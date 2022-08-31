Конечно, ученикам среднего и старшего звена совсем небезразлично, как они выглядят в школе. И уже приобретенную школьную форму стоит разнообразить вещами, соответствующими модным тенденциям. Что купить школьнику из одежды, чтобы было и модно, и комфортно одновременно, ну, и самое главное - соответствовало дресс-коду школы.

Преппи-стиль

Ученицам старших классов предлагаю взять за основу преппи-стиль и вдохновиться им. Он также отлично подойдет и многим другим девушкам: студенткам, фрилансерам, молодым мамочкам.

Истоки этого стиля зародились в 50-е годы в Америке. Преппи называли студентов элитных колледжей, которые готовились к поступлению в самые престижные университеты Лиги Плюща. У этих студентов выработался собственный стиль. Они комбинировали спортивные вещи с обычной одеждой. Шокирующее сочетание по тем временам!

А все потому, что одновременно с учебой они успевали играть в теннис, крикет, занимались верховой ездой, ходили под парусами, и одежда должна была обеспечить комфорт, молодежный стиль и в то же время дать посыл элегантности, чтобы соответствовать престижу университета.

В 70-е годы стиль преппи вышел за рамки университета и стал общедоступным. А многие бренды взяли этот стиль в основу своего ДНК: Gant, Tommy Hilfiger, Polo Ralph Loran, Brooks Brothers.

Который сезон этот стиль является популярным, и элементы преппи-стиля активно транслируются как на подиуме, так и на улицах больших городов.

Итак, посмотри на вещи в стиле преппи!

Юбка в складку

Юбка а-ля тенниска – самая популярная юбка этого лета. Ее смело можно забрать и в школьный гардероб. Сочетаем ее с рубашками, водолазками, блузками и пиджаками. Причем эта юбка может быть не только белого цвета, но и черного. Так даже она будет более универсальной.

Фото: sela, ostin.

Черная юбка легко комбинируется с обувью и черными колготками (когда станет прохладно). Носим такую юбку с жакетами, жилетами, рубашками, кардиганами.

Фото: ostin, wildberries

Брюки

Брюки из костюмной ткани идеально впишутся в школьную форму. Они могут быть узкими, прямыми, с защипами или, наоборот, широкими, палаццо.

Фото: sela, ostin.

Брюки носим с лоферами, брогами, кедами – самое органичное сочетание для молодежи.

Фото: lichi, wildberries.

Рубашка

Хлопковая рубашка – идеальная вещь в школьном базовом гардеробе и как самостоятельный элемент, и как второй слой в многослойных образах. Выбирайте варианты из 100% хлопка, чтобы было максимально комфортно.

Фото: sela, wildberries.

Лучше отдать предпочтение рубашке свободного силуэта с классическим воротником, а так как рубашка - это «расходный материал», то лучше в гардеробе иметь пару-тройку, и белую, и голубую.

Фото: wildberries.

Футболка-поло

На раннюю осень и позднюю весну идеальным вариантом будет поло с коротким рукавом. Для холодного периода – с длинным.

Фото: sela, lichi, wildberries.

Поло прекрасно будет сочетаться как с юбками, так и с брюками, а также добавит актуальности вашему образу.

Фото: wildberries.

Жакет

Жакет стал основой не только офисного гардероба, но и ученического. Он, однозначно, добавляет образу деловитости и элегантной сдержанности.

Фото: sela, ostin, lichi.

Его легко сочетать как с брюками, так и с юбками, надевать поверх платья. Стоит отдать предпочтение нейтральным цветам, таким как: черный, бежевый, темно-синий.

Фото: wildberries.

Трикотажный жилет

Жилет выбираем свободного кроя, чтобы он легко надевался поверх рубашки или лонгслива. Интересны следующие варианты: однотонные или с принтом, например, «гусиная лапка» или ромбы «Аргаил».

Фото: sela, wildberries.

Короткий жилет можно заправлять в брюки, а удлиненный надеть поверх.

Фото: lcwaikiki, wildberries.

Кардиган

Кардиган добавляет удобства и расслабленности, поэтому, когда это позволительно в качестве второго слоя, помимо жакета и жилета, можно добавить кардиган. Он бывает как укороченным, так и полноценной длины, до середины бедра; однотонным или с геометричным принтом.

Фото: sela, lichi, wildberries.

А вот силуэт лучше выбрать объемный, чтобы между вами и вещью было много свободы. Интересно смотрится сочетание кардигана с мини, когда юбка выглядывает из-под кардигана на одну ладонь.

Фото: wildberries.

Сарафан

Сарафан вернулся во взрослую моду))) А школьницам прям «доктор прописал». Сарафан может быть из костюмной ткани, твида и даже кожи. Платье-сарафан надеваем поверх рубашки, лонгслива, водолазки.

Фото: wildberries.

Особенно интересно смотрятся контрастное сочетание белой рубашки и черного сарафана. К такому образу можно добавить съемный белый воротничок, так будет казаться свежее и милее.

Фото: sela, ostin, wildberries.

Носки или гольфы

Сочетание лоферов с носками – это прямая отсылка к стилю преппи. Берем на заметку. Гольфы прекрасно дружат с лоферами и мужскими ботинками (брогами), поэтому смело добавляем белые, черные, капроновые носочки.

Фото: lichi, sela.

Прием простой – работает безотказно.

Фото: ostin, wildberries.

Лоферы

Наверное, одним из самых главных обувных атрибутов преппи-стиля являются лоферы. Они на пике своей популярности уже не первый сезон, а все потому, что комфортно и элегантно. А это то, что нужно нам для школы!

Фото: ostin, lime-shop.

Выбираем лоферы на утолщенной подошве. Если хотите, можете выбрать лоферы с декоративными элементами - цепями. А если вы поклонница минимализма, то вам подойдут пенни-лоферы.

Фото: wildberries.

Какое счастье, что сейчас у одежды почти нет возраста. И наши рекомендации универсальны. Ими можно пользоваться не только школьницам, но и всем, кому данный стиль близок по духу.