы все еще присматриваетесь к тренду, начните с платья. Оно может быть из сетки, органзы или кружева. Длина варьируется от миди до макси, главное - не мини, чтобы не уйти в вульгарность.

Фото: lamoda.ru, loverepublic.ru

Носим такие платья поверх шортиков и кроп-топа, добавляем сверху жакет. Либо уходим в многослойность и надеваем платье поверх легинсов, брюк, джинсов. В таком платье вы однозначно становитесь загадочной и сексуальной.

Фото: toptop.ru, befree.ru, lichi.com

Платье корсетного кроя

Как мы помним, корсеты – это тренд. И, конечно же, этот тренд коснулся и платьев. Платье с корсетным лифом – и все внимание приковано к вам или к вашей груди! Если хочется себя почувствовать роковой соблазнительницей, то надевайте такое платье) Идеально сидят на девушках с округлыми формами! Глаз не оторвать!

Фото: lamoda.ru, loverepublic.ru, toptop.ru

К такому наряду можно подобрать акцентные украшения: колье, массивные серьги или крупный кулон. Обратите внимание на укладку: высокий хвост или пучок помогут подчеркнуть женственные изгибы шеи, линии плеч и декольте.

Фото: lichi.com

Платье в морозно-голубом цвете

Если брать аналитику модных показов, то летом нас ждет бум голубых платьев. Оно и понятно, в жару хочется охладиться! Цвет идеально подходит и блондинкам, и брюнеткам. Пробуем и экспериментируем!

Фото: lamoda.ru, lichi.com

Платье-пиджак

Для более строгих и менее трендовых дам отлично подойдет платье-пиджак или платье-смокинг. Он не теряет своей актуальности уже десятилетия. Спешите обзавестись подобным, не ошибетесь! Его силуэт может быть как приталенным, подчеркивающим все изгибы фигуры, так и более свободным. Носим с красивыми колготками и туфлями.

Фото: loverepublic.ru, zarina.ru, lichi.com

Платье в длине мини

Длина мини в платьях, как никогда, актуальна. Носим, не стесняемся! Просто добавляем плотные колготки и ноги уже не так оголены.

Фото: lamoda.ru

Поверх платья можно добавить жакет, главное - чтобы платье не торчало из-под него.

Фото: lamoda.ru

Платье-футляр

Платье-футляр – идеальное решение для офиса и деловых встреч. Стоит только учесть длину: хорошо, если она миди. Платье одновременно сдержанное и соблазнительное, так как идеально сидит на фигуре. И да, такое платье для девушек с доминирующими бедрами – звездный час!

Фото: lamoda.ru, lime-shop.com

Платья в цветочек или с цветком!

Без них не обходится ни один теплый сезон. Для любительниц романтики такие платья - повседневная униформа! Берите нежные расцветки принта, цветы мелкого или среднего размера.

Фото: lamoda.ru, lime-shop.com

Макси-платья с вышитыми 3D-цветами – еще одна тенденция, стоящая вашего внимания. Причем такое платье можно купить как в зимней вариации из трикотажа и твида, так и в весенней и летней – из более тонкого материала: хлопка, шелка, вискозы, льна.

Фото: loverepublic.ru, selfmade.ru, zarina.ru

Как вы видите, в этом сезоне практически нет мешковатых и бесформенных силуэтов. И это очень радует! Оверсайз и маскулиность уже немного утомили... Хочется больше женственности. У кого-то она элегантная, у кого-то романтичная, а у кого-то немножко дикая и сексуальная. Все мы разные!

Фото из Instagram* (*принадлежит Meta, признанной экстремистской,

и запрещенной на территории Российской Федерации).