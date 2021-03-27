Модные сумки весны и лета 2021

Какие сумки будут модными этой весной? Разберемся в изменении модных трендов на весну-лето 2021 г. На сумки мода меняется не так быстро, но каждый сезон дизайнеры подкидывают что-то новенькое и интересное или переосмысливают хорошо забытое старое. Посмотрим, какие модели являются трендовыми весной и летом 2021 года и как их носить (фото).

Сумка вписалась в нашу жизнь не только как стилеобразующий элемент, как красивый аксессуар, но и как необходимая, с практической точки зрения, вещь. Ни одна женщина не выйдет на улицу без сумки. Получается, это важный атрибут гардероба и всего образа в целом.

Сумка-багет

Сумка-багет вернулась к нам из 90-х (как и многие вещи тех времен). Её не было более 20 лет, но в прошлом году она стала трендовой сумкой сезона после показа Prada. Багет – это сумка небольшого размера со слегка скругленными краями и коротким ремешком, придумала ее в 1997 году марка Fendi. Такая сумка служит отличной альтернативой клатчу, так как ее можно повесить на плечо и таким образом освободить руки.

Фото: instagram.com/oliviafaeh, footwearnews.com, pinterest.ph

Багет хорошо впишется не только в торжественный образ, но и в повседневной носке будет уместен. Сумки из нейлона хорошо сочетаются с худи, джоггерами и панамкой, поэтому особенно полюбились молодежи.

Фото: zara.com, stradivarius.com

Сумка-хобо

Слово «хобо» переводится с английского как «бродяга». И такая котомка бродяг стала прообразом сумки хобо. Она имеет скругленную форму в виде полумесяца на одной сплошной ручке. Бывают как жесткие, так и более мягкие варианты. Хобо отлично впишется в повседневный casual-образ.

Фото: whowhatwear.co.uk, ogue.co.uk, zen.yandex.ru

Фото: stradivarius.com, asos.com, shop.mango.com

Микро-сумка

Маленькие сумки стали популярны после того, как в 2019 году французский дизайнер Симон Порт Жакмюс показал их в своей коллекции. Сейчас их можно найти практически в любом магазине в различных вариациях. Для весны, когда хочется добавить красок, подойдут сумки пастельных цветов (лавандового, розового, оливкового, небесно-голубого).

Фото: milanstyleguide.com, fashionmagazine.com, feedly.com

Такие сумку можно носить не по одной, а сразу несколько штук - получится трендовый вариант ношения. Стоит учитывать, что мини-сумки больше для красоты и практичности в них мало (поместится только несколько монеток). Но, если вам нравится такой тренд и хотелось бы его добавить в свой образ, просто соедините свою привычную сумку с маленькой.

Фото: stradivarius.com, pullandbear.com, reserved.com

Шопер или сумка большого размера

В противовес маленьким сумкам идут сумки-гиганты (большие шоперы). Это как раз та сумка, в которой можно перевезти квартиру))) Хотите более гармоничный образ - выбирайте шопер соразмерно масштабам вашего тела. А если хотите быть в центре внимания, берите сумку XXL размера. Для того, чтобы образ в целом не казался тяжелым и громоздким, оголите щиколотки и запястья.

Фото: styledumonde.com, woman-delice.com, thefashionspot.com

Фото: zara.com, shop.mango.com, reserved.com

Плетеная сумка

Плетеная сумка из кожи – это атрибут итальянской марки Bottega Veneta. В 70-х годах работники фабрики Bottega Veneta изобрели необычное плетение из кожаных лоскутов, которое стало отличительной чертой этого модного дома.

Фото: thecut.com, vogue.ru

Плетение варьируется от мелкого до крупного и представлено в различных вариациях сумок: сумка-бокс, клатч, шопер. Сейчас Bottega Veneta задает модные тренды и их сумки вдохновляют многих, в особенности масс-маркет.

Фото: zara.com, shop.mango.com

Принт зебра

В этом сезоне зебра – самый популярный принт. И, соответственно, сумки с таким рисунком тоже на пике. Конечно же, с ног до головы в зебру одеваться не стоит, а вот детально очень интересно и свежо. Сумка из зебры отлично впишется в черно-белый образ.

Фото: vogue.fr, whowhatwear.com, oliviapalermo.com

Фото: shop.mango.com, bershka.com

С цепями

К цепочкам на шее уже все привыкли и активно используют в повседневных образах. Такие цепи интересно «доигрывать» сумками, опять же, с цепочками. Нет, много не будет! Образ станет более драматичным и интересным.

Фото: vogue.com.au, funkyforty.com, theimpression.com, popsugar.com

Только выбирайте цепи в одинаковом цвете металла. В тренде сумки с очень массивными цепями с крупными звеньями. Такая сумка вполне может стать акцентом в образе и не нуждается в дополнении.

Фото: zara.com, shop.mango.com, mohito.com

Вязаные

Вязаное в этом сезоне все! И сумки в том числе. Конечно же, это больше летняя тема; в сочетании с воздушными платьями, льняными костюмами такая сумка будет более уместна. Но смелые модницы могут попробовать вписать вязаные сумки уже сейчас в комплект с классическим тренчем и косынкой.

Фото: thecut.com, vogue.fr, miamiere.blogspot.com

С узлами

Сумка с узелком, она как бабушкин платочек, у которого концы связаны между собой. С такой сумкой образ сразу же становится уютным, мягким и интересным, благодаря необычной детали - объемному узлу.

Фото: whowhatwear.co.uk, zen.yandex.ru, miamiere.blogspot.com, styledumonde.com

Фото: zara.com, reserved.com, asos.com

Отлично, когда в вашем гардеробе есть одна базовая сумка на каждый день, простая по фасону, неяркая по цвету, вместительная. А еще хотелось бы иметь несколько дополнительных под определенные случаи: для похода в театр – элегантный клатч, для весеннего солнечного дня – что-то яркое, создающее настроение, с интересным принтом, с необычными деталями.

Сумок, как и обуви, не может быть много! Новые туфельки – новая сумочка))) Новое платье – еще одна сумочка))) Новая весна – очередная новая сумка!!!