Ошибки в осенних образах. Советы стилиста, как их избежать

Дорогие девочки, всем привет. Сегодня мне бы хотелось с вами обсудить некоторые ошибки, которые я чаще всего встречаю в образах девушек. Объясню, почему они считаются ошибками.

Мы живем в современном мире, и как бы мы ни сопротивлялись, должны следовать его изменениям. А что в первую очередь отражает эти факторы в одежде? Это фасон, пропорции изделий, ткань.

И если нашему изделию десяток лет, вряд ли оно соответствует духу времени, и, надевая такую одежду, мы говорим о себе как о ретрограде, а окружающие на уровне подсознания все это считывают и выстраивают определенное мнение, зачастую не совсем выгодное для нас.

Тонкий верхний слой

Чаще всего это касается тонкого кардигана, зачастую с шалевым воротником. Это модель из прошлого. Возможно, когда-то она снова вернётся, но не сейчас. Такой кардиган не украсит ни одну фигуру: он не держит форму, карманы провисают и выглядят неряшливо - поэтому смело убираем его из гардероба или меняем на более плотный, структурированный кардиган.

Фото: wildberries.ru

Фото: zara.com, wildberries.ru

Свитер в обтяжку

Мир захватил оверсайз и все еще правит балом))) Поэтому свитер в обтяжку тоже расскажет о нас, как о человеке вне современного мира. Но это не касается водолазок, если мы носим их как нижний слой под жакет, то они должны плотно сидеть на фигуре.

А самостоятельный свитер выбирайте в объемном, удлиненном силуэте, чтобы между вами и одеждой было достаточно воздуха. Так еще и тепло будет.

Фото: 2.hm.com, wildberries.ru

Незаправленная водолазка, блузка

Еще частая ошибка относительно верха – это способ ношения, а именно, водолазка, блузка, футболка носится не заправленными в джинсы, брюки, юбки. Так надевали раньше, но не сейчас. А еще такая манера сильно искажает наши природные пропорции фигуры: торс становится длиннее, ноги короче, талия пропадает. Многие таким образом прикрывают живот. Если он у вас есть, все равно лучше заправить блузку в брюки и надеть сверху жакет, и вы будете выглядеть иначе.

Фото: wildberries.ru, 2.hm.com

Фото: wildberries.ru, zara.com​

Джинсы-скинни

Перейдем к низу. Джинсы-скинни любят все поголовно)))) И это не моветон и не антитренд, если их правильно укомплектовать. Читайте наш материал, как это сделать!

Какие ошибки могут встретиться? Их три. Самая первая – верх, плотно прилегающий к телу. Как исправить? Надели на ноги скинни, на верх что-то объемное (жакет, свитер). Вторая ошибка - неприкрытая паховая зона. Исправляя ее, прикройте паховую зону, то есть вещи должны быть удлиненными, тогда образ будет современным. И третья ошибка – брючина джинсов внизу собирается гармошкой, как гусеница. Если скинни длинные, просто подкатайте их, так в целом образ будет выглядеть аккуратнее.

Фото: wildberries.ru, lamoda.ru

Фото: wildberries.ru, 2.hm.com

Фото: wildberries.ru, lamoda.ru

Сочетание верхней одежды с юбками и платьями

Неверное сочетание верхней одежды – тоже распространенная ошибка. Есть девушки, которые настолько теряются в компоновке длин пальто и платьев, что просто отказываются от юбок и платьев совсем и весь холодный сезон носят только брюки.

Если у вас верхняя одежда в длине миди, то юбка может выглядывать из-под пальто на 1-1,5 ладони. А если у вас пальто пиджачного типа до колена, то его лучше носить только с брюками. Если надевать такое пальто с платьями, то силуэт будет делиться на два равных квадрата, а это выглядит скучно и приземляет владелицу образа.

Фото: wildberries.ru

Фото: wildberries.ru, lamoda.ru

Пуховик «впритык»

Пуховик – незаменимая вещь на Урале, в нем мы с октября и по март. Пуховик – наше второе лицо)))) поэтому у него нет права быть немодным и несовременным)))) Обратим внимание на фасон. Он свободный, чтобы под него можно было надеть еще несколько слоев одежды, да и чтобы было не понятно, в каком вы размере))))

Фото: wildberries.ru, sela.ru

Фото: wildberries.ru, 2.hm.com

Голые щиколотки

Голые щиколотки – боль всех мам подростков. К их радости и здоровью чад, такая мода прошла. Все, так больше не носим. Утепляемся носками: красивыми, яркими, с надписями и принтами, на любой цвет и вкус. Хотите - подбирайте в цвет обуви, хотите – в цвет брюк, а можно носки сделать единственным ярким цветовым акцентом в образе.

Фото: lamoda.ru

Ну что ж! Урок окончен! Ошибки разобраны и даже исправлены)))) Обратите внимание на них! И больше не совершайте.

Все мы помним: осведомлен, значит вооружен, поэтому – ни-ка-ко-го облегающего силуэта! Ни-ка-кие плохо держащие форму ткани!

Ни-ка-кие искаженные пропорции теперь нам не страшны в построении стильного современного образа!)))