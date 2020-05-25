Модные солнцезащитные очки 2020. Актуальные модели

В этой статье обсудим самые актуальные и модные солнцезащитные очки 2020.

Продолжаем тему солнцезащитных очков. Без них летом как без рук. Глаза надо беречь! В предыдущей статье мы поговорили с вами о том, как правильно выбирать очки, чтобы они подчеркивали ваши достоинства и были удобными.

Живя в современном мире, мы хотим идти в ногу со временем, поэтому я покажу самые актуальные модели лета 2020 года.

Массивные или очки-оверсайз

Такие очки популярны не первый сезон и отлично прижились в гардеробах многих модниц. Их самый главный плюс – большая площадь защиты от солнца. Представлены в разнообразных формах и цветовых решениях. Добавляют образу пикантности. Отлично работают на баланс пропорций лица (для тех, у кого удлиненное лицо и лицо прямоугольной формы).

Очки прямоугольной формы

Очки прямоугольной формы – это самая модная модель этого лета, они дань 90-м годам, как и многие вещи в этом сезоне, поэтому смело вписываем их в образ в этой стилистике. Также гармонично они будут сочетаться с вещами в классическом и casual-образе. Обратите внимание: такая форма подойдет не всем. Девушкам с острыми чертами и прямоугольной формой лица она не рекомендуется, так как подчеркнет их угловатость.

Очки кошки (Cat eye glasses) и бабочки

Такие очки станут изюминкой в образе в романтическом и ретро стиле, подчеркнут вашу женственность, добавят игривости. Они отлично сочетаются как с деловым костюмом, так и с красивым платьем. Идеально подходят для девушек с круглой и треугольной формой лица, они немного его вытягивают, направляя взгляд к вискам.

Очки геометрической формы

Очки в геометрической оправе (многоугольник, треугольник, квадрат, круг, прямоугольник) заведомо привлекают к себе внимание и становятся центром образа. Задают игривое настроение вашему образу.

Очки с треугольной оправой не подойдут девушкам, у которых лоб значительно шире острого подбородка (сердцевидная и треугольная форма лица).

Квадратные очки идеально подходят круглолицым девушкам и девушкам с прямоугольной и ромбовидной формой лица, делая визуально лицо более овальным.

От круглых больших очков, закрывающих скулы, лучше отказаться девушкам с миниатюрным личиком. Такие очки идеально подойдут обладательницам широкого лба и узкого подбородка, а также квадратным и прямоугольным формам лица, они его визуально смягчат и округлят.





Очки без оправы

За счет отсутствия оправы у очков снижается их массивность, поэтому они смотрятся горазда легче, нежели в оправе. Очки варьируются в цветовых решениях и форме. Они отличный вариант для лица в форме сердца.

Очки в тонкой металлической оправе

Изящные очки, которые помогут удачно завершить ваш образ. Металлические оправы бывают разными: из меди, титана, нержавеющей стали и алюминия. Самым популярным материалом считается нержавеющая сталь, так как она легкая, прочная, а значит, и долговечная. Выбираем такие очки, исходя из формы вашего лица и формы оправы. Они впишутся в любой образ, интересно будут смотреться в одинаковом цвете с одеждой (монохром).

Очки в яркой оправе

Очки в яркой оправе могут стать главным акцентом в образе, а могут удачно дополнить его. Оправы бывают как матовые, так и полупрозрачные, как леденцы. Разнообразие цветов поражает. Выбирайте на ваш вкус. Такие очки визуально уменьшают округлость лица, поэтому подойдут для круглой и продолговатой формы.

Очки в черепаховой оправе

Такие очки в свое время носили Ив Сен-Лоран, Жаклин Кеннеди, Одри Хепберн и многие другие выдающиеся люди. Первый эпитет, который приходит в голову при виде такой оправы, – изысканность. Изысканность за счет уникального окраса, созданного природой. Надев такие очки, вы априори становитесь элегантными. Не откажите себе в удовольствии быть таковой.

Узкие очки

Эти очки в духе 90-х активно ворвались к нам летом 2018 года и покорили звезд street-style. Такому возвращению мы обязаны грузинскому дизайнеру Георгию Кебурия, именно с его подачи узкие очки геометрической формы стали хитом. Сегодня они стали немного больше, кому по душе - продолжаем носить.

Очки есть в разных цветовых решениях и разной формы (прямоугольные, овальные, кошачий глаз). Узкие очки удачно будут смотреться на миниатюрных личиках с формой сердца и узких удлиненных лицах.

Противопоказаны круглолицым, так как сделают личико еще шире. Носим такие очки в стилистике 90-х или с вещами в минималистичном стиле.

Классические модели очков – Авиаторы и Wayfarer (Вайфареры)

Актуальны вне времени. Авиаторы идут любой форме лица, поэтому они с нами с момента их создания, а именно с 1936 года. Их различие состоит в размере и цвете линзы. Для более миниатюрных черт лица лучше выбрать очки поменьше. Авиаторы дополнят любой образ - от классического до casual стиля.

Wayfarer (Вайфареры) – это очки с линзами в форме трапеции, которая расширяется к верху, впервые они были созданы под маркой Ray-Ban в 1952 году. И это первые очки в пластмассовой оправе. Вайфареры - очки унисекс, они одинаково подходят и мужчинам, и женщинам. Отлично вписываются в самые деловые и строгие образы.

Не забудьте про модный и удобный аксессуар для ваших очков – цепочку.

Лайфхак: чтобы ваш образ был еще более интересным, сделайте его в монохроме. Подберите очки в цвет одежды.

Теперь вы знаете не только, как правильно подбирать очки, но также и ориентируетесь в модных тенденциях. Мой вам совет: не ограничивайтесь одной парой очков, пусть у вас будет классическая модель на все случаи жизни, и та, что «будет делать» ваше настроение.