Модные цвета сезона осень-зима 2019-2020

Расскажем, какие цвета выбирать в 2019-2020 году и как гармонично и красиво совмещать модные цвета в одежде.

Предлагаю сегодня посмотреть, какие цвета самые модные зимой 2019-2020, и что нам предлагает гуру цвета – институт Pantone (Пантон). Хотя я считаю, что ежегодно в холодное время к нам возвращается одна и та же палитра. После яркого и пастельного лета многим хочется укутаться в глубокие, приглушенные цвета холодного времени года, такие как коричневый, бордовый, графитовый. А к Pantone стоит обратиться даже ради вкусных и интересных названий.

Институт Panton выделил 4 главных цвета осенне-зимнего сезона – это глубокий синий, зеленый, серый, молочный.

Главные цвета сезона осень/зима 2019-2020

А также добавил 12 второстепенных трендовых цветов.

Второстепенные цвета сезона осень/зима 2019-2020

Давайте посмотрим, как преподносит нам эти цвета подиум и как вписать их в повседневную жизнь. Все представленные цвета хорошо сочетаются между собой. Мне бы хотелось разделить их в группы по оттенкам, так как восприятие этих цветов и их сочетания с другими строится по одному и тому же принципу.

Базовые цвета

В этом сезоне к базовым популярными цветам стоит отнести серый и светло-бежевый. У многих в гардеробе они явно присутствуют. Универсальный светлый оттенок серого цвета идеален для базовых вещей: джинсы, водолазки, свитера, костюмы, пальто. Для офисных работников может послужить хорошей заменой синему или черному цвету (если позволяет дресс-код). Серый – ахроматический цвет, поэтому может сочетаться с любыми другими.

Оттенок белого цвета, переходящий в светлый беж, идеален в исполнении атласной ткани. Сочетается со всеми цветами, благородно выглядит в комплекте с другими оттенками бежевого. Но подойдет такой цвет не всем, для кого-то он может быть слишком бледным, и вы рискуете в нем потеряться.

Голубка

Ванильный заварной крем

Сине-голубая гамма

Красивый, благородный глубокий синий цвет, многие любят его называть черничным. Такой цвет замечательно подойдет для костюмов (добавляет статусности) или пальто. Сочетаем его с оттенками синего в монохромном варианте, здесь же отлично подойдут джинсы, но не светлых оттенков. Интересны варианты образов на контрасте с коричневым или с дополнительными цветами (зеленым, фиолетовым). С такими же цветами сочетаем и ярко-синий цвет.

Вечерний синий

Галактический синий

Медный купорос

«Садоводческое» название для голубого цвета весеннего неба. Он придется по душе тем, кто любит серый цвет, боится яркости, но хотел бы внедрить краски в гардероб. Стоит начать с «медного купороса», он и не нейтральный серый, и не яркий голубой, он посередине. Сочетается отлично с оттенками голубого и серого, на контрасте с коричневым, грязно-розовым цветом.

Зеленая гамма

Гуакамоле

Вкусное название теплого светло-зеленого цвета. Цвет достаточно самостоятельный, яркий, но не кричащий, сочетаем его с ахроматической палитрой (белый, черный, серый). Для тех, кто любит яркие образы, можно добавить комплиментарный красно-фиолетовый с такой же насыщенностью. Или создать монохромный лук, добавляя другие оттенки зеленого.

Эдем

Глубокий зеленый цвет. У меня сразу ассоциируется с Новым годом, елочкой, в особенности в сочетании с глубоким красным. Красив в монохромном сочетании, такой образ притягивает взгляд, его хочется рассмотреть подробнее.

Коричнево-оранжевая гамма

Красивый приглушенный коричневый. Коричневый долгое время отсутствовал на подиумах, но несколько сезонов назад активно вернулся и «приглянулся» многим именитым дизайнерам. Сочетаем с бежево-коричневой гаммой, в монохроме. Красиво выглядит не только в драповых, твидовых, шерстяных изделиях, но и в кожаных. Добавляет образу солидности.

Каменистая дорога

Сахарный миндаль

Еще один из оттенков коричневого – это сахарный миндаль (теплый, насыщенно коричневый). Один из самых популярных цветов осени и зимы уже не первый год. Самое востребованное изделие в таком цвете – это, конечно же, пальто; это универсальная и базовая вещь в гардеробе.

