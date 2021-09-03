7 вещей для уютной осени, которые всё ещё в тренде
Дорогие девочки, всем привет! Осень уже шелестит опавшими листьями, шлепает лужами. А для борьбы с осенней хандрой и холодной погодой у каждой из нас есть свой арсенал чего-нибудь тепленького и уютного, такого, чтобы на каждый день, простого и незамороченного, без всех этих трендов, чтобы просто закутаться и отправься в дождливую промозглую осень.
Давайте вспомним, что залежалось на дальних полках. Пора доставать уже…
Куртка-рубашка
Такая мягкая, тепленькая куртка-рубашка. Если вы купили ее год или два назад, я уверена, что вы до сих пор с ней не расстались, потому что это просто невозможно сделать! В ней очень комфортно в прохладную погоду, а еще она замечательно вписывается в так всеми любимый стиль кэжуал.
Фото: whowhatwear.com, vogue.de
Но если в вашем гардеробе такой нет, это легко исправить. В магазинах огромный ассортимент рубашек в разных длинах и в разных цветах.
Фото: twitter.com, tumblr.com, shopparadox.com
Трикотажный костюм
Трикотажный костюм, состоящий из свитера и брюк, – идеальная база для расслабленного гардероба и отличный комплект на выходной день. При покупке выбирайте вещи с хорошим составом. Лучше, если костюм будет состоять из мериносовой шерсти и акрила, такое сочетание подарит мягкость ткани и не даст изделию потерять форму.
Фото: usagi-online.com, belle-shoe.com, postila.ru
Сейчас актуальны удлиненные свитера и широкие брюки полноценной длины.
Фото: massimodutti.com, zozo.jp, m.selectshopmoca.com
Свитер с высоким воротником
Свободный, не сковывающий движения свитер, – находка для осеннего гардероба. Высокий воротник – большой плюс: шея в тепле, можно забыть про шарф, а иногда (если позволяет длина воротника) можно натянуть его на голову вместо капора. И сочетается отлично и с джинсами, и с брюками, и с юбками.
Фото: popsugar.co.uk, zen.yandex.ru, ad.doubleclick.net
Фото: vk.com, vogue.ru
Объемный кардиган
Для работников офиса тоже найдется теплая и уютная вещь – объемный кардиган. Надеваем его с юбкой-карандашом, брюками-палаццо, брюками-бананами. Под кардиган – топ, блузка или рубашка. И комфортный образ для работы готов!
Фото: whowhatwear.co.uk, elyts.ru, vogue.ru
Кардиган – это универсальная вещь, с его помощью можно создать множество образов в разных стилях. Длину выбирайте в зависимости от пропорций в образе: с брюками отлично сочетаются кардиганы средней длины (до середины бедра), с юбками и платьями – удлиненные (до середины голени).
Фото: beautyplan.ru, zara.com, modnaya-krasivaya.ru
Худи с джоггерами
Для любителей спортивного стиля, да и не только, худи с джоггерами (штаны на резинке снизу) стали основой в гардеробе. Мы надеваем их не только на тренировку, но и на работу, встречу с подругами и даже на свидание. А все это говорит о том, что так - просто удобно!
Фото: wattpad.com, lecatch.com, thecoolhour.com
А тем, кому сочетание худи и джоггеров кажется скучным, мировые модницы продемонстрировали, как можно разделить спортивный костюм и носить по-другому, например: джоггеры надеть с жакетом и каблуками, а худи с комбинацией или сатиновой юбкой.
Фото: whowhatwear.co.uk, popsugar.com
Плащ
Плащ – спасение от дождя и от ветра. Да, да, да без него будет грустно, так как дождь и ветер никто не отменял))) Наверное, у вас уже есть базовый бежевый, поэтому можно присмотреться к другим вариантам: цветной, кожаный, с принтом, колор-блок (соединение нескольких цветов в одном плаще).
Фото: vogue.ru, polienne.com, bazaar.ru
А если еще нет никакого, то присмотритесь к черному, серому или хаки. Эти цвета тоже базовые, но зато не как у всех. Выбирайте немного свободный фасон, чтобы плащ можно было надеть на теплый свитер или даже на куртку. У вас получится теплый и многослойный образ. А многослойность – это всегда интересно.
Фото: harpersbazaar.com, vogue.ru, styledumonde.com
Прорезиненные сапоги
И завершим подборку легендарными прорезиненными сапогами Zara. В них отлично шуршать листьями и шлепать по лужам)))) В прошлом году ни одна модница не обошла их стороной. И неудивительно. Они красивые, они удобные, они трендовые. Этой осенью они снова с нами. Пока позволяет погода, носим их на голую ногу или с высокими гольфами. Сочетаем с короткими платьями, шортами. Как станет прохладнее, добавляем к сапогам легинсы или плотные колготки.
Фото: pinterest.ru, zara.com, refinery29.com
Когда имеешь в гардеробе все эти вещи, получаешь хорошую капсулу для промозглой осени. Значит, осенняя хандра не страшна, потому что тепло, уютно, красиво. А еще все эти вещи остаются с нами не на один сезон, что очень практично. Осень! Мы готовы встретиться с тобой и ждем первых заморозков во всеоружии!!!