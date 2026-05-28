Находки на лето Wb

Дорогие девочки, всем привет!

Как же мы ждали этого момента - когда можно наконец убрать подальше теплые вещи, достать легкие ткани и позволить себе чуть больше цвета, воздуха и настроения в образах.

Лето - это всегда про обновление: не только гардероба, но и внутреннего состояния. Хочется выглядеть свежо, чувствовать себя красиво и при этом не жертвовать комфортом. И, согласитесь, именно летний шопинг - самый приятный. Никаких тяжелых пальто и сложных сочетаний: надела топ, шорты, добавила аксессуары - и уже выглядишь стильно. Плюс лето дает нам чуть больше свободы: можно играть с цветами, пробовать необычные фасоны, добавлять принты и не бояться выглядеть «слишком ярко».

Отдельное удовольствие - искать все это на Wildberries. Там можно буквально собрать весь летний гардероб в одном месте: от базовых вещей до трендовых находок, от аксессуаров до обуви. И самое приятное - есть варианты на любой вкус и бюджет, так что каждая найдет что-то «свое».

Я собрала для вас самые актуальные, универсальные и при этом носибельные позиции этого сезона - те вещи, которые легко впишутся в гардероб, будут сочетаться друг с другом и выручат не один раз. Это не просто тренды ради трендов, а настоящие находки, которые работают в жизни.

Ну что, поехали собирать идеальный летний гардероб?

Топ-халтер

Топ-халтер или, как его еще называют, топ с американской проймой - это модель без рукавов, у которой линия выреза проходит по диагонали от подмышек к шее, полностью открывая плечи. Такой топ уже несколько сезонов подряд остается актуальным и легко становится базой летнего гардероба.

Он отлично работает как нижний слой под жакет, но и самостоятельно выглядит минималистично, свежо и очень аккуратно. За счет открытых плеч образ сразу становится более легким и женственным. Сочетать его можно буквально с чем угодно: с джинсами, брюками, юбками, шортами. А если хочется добавить настроения - выбирайте нежные летние оттенки: лимонный, голубой, розовый или молочный.

Рубашка с принтом виши

Легкая летняя рубашка - это идеальный второй слой. Ее можно накинуть на майку, кроп-топ, футболку или даже сарафан, и образ сразу становится более сложным и интересным за счет многослойности.

Фаворитом этого сезона смело можно назвать рубашку с принтом виши - та самая клетка, которая ассоциируется с летом, пикниками и легкостью. Особенно актуально красно-белое сочетание, которое уже стало настоящим хитом.

Если у вас уже есть красные джинсы или джоггеры, такая рубашка идеально их дополнит. Но и в более спокойных образах она будет работать не хуже - добавляя акцент, но не перегружая.

Ветровка

Ветровка - это про комфорт и практичность, особенно в прохладные летние вечера или в ветреную погоду. Но сейчас это уже не просто «что-то накинуть», а полноценный стильный элемент гардероба.

Особенно интересно она смотрится в сочетании с более легкими и женственными вещами - например, с хлопковыми или сатиновыми юбками, платьями. Такой контраст делает образ современным и небанальным.

Конечно, и в повседневные образы с джинсами или брюками ветровка вписывается без проблем - универсальная вещь, которая точно не будет лежать без дела.

Брюки-алладины

Брюки-алладины уже не первый сезон остаются с нами, и это легко объяснить - летом это одна из самых комфортных моделей. Свободный крой, легкие ткани, минимум прилегания - все это позволяет коже «дышать», а вам чувствовать себя максимально удобно даже в жару.

Многие переживают, что такие брюки могут добавить объема, но здесь все решает длина и посадка. Если открыть щиколотку и выбрать модель по размеру - силуэт будет выглядеть легко и гармонично. Носить их можно с чем угодно: с кедами, вьетнамками, сандалиями или даже каблуками - все зависит от настроения и повода.

Белые шорты

Не все любят мини-юбки, а вот к шортам многие относятся гораздо спокойнее - и зря иногда недооценивают их потенциал. По сути, белые шорты - это укороченная альтернатива белым джинсам, только более легкая и летняя. В жару в них максимально комфортно, при этом они легко адаптируются под разные ситуации. Добавили жакет - и уже можно пойти на работу (если позволяет дресс-код). Надели топ или майку - получился отличный вариант для города или отдыха. Главное - выбрать плотную, не просвечивающую ткань и комфортную длину.

Хлопковая юбка А-силуэта

Эта юбка уже была хитом прошлого лета, но и в этом сезоне она не теряет актуальности. Это отличная альтернатива более «гладким» и нарядным бельевым юбкам - здесь больше расслабленности и легкости. В ней сразу появляется настроение: хочется добавить ажурную рубашку или блузку, надеть шляпу и отправиться гулять или даже «собирать цветы» - настолько она создает летнюю атмосферу.

В городе ее легко адаптировать: носим с топами, майками, базовыми футболками и получаем комфортный, но стильный образ.

Льняной костюм

Льняной костюм из брюк и топа или рубашки - это готовый образ на лето. Вам остается только добавить аксессуары, обувь и сумку - и можно выходить. Лен - одна из лучших тканей для жары. Он дышит, не перегревает тело и сейчас обрабатывается так, что становится гораздо мягче и комфортнее, чем раньше. Такой костюм отлично работает и в городе, и на отдыхе. Все решают детали: с вьетнамками - более расслабленно, с босоножками уже женственно и собранно.

Соломенный шопер

Летом хочется сменить даже сумки - и это отличный повод убрать кожаные модели до осени и добавить что-то более легкое. Соломенный шопер идеально подходит под это настроение. Он давно перестал быть исключительно пляжным аксессуаром и отлично вписывается в городские образы. Более того, с базовой одеждой он выглядит даже интереснее, добавляя фактуру и летний характер. Носим его с чем угодно: с платьями, костюмами, джинсами - он везде будет смотреться уместно.

Вьетнамки на каблуке

Вьетнамки в этом сезоне - абсолютный хит. Если посмотреть показы и коллекции брендов, кажется, что другой обуви просто не существует. Если классический вариант кажется слишком расслабленным для города, отличная альтернатива - вьетнамки на каблуке. Они сохраняют ту самую легкость, но выглядят более собранно и элегантно. Да, многие не любят их из-за дискомфорта, но сейчас есть силиконовые накладки, которые решают эту проблему. А по сочетаемости - это действительно универсальная обувь: от джоггеров до платьев.

Легкие босоножки

Летом особенно ценится простота, и босоножки с минимальным количеством лямок - как раз про это. Они не перегружают образ и делают его аккуратным и «чистым». Лучше всего выбирать модели в нейтральных или конфетных оттенках - такие босоножки могут стать либо незаметной базой, либо ярким акцентом. Иногда именно обувь задает настроение всему образу, поэтому не стоит недооценивать эту деталь - одна удачная пара может «собрать» половину гардероба.

Лето - это не про идеальный гардероб. Это про легкость, настроение и удовольствие от себя в зеркале. Не бойтесь сочетать, пробовать и даже немного ошибаться - самые классные образы часто получаются случайно. Пусть в вашем шкафу будет место не только для «базы», но и для вещей «просто потому что понравилось».

И если вдруг сомневаетесь - брать или не брать… Берем. Мы же девочки.