Выбираем купальник по типу фигуры. Скрываем недостатки и подчеркиваем достоинства

Дорогие девочки, всем привет! Продолжаем тему купальников. Первая часть - Купальники 2019. Выбираем основу пляжного гардероба - модные купальники этого сезона.

Понятно, что стройным девушкам с параметрами модели подойдет абсолютно любой купальник, любого фасона и цвета. Но не все мы идеальные, у многих из нас есть пикантные места: кто-то хочет подчеркнуть с помощью купальника грудь или длинные ноги, а кто-то, наоборот, желает скорректировать или завуалировать впечатление от той или иной части тела. Вот я, например, обладательница небольшого женственного животика, который отлично прячется под трусиками с высокой талией. Давайте же найдем тот купальник, который подойдет именно вам.

Если вы обладательница пышной груди:

Для вас самое главное, чтобы лиф хорошо держал грудь и был с широкими бретелями и косточками.

Если вы желаете немного скорректировать и визуально уменьшить грудь, выбирайте низ и верх разными по цвету, к примеру, темный верх – светлый низ или низ с принтом. Сейчас очень удобно, магазины продают по отдельности бюсты и трусики, можно составить комплект, который подходит вам. Самое главное- стоит отказаться от рюшей и оборок на бюсте.

Если вы обладательница маленькой груди:

Для вас отлично подойдут лифы с уплотненными чашечками, лифы пуш-ап, бандо, треугольные чашечки. Также придадут объем различные драпировки, оборки.

Бюст лучше выбрать яркого цвета, можно с принтом.

Если вы обладательница широких плеч:

Вам отлично подойдут купальники с глубоким V-образным вырезом, лифы в спокойной цветовой гамме. Тогда как трусики можно надеть яркие, с принтом или интересными деталями.

Купальник, который скроет животик

Стоит обратить внимание на модели с драпировками (складками) в зоне живота, они творят чудеса: приводят зону талии в порядок. Знаю не понаслышке. Также хороши варианты купальников с запАхом на талии.

Для вас отличный вариант – трусики с высокой талией, замечательно, если они из плотной лайкры и с эффектом утягивания.

Если вы обладательница пышных бедер:

И желаете немного скорректировать и визуально уменьшить объем бедер, ваша задача сделать акцент на верх. То есть выбрать глубокое декольте, яркую расцветку, интересные детали.

Трусики лучше выбрать из матовой ткани, без блеска.

Идеальный вариант – купальник со вставками по бокам контрастных цветов.

Если у вас узкие бедра, маленькие ягодицы:

Чтобы визуально увеличить бедра, носим трусики с горизонтальным рисунком, крупным принтом, отдаем предпочтения ярким расцветкам.

Ваш вариант – трусики-бикини.

Если вы обладательница пышной фигуры:

Для вас идеальный вариант - сплошные купальники неяркой расцветки. Стоит обратить внимание на содержание лайкры в составе, важно, чтобы оно было высоким.

Бюст должен быть с косточками и на широких бретелях.

Идеально, если в купальнике будут вставки, утягивающие живот.

Трусики должны быть сидящими на талии.

Отличным вариантом станет сплошной купальник с вертикальным рисунком.

Если вы высокая и стройная:

Выбираем купальники ярких цветов, с принтами, из блестящей ткани. Отлично будут смотреться трусики-бикини. Главное не выбирать купальник в вертикальную полоску, так как они еще больше вытянут силуэт.