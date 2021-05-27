Без платья не обойтись! Самые модные платья лета 2021 (много фото!)
Летом в поездке на морское побережье или в жарких городских джунглях платье - незаменимый наряд! В жару нам комфортно, выглядит красиво, носить модные платья нынче удобно (фасоны позволяют). Тем более, что летом 2021 при этом можно остаться в любимых кедах! Посмотрим, какие они, самые модные платья этого лета?
Минималистичное платье
Для любителей эстетики минимализма такое платье - просто незаменимая вещь в летнем гардеробе. Оно простого кроя, без лишних деталей, в длине миди, из натуральных тканей, одноцветное. Это платье легко обыграть и сочетать с более яркими аксессуарами и обувью.
Фото: hm.com, stradivarius.com, zara.com
Фото: zara.com, shop.mango.com
Платье мини
Длина мини сейчас на пике своей популярности. И кто не боится оголить ножки, смело выбирайте платье в такой длине. В повседневной жизни мини лучше сочетать с обувью на плоском ходу (сандалиями, шлепками, кедами), так будет комфортно, и образ не уйдет в излишнюю откровенность.
Фото: stradivarius.com, zara.com
Фото: zara.com
Платье с разрезами
Различная деконструкция в изделии сейчас приветствуется. И много ее не будет. Хочешь вырезы на талии - супер! Хочешь разрез вдоль ноги – пожалуйста! А можно все вместе и сразу, а еще и спину оголить. Однозначно, комфортно – продувается хорошо)
Фото: reserved.com, stradivarius.com, zara.com
Фото: shop.mango.com, 12storeez.com, lime-shop.ru
Платье с лямками
Известный комплект от француза Жакмюса не оставил равнодушным никого. «А что было запоминающегося?» - спросите вы. Да это были лямки, обвязанные вокруг талии и свободно свисающие вниз. Так они стали трендом, и многие решили их повторить. В вопросе с лямками важно «не переборщить», иначе образ может стать небрежным и неряшливым.
Фото: stradivarius.com, lime-shop.ru
Фото: shop.mango.com, theimpression.com, 12storeez.com
Вязаное платье
Вязаное этим летом все! И особенно платье. Если оно связано из ниток с натуральным составом, жарко не будет, а вот приятно телу – это точно. Можно совместить сразу два тренда и связать платье из разноцветных горизонтальных полос - просто Хит!
Фото: reserved.com, stradivarius.com, shop.mango.com
Фото: zara.com
Платья с шитьем
Белое ажурное платье – самое необходимое для любительниц женственного стиля. Такое платье так и просит к себе в напарники соломенную шляпку, сумку-корзинку и плетеные сандалии. Да, в городе так тоже можно, особенно в выходной день. А у кого душа требует красок, есть шитье и в цвете.
Фото: zara.com
Фото: zara.com, lime-shop.ru
С воротничком
Воротнички активно вошли в наш гардероб и покидать его не собираются. А мы и не против. Деталь в виде воротничка освежает, приковывает внимание к портретной зоне, делает образ собранным, но при этом романтично-загадочным.
Фото: reserved.com, lime-shop.ru
Фото: vogue.ru, lime-shop.ru
Платья с объемными плечами или рукавами
Такое платье отлично подойдет девушкам с объемными бедрами. Все внимание будет приковано к плечевому поясу и компенсирует бедра.
Фото: reserved.com, zara.com
Фото: lime-shop.ru, zen.yandex, shop.mango.com
Зеленого цвета
Зеленый – цвет этого лета. Эх, институт цвета что-то опять ошибся, не угадал с цветовым трендом. Вместо серого и желтого - яркий, сочный, бодрящий – цвет зелени и травы.
Фото: zara.com
Фото: lime-shop.ru, zara.com, ostin.com
Как видите, вариантов огромное количество. Я думаю, каждая сможет найти свое любимое и неповторимое платье и быть в нем королевой лета!