Что модно, а что уже не стоит носить в 2019 году (часть 2)

Дорогие девочки, всем привет. Сегодня мы продолжаем тему модных трендов в 2019 году, посмотрим, что актуально, а что уже вышло из моды, с чем мы можем попрощаться без зазрения совести. Рассмотрим на фото, какие юбки, брюки, джинсы и обувь модные, а какие устарели к 2019 году.

Общее правило в подборе одежды остается неизменным: обращаем внимание, в первую очередь, на фасон и длину изделия.

Напомню еще раз, что в 2019 году актуальны классические фасоны и фасоны oversized. Длина изделия - длина миди, то есть ниже колена на 1-3 ладони.

Приступим к изучению фото: слева – устаревшие модели, справа – актуальные.

Модные брюки 2019

Для брюк - самое главное, чтобы они были не «в облипку», и не на низкой посадке. И помним, что чрезмерный декор в виде пайеток, кружева, вышивки простит образ в целом.

Брюки-колготки не делают наши ножки красивее – убираем, не моргнув глазом.

Лучше убрать из своего гардероба брюки-алладины и заменить их на такие же легкие и просторные, только более правильного силуэта.

Юбки, что уже не модно

Для юбок актуален прямой крой, длина миди. Принт может быть любой, главное, что бы он был соразмерен вашим параметрам. Хорошо вытягивают силуэт пуговицы, пришитые вдоль юбки, складки (все ещё актуальны юбки-плиссе).

Дешевый полупрозрачный гипюр с короткой подкладочной юбкой канул в Лету. Юбку на широкой кокетке пока тоже лучше убрать.

Неактуальны чересчур пышные юбки и юбки-пачки (хотя есть вероятность после выхода коллекций H&M и GiambattistaValli, что в ближайшем будущем они к нам вернутся).

Избавляемся от юбок с различными сборками, деталями, кружевными тесемками и прочей прелестью.

Юбки длины мини оставляем для отдыха на море; в городской среде лучше от них отказаться, если вы не девушка-подросток. Также убираем юбки невнятной длины до колена.

Джинсы

В моде лаконичность, сдержанность и простота. Поэтому рваные джинсы, джинсы с низкой посадкой отдаем на переработку в H&M. Джинсы с обилием стразов, вышивок, да и с любым другим декором убираем на дальнюю полку. От джинсов скинни тоже лучше отказаться в пользу более просторных: будет однозначно комфортнее.

Платья

Для платьев главное правило (да и вообще для всего) – НЕТ чрезмерному облеганию. Актуальны платья на запАх и платья-рубашки.

Платья а-ля babydoll (пышное с короткой юбкой) странно смотрятся на девушках старше 25. Поэтому лучше выбрать длину миди, повторюсь, она самая актуальная.

А вот к принту такого строго отношения нет, можем носить любой, главное – помним о правильном силуэте и длине платья. Именно они в первую очередь говорят об актуальности изделия.

Платье с баской отлично корректирует фигуру, но, к сожалению, сейчас оно неактуально.

Модная обувь 2019 и фото-примеры устаревших моделей

Потеряла свою актуальность обувь на высокой танкетке и со скрытой платформой, заменяем ее устойчивым каблуком. Отдаем предпочтение лаконичным лодочкам.

Обувь на тракторной подошве молниеносно ворвалась, и так же быстро нас покинула.

Не приветствуется излишний декор, такой как: клепки, шипы, стразы, цветы, цепи, кружево. Если желаете «праздника», лучше выбрать яркий цвет или каблук необычной формы.

Наши прекрасные дамы очень любят балетки с круглым носом, чаще всего без какого-либо каблука. Понимаю, что это удобно, но, как ни печально, это не модно. Стоит присмотреться к балеткам с острым носком или к более современным моделям (лоферам, монкам).

Ура! Кроссовки одержали победу. Но не сникерсы а-ля IssabelMarantна скрытой платформе, они уже давно аутсайдеры. Носим классические кеды, ну и модные ugly-choose или, как их еще называют, «папины» кроссовки.

На этих фото, пожалуй, самые яркие примеры, что актуально в модной одежде и обуви в 2019 году, а что уже нет. Надеюсь, было полезно!

