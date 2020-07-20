10 образов для жаркого лета

Расскажем, как создать нежный, легкий и весьма привлекательный образ на лето, чтобы выглядеть стильно и современно.

Все мы любим, когда на улице тепло и светит солнышко, ведь с нетерпением ждем долгожданное лето. И, конечно же, хотим успеть выгулять все свои самые красивые и новые наряды. Но когда на улице термометр показывает +30 и мозг плавится от жары, мы надеваем то, что проще, и это, как правило, шорты и майка. Сегодня я приготовила для вас шпаргалку (схемы готовых комплектов), используя их, вы сможете выглядеть стильно и актуально.

1. Легкое платье + шлёпки

Красивое летнее платье – жемчужина летнего гардероба. Оно самодостаточно, акцентно. Оно - палочка-выручалочка. И поэтому в пару к такому платью мы берем простые шлепки и минимум аксессуаров. Когда нет времени подумать над образом, платье и шлепки нас спасут. Платье — это всегда красиво и женственно.

2. Белая футболка + юбка с цветочным принтом

Романтичная юбка с цветочным принтом добавит образу свежести и легкости. Пусть она станет центром композиции образа, а дополнят ее простая хлопковая футболка и аксессуары из соломки. Выбирайте цветочный принт на ваше усмотрение, но не забудьте про масштабность. Сейчас актуален мелкий цветок, но он подойдет только хрупким девушкам, остальным лучше выбрать принт среднего размера.

3. Кроп-топ + кюлоты

В жару мы хотим оголить как можно больше тела, но не всегда это уместно. Кюлоты из хлопка или льна отлично спасут от летнего зноя. Они хорошо сочетаются как с кроп-топом, так и с любым другим топом. Но кому позволяет фигура, выбирайте укороченный, так как такой топ красиво подчеркнет линию талии.

4. Шорты + майка + кимоно

Так всеми любимое сочетание шорт и майки выглядит достаточно скучно. Поэтому добавим к такому образу красивое кимоно. И вот наш образ выглядит совсем по-иному - более женственно и романтично. А кимоно спасет наши плечи от палящего солнца.

5. Льняные шорты + рубашка

Лен – это самый летний материал, если и переносить жару, то в нем. Вы скажете, что он мнется. Да, но он мнется благородно, естественно. И, разумеется, просто нужно быть готовой к этому. Зато как в нем комфортно! А сочетание льняных шорт и рубашки выглядит статусно, благородно и элегантно. К льняным шортам подбирайте верх более нейтрального цвета (белый, бежевый, коричневый). Такой комплект отлично подойдет и для работы, и для отдыха.

6. Пышное платье и сандалии

Самое популярное платье этого лета. Мы не могли пройти мимо. Это платье облако, которое скроет все нюансы нашей фигуры. Как правило, такие платья выполнены из натуральных материалов и в них достаточно комфортно. Сочетаем его с грубыми сандалиями в спортивном стиле. На контрасте такое платье выглядит еще более интересным и модным. Можно добавить немного лаконичных украшений, чтобы не перегрузить образ в целом.

7. Джинсовые шорты + интересный верх

Джинсовые шорты оставляем, майку меняем на красивый топ или летящую блузу. Они могут быть яркого цвета, с принтом, оборками. Пусть верх станет центром в образе. Добавим деталей в виде украшений, обуви, подходящих по цвету к блузке. А если топ с принтом, возьмем цвет из принта и также расставим небольшие акценты этого цвета. Тем самым сделаем наш образ завершенным.

8. Приталенное платье + кеды

Что может быть женственнее, чем легкое, воздушное платье с акцентной талией? Разбавим немного романтику и добавим к платью удобные кеды. Выглядит это классно, а самое главное - удобно для вечернего променада и городских дел.

9. Комбинация + рубашка

Шелковая комбинация с нами давно и надолго. Как ее можно не любить? Она так приятна к телу, особенно в жару. А какой с ней получается образ: соблазнительный, сексуальный, женственный. Многие переживают за фигуру, что платье подчеркнет все изъяны. Не стоит. Просто нужно выбрать фасон более свободный, не по фигуре, тогда все скроется. Или повязать сверху рубашку, она тоже замаскирует то, что мы не хотим демонстрировать. Спустите рубашку на одно плечо, и ваш образ уже игривый и романтичный. Обувь выбирайте по вашему вкусу. Такой комплект хорошо сочетается как с кедами, так и сандалиями, мюли и, разумеется, каблуками.

10. Юбка на пуговицах и спокойный верх

Юбка с вертикальной линией пуговиц – это находка для девушек с объемами. Так как вертикаль нас стройнит и делает визуально выше. К такой юбке не хочется подбирать яркого и активного верха, хочется сохранить спокойность и романтику образа. Поэтому выбираем простой верх (майка, футболка) в нейтральных, приглушенных оттенках. И, конечно же, добавляем аксессуары.

Все эти 10 схем условные, что-то в них можно менять, что-то добавлять. Но если их взять за основу, то точно можно не задумываться и выглядеть стильно и современно. Конечно, нужно не забывать про актуальные обувь и сумку, а также стоит добавить интересные украшения. Присмотритесь к соломенным аксессуарам (будь то сумка, или ремень, или шляпка), они подходят абсолютно ко всем 10 предложенным образам. Будьте как лето, каждый день яркой, солнечной, радостной! Всем жаркого и красивого лета!