Стиль джапанди в одежде

Сегодня небольшая, но очень полезная «модная минутка». Разбираем стиль джапанди – тренд, который уверенно закрепился не только в интерьерах, но и в гардеробах. Если вы любите минимализм, комфорт и продуманную эстетику, вам точно сюда.

Джапанди – это стиль, построенный на смешении японской утонченности и скандинавского минимализма. Изначально стиль появился в интерьере, но постепенно проник в моду. Визуально – это привычный нам минимализм, но с более выразительными деталями и глубиной. Национальные элементы Японии здесь переосмыслены и адаптированы под современный гардероб.

Если еще недавно в тренде было много яркого «востока», то сейчас вектор сместился в сторону более спокойной, интеллектуальной азиатской эстетики. Бренды активно вдохновляются Японией и Китаем и предлагают носить традиционные вещи – но на современный манер.

Основной смысл стиля – простые силуэты и никакой избыточности. Азиатские мотивы при этом смотрятся максимально свежо.

Эстетика строится на нескольких ключевых принципах:



Минималистичный крой. Чистые линии, отсутствие лишнего декора и кричащих принтов.

Натуральные ткани. Лен, хлопок, шелк, вискоза - все, что «дышит» и выглядит благородно.

Асимметрия. Легкая небрежность и архитектурность в крое добавляют образу глубины.

Драпировки. Мягкие линии, создающие движение и пластичность.

Расслабленные фасоны. Одежда не сковывает движения - комфорт здесь на первом месте.

Спокойная цветовая палитра. Базовые оттенки: черный, белый, серый, бежевый, коричневый. Иногда - приглушенные сложные цвета (оливковый, пыльно-синий, терракотовый).

Сдержанность и продуманность. Гардероб-конструктор, где каждая вещь сочетается с другой.

Важно: джапанди - это не про скуку. Это про глубину, текстуры и детали, которые раскрываются не сразу.

Как внедрить джапанди в гардероб?

Главное правило – не уходить в «костюмированность». Этнические элементы лучше сочетать с привычной базой. Именно контраст делает образ современным и стильным.

Кимоно

Одна из самых узнаваемых вещей в эстетике джапанди.

Его отличительные черты – запАх (перехлест полочек), отсутствие классического воротника и наличие пояса или завязок сбоку.

Кимоно может быть как длинным, в пол, так и укороченным – в формате легкого жакета.

Длинное кимоно отлично работает: в сочетании с мини (юбками, платьями, шортами), создавая игру длин; поверх платья-комбинации, усиливая бельевую эстетику; как легкий слой поверх купальника на пляже.

Короткое кимоно — идеальная альтернатива жакету в летний период: в нем легче и комфортнее. Носим с джинсами, прямыми брюками или сатиновыми юбками.

Широкие брюки (хакама)

Хакама – это широкие, свободные брюки с характерным объемным силуэтом. Их ключевые особенности – высокая посадка, мягкие складки и струящаяся форма, которая создает ощущение движения.

Как правило, они выполнены из натуральных тканей и не сковывают движения – именно за это их так любят.

Носим в комплекте с кимоно для более цельного образа, но не забываем про современные аксессуары (украшения, обувь, сумка). Или сочетаем на контрасте с грубыми кожаными куртками или жакетами. И для более женственного настроения берем каблуки и легкую блузку. Смешение противоположностей здесь работает особенно эффектно.

Жакет-мандарин

Этот жакет легко узнать по его конструкции: у него отсутствуют лацканы, есть аккуратный воротник-стойка и характерные сутажные застежки (декоративные узловые элементы, пришедшие из азиатской моды). Именно эти застежки создают тот самый «азиатский» акцент, даже если весь остальной образ максимально базовый.

При этом по своей сути это универсальный жакет, который легко вписывается в гардероб. Лучше всего он работает в сочетании с простыми вещами: джинсами, базовыми брюками, лаконичными юбками.

Платье и рубашки ципао

Ципао – традиционное китайское платье, которое легко узнать по нескольким деталям: воротник-стойка, асимметричная боковая застежка на тканевые пуговицы и характерные разрезы по бокам.

Современная мода адаптировала этот крой, поэтому сегодня мы видим: рубашки с боковой застежкой, блузки с воротником-стойкой, платья с намеком на традиционный силуэт.

Такие вещи выглядят деликатно, но при этом сразу добавляют характер и делают его более интересным.

В общем, если вдруг душа просит «чего-то нового», но гардероб при этом не готов к радикальным переменам - джапанди вас поймет и поддержит.

Он не требует жертв, не заставляет страдать на каблуках и не обязывает срочно скупать все подряд. Здесь все спокойно, продуманно и… очень красиво. Так что начинайте с малого: добавьте кимоно, попробуйте свободные брюки, замените привычный жакет на что-то с азиатским характером - и посмотрите, как меняется ощущение от себя в зеркале.

И главное - не усложняйте. Джапанди как раз про то, чтобы выдохнуть, упростить и наконец-то носить вещи, а не наоборот.