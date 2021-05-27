Без платья не обойтись! Самые модные платья лета 2021 (много фото!)

Летом в поездке на морское побережье или в жарких городских джунглях платье - незаменимый наряд! В жару нам комфортно, выглядит красиво, носить модные платья нынче удобно (фасоны позволяют). Тем более, что летом 2021 при этом можно остаться в любимых кедах! Посмотрим, какие они, самые модные платья этого лета?

Минималистичное платье

Для любителей эстетики минимализма такое платье - просто незаменимая вещь в летнем гардеробе. Оно простого кроя, без лишних деталей, в длине миди, из натуральных тканей, одноцветное. Это платье легко обыграть и сочетать с более яркими аксессуарами и обувью.

Платье мини

Длина мини сейчас на пике своей популярности. И кто не боится оголить ножки, смело выбирайте платье в такой длине. В повседневной жизни мини лучше сочетать с обувью на плоском ходу (сандалиями, шлепками, кедами), так будет комфортно, и образ не уйдет в излишнюю откровенность.

Платье с разрезами

Различная деконструкция в изделии сейчас приветствуется. И много ее не будет. Хочешь вырезы на талии - супер! Хочешь разрез вдоль ноги – пожалуйста! А можно все вместе и сразу, а еще и спину оголить. Однозначно, комфортно – продувается хорошо)

Платье с лямками

Известный комплект от француза Жакмюса не оставил равнодушным никого. «А что было запоминающегося?» - спросите вы. Да это были лямки, обвязанные вокруг талии и свободно свисающие вниз. Так они стали трендом, и многие решили их повторить. В вопросе с лямками важно «не переборщить», иначе образ может стать небрежным и неряшливым.

Вязаное платье

Вязаное этим летом все! И особенно платье. Если оно связано из ниток с натуральным составом, жарко не будет, а вот приятно телу – это точно. Можно совместить сразу два тренда и связать платье из разноцветных горизонтальных полос - просто Хит!

Платья с шитьем

Белое ажурное платье – самое необходимое для любительниц женственного стиля. Такое платье так и просит к себе в напарники соломенную шляпку, сумку-корзинку и плетеные сандалии. Да, в городе так тоже можно, особенно в выходной день. А у кого душа требует красок, есть шитье и в цвете.

С воротничком

Воротнички активно вошли в наш гардероб и покидать его не собираются. А мы и не против. Деталь в виде воротничка освежает, приковывает внимание к портретной зоне, делает образ собранным, но при этом романтично-загадочным.

Платья с объемными плечами или рукавами

Такое платье отлично подойдет девушкам с объемными бедрами. Все внимание будет приковано к плечевому поясу и компенсирует бедра.

Зеленого цвета

Зеленый – цвет этого лета. Эх, институт цвета что-то опять ошибся, не угадал с цветовым трендом. Вместо серого и желтого - яркий, сочный, бодрящий – цвет зелени и травы.

Как видите, вариантов огромное количество. Я думаю, каждая сможет найти свое любимое и неповторимое платье и быть в нем королевой лета!