Выбираем купальник по типу фигуры. Скрываем недостатки и подчеркиваем достоинства
Дорогие девочки, всем привет! Продолжаем тему купальников. Первая часть - Купальники 2019. Выбираем основу пляжного гардероба - модные купальники этого сезона.
Понятно, что стройным девушкам с параметрами модели подойдет абсолютно любой купальник, любого фасона и цвета. Но не все мы идеальные, у многих из нас есть пикантные места: кто-то хочет подчеркнуть с помощью купальника грудь или длинные ноги, а кто-то, наоборот, желает скорректировать или завуалировать впечатление от той или иной части тела. Вот я, например, обладательница небольшого женственного животика, который отлично прячется под трусиками с высокой талией. Давайте же найдем тот купальник, который подойдет именно вам.
Если вы обладательница пышной груди:
Для вас самое главное, чтобы лиф хорошо держал грудь и был с широкими бретелями и косточками.
Если вы желаете немного скорректировать и визуально уменьшить грудь, выбирайте низ и верх разными по цвету, к примеру, темный верх – светлый низ или низ с принтом. Сейчас очень удобно, магазины продают по отдельности бюсты и трусики, можно составить комплект, который подходит вам. Самое главное- стоит отказаться от рюшей и оборок на бюсте.
Если вы обладательница маленькой груди:
Для вас отлично подойдут лифы с уплотненными чашечками, лифы пуш-ап, бандо, треугольные чашечки. Также придадут объем различные драпировки, оборки.
Бюст лучше выбрать яркого цвета, можно с принтом.
|
Едем к морю! Как быть самой модной в отпуске?
От шляпки до босоножек - одеваемся модно и красиво на пляж!
Если вы обладательница широких плеч:
Вам отлично подойдут купальники с глубоким V-образным вырезом, лифы в спокойной цветовой гамме. Тогда как трусики можно надеть яркие, с принтом или интересными деталями.
Купальник, который скроет животик
Стоит обратить внимание на модели с драпировками (складками) в зоне живота, они творят чудеса: приводят зону талии в порядок. Знаю не понаслышке. Также хороши варианты купальников с запАхом на талии.
Для вас отличный вариант – трусики с высокой талией, замечательно, если они из плотной лайкры и с эффектом утягивания.
Если вы обладательница пышных бедер:
И желаете немного скорректировать и визуально уменьшить объем бедер, ваша задача сделать акцент на верх. То есть выбрать глубокое декольте, яркую расцветку, интересные детали.
Трусики лучше выбрать из матовой ткани, без блеска.
Идеальный вариант – купальник со вставками по бокам контрастных цветов.
Если у вас узкие бедра, маленькие ягодицы:
Чтобы визуально увеличить бедра, носим трусики с горизонтальным рисунком, крупным принтом, отдаем предпочтения ярким расцветкам.
Ваш вариант – трусики-бикини.
Если вы обладательница пышной фигуры:
Для вас идеальный вариант - сплошные купальники неяркой расцветки. Стоит обратить внимание на содержание лайкры в составе, важно, чтобы оно было высоким.
Бюст должен быть с косточками и на широких бретелях.
Идеально, если в купальнике будут вставки, утягивающие живот.
Трусики должны быть сидящими на талии.
Отличным вариантом станет сплошной купальник с вертикальным рисунком.
Если вы высокая и стройная:
Выбираем купальники ярких цветов, с принтами, из блестящей ткани. Отлично будут смотреться трусики-бикини. Главное не выбирать купальник в вертикальную полоску, так как они еще больше вытянут силуэт.
|
Модные аксессуары и украшения весна-лето 2019
Солнечные очки, пояса, ремни и сумки!
Множество примеров с фото!