Пальто в таком цвете сочетается со всеми другими цветами. Если хотите получить интересный образ, поиграйте с близкими к коричневому цветами. На контрасте с коричневым хорошо работает синий, привлекая внимание к образу. В этом сезоне можно встретить огромное разнообразие вещей в коричневом цвете из кожи (платья, брюки, рубашки). Такие вещи выглядят «дорого, богато».

Темный чеддер

Еще один оттенок оранжево-коричневого цвета. Вкусный, яркий, интересный - так можно охарактеризовать этот цвет. Вы, наверное, заметили, что оттенки коричневого и оранжевого «правят балом» в этом сезоне. Лично я этому очень рада, так как любовь к коричневому у меня давно. Самые отважные решаются на пальто или костюм в этом цвете, для более осторожных подойдет вариант аксессуаров (шапки, перчатки, обувь, сумки), либо можно добавить деталь такого цвета, например, рукава у пальто, как на показе Nina Ricci.

Персиковый розовый

Нежный оттенок оранжевого. Этот цвет очень теплый, женственный, возвращающий нас в ранний летний вечер. Такой цвет даст ощущение ласкового прикосновения ушедшего времени года. Отлично будет сочетаться со всеми пастельными оттенками, в растяжке с оранжевыми цветами, с бежевыми.

Оранжевый тигр

В этом сезоне оранжевый тигр – один из самых ярких цветов. Он очень сочный, вкусный, бодрящий. Такой цвет - отличная цветотерапия в период межсезонья. Хорошо сочетается на контрасте с синей гаммой, с нейтральными цветами (бежево-коричневая гамма). Если берете такой цвет как основной в образе (костюм, платье, пальто), то его следует успокоить нейтральными цветами: белым, черным, серым или бежевым.

Красно-бордовая гамма

Велосипедный красный

Благородный, глубокий оттенок бордового. Каждый холодный сезон бордовый цвет популярен и обязательно присутствует в коллекциях дизайнеров. Немного меняется его тон, насыщенность, светлота. В магазинах можно найти абсолютно любой предмет гардероба, выполненный в данном цвете, и каждая из вас сможет найти себе вещь по душе. Бордовый хорошо сочетается с темно-зеленым, красным цветом. Не забываем и про монохромное сочетание, которое добавляет нашему росту несколько сантиметров и уменьшает нас в объемах.

Перец чили

Красивый красный. Такой цвет однозначно привлекает много внимания, и незамеченной вы точно не останетесь. И уже вам решать: сколько красного будет в образе, платье или только сумочка, а может быть, только помада. Девушкам с неяркой, неконтрастной внешностью не советую надевать такой цвет к лицу, иначе вы потеряетесь. Яркий цвет стоит увести вниз (юбки, брюки) или в аксессуары.

Крем де Пеш

Бледно-розовый цвет ассоциируется у многих с чистотой, юностью, нежностью, такой «девчачий» цвет. Опять же подойдет не всем, для некоторых он может быть бледным. Поэтому при выборе вещи в данном цвете стоит вспомнить про свой цветотип.

Фруктовый голубь

Очень яркий розовый цвет, даже несколько агрессивный. Такой отважится надеть не каждая, тем более, если это пуховик, а вот шапку или варежки – попробовать можно. Девушка, надевшая вещь в таком цвете, априори показывает окружающим свою индивидуальность, некую смелость.

Не гонитесь за модными цветами, а выбирайте тот, который подходит именно вашей внешности, делает вас свежей, отдохнувшей, заставляет сиять глаза. Pantone всего лишь дает рекомендации, говорит про тренды в цвете. Но мы же знаем, что не следует слепо следовать всему предлагаемому. Если цвет понравился, но он вам не подходит, возьмите похожий в другом оттенке: более приглушенном, разбеленном или, наоборот, более ярком. А лучше уведите его вниз образа или аксессуары. И самое главное – не бойтесь цвета в принципе, пробуйте, компонуйте, играйте с ним, и у вас будут получаться «вкусные», «смотрибельные» образы